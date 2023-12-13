«Требуем еще раз пересмотреть»: путь маршрутки №45 изменили в угоду жителей Тихого поселка — теперь недовольны другие

В Новосибирске по просьбе жителей Тихого поселка изменили путь следования маршрутного такси №45. На неделе они жаловались даже презииденту Владимиру Путину — люди не могли выехать и добраться до своего микрорайона. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть позже сообщил, что с 14 декабря 45-я маршрутка будет ходить по-новому, обслуживая жителей проблемного микрорайона. Но грядущими изменениями теперь недовольны жители небольшого микрорайона на улице Лебедевского.
— В нашем микрорайончике 4 маршрута заложено. Маршрутка №45, маршрутка №11, автобусы №5 и №75. Автобус №5 ходит раз в 20 минут и приезжает к нам уже очень полный. Автобус №75 за день два раза увидеть — уже успех. Маршрутка №11 идет не на площадь Калинина. И была маршрутка №45. Из-за изменения в маршруте до большой развязки — площади Калинина, нам теперь придется добираться в два раза дольше. На чем теперь добираться и как отправлять детей в школу? Студенты, которые учатся в медицинском университете на Горбольнице тоже будут стоять в пробках по утрам из-за смены маршрута. От лица жителей улицы Лебедевского требуем еще раз пересмотреть схему движения транспорта, — обратилась в НГС местная жительница Александра.
Александра заявила, что обеспокоенный граждан много. По ситуации высказался житель Заельцовского района, который вместе с другими добивался появления транспорта в микрорайоне «Тихий поселок» Андрей Шамалаев.
— Теперь получается, что отобрали маршрут у микрорайона в районе завода «Экран» по улице Каунасской, у которых тоже есть проблемы с транспортом. Кроме этого, усложнили маршрут для жителей микрорайона «Лебедевский». Жители Тихого поселка, когда записывали обращение президенту, ждали абсолютно не такой реакции. Никто не хочет, чтобы благо пришло в ущерб других заельцовцев, — отметил Шамалаев.
Новый маршрут прокомментировал директор и учредитель МУП ПАТП №5, к которому относится маршрутное такси №45, Валерий Ильенко. Он отметил, что маршрут еще не запущен, и жалоб от жителей улицы Лебедевская на предприятие не поступало.
— В отношении того, справится перевозчик или нет с изменениями, вопрос не обсуждается. Справится. Вопрос в другом. Это буквально произошло в течение двух дней. Мы понимаем ситуацию. Сегодня какие-то прогнозы делать, наверное, рано. Завтра мы поедем на маршрут, будем смотреть. Увеличивается протяженность маршрута на 2 километра. Интервалы на сегодняшний день в пиковое время — 8–10 минут, в другое время — 15 минут. Минут на 5 интервалы увеличатся, но это не катастрофа, это нормально, это маршрутное такси, не автобус, и поэтому в ближайшие дни изучим пассажиропоток, посмотрим, проинформируем население и будем работать, — отметил директор предприятия Валерий Ильенко.
Корреспондент НГС также направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа на запрос не поступило.
Сейчас на линии работает 22 машины. Ильенко отметил, что в случае надобности их количество будут увеличивать. При этом, по словам руководителя «МУП ПАТП №5», никаких жалоб от жителей микрорайона «Лебедевский» на предприятие не поступало.
— Пока рано говорить о том, удобно или нет — мы еще не ездили. Будем регулировать, отслеживать работу в субботу-воскресенье. Такая возможность техническая есть. И тогда будет уже ясно, — заключил Ильенко.
Ранее НГС писал о том, что муниципальная маршрутка №45 в Новосибирске задрала цену до 50 рублей. Перевозчик объяснил свое решение.