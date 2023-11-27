Новосибирца ударило током в троллейбусе — следователи начали проверку

В Новосибирске следователи начали проверку после сообщения о том, что молодого человека ударило током в троллейбусе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— По данному факту следователями организована уголовно-процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По ее результатам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — уточнили в СК.
Ранее жительница Новосибирска Елена заявила, что на ее глазах в троллейбусе
Это не первый подобный случай. В июле в Новосибирске собака-поводырь погибла после того, как ее ударило током в троллейбусе. Хозяйка животного рассказала, как это произошло. Почему в электротранспорте может бить током, также объяснял эксперт.