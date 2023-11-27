freedom
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 88.81
eur 96.92
СрочноХоккеисты устроили мордобой во время матча на ЛДС
Все новости
Все новости

Новосибирца ударило током в троллейбусе — следователи начали проверку

Происшествие случилось в троллейбусе № 5

409

Инцидент произошел вечером 26 ноября на остановке «Октябрьский универмаг»

Поделиться

В Новосибирске следователи начали проверку после сообщения о том, что молодого человека ударило током в троллейбусе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— По данному факту следователями организована уголовно-процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По ее результатам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — уточнили в СК.

Ранее жительница Новосибирска Елена заявила, что на ее глазах в троллейбусе № 5 пассажира ударило током. По ее словам, инцидент произошел вечером 26 ноября на остановке «Октябрьский универмаг».

Это не первый подобный случай. В июле в Новосибирске собака-поводырь погибла после того, как ее ударило током в троллейбусе. Хозяйка животного рассказала, как это произошло. Почему в электротранспорте может бить током, также объяснял эксперт.

По теме

Ударило токомТроллейбусНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter