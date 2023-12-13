«Требуем еще раз пересмотреть»: путь маршрутки №45 изменили в угоду жителей Тихого поселка — теперь недовольны другие

— В нашем микрорайончике 4 маршрута заложено. Маршрутка №45, маршрутка №11, автобусы №5 и №75. Автобус №5 ходит раз в 20 минут и приезжает к нам уже очень полный. Автобус №75 за день два раза увидеть — уже успех. Маршрутка №11 идет не на площадь Калинина. И была маршрутка №45. Из-за изменения в маршруте до большой развязки — площади Калинина, нам теперь придется добираться в два раза дольше. На чем теперь добираться и как отправлять детей в школу? Студенты, которые учатся в медицинском университете на Горбольнице тоже будут стоять в пробках по утрам из-за смены маршрута. От лица жителей улицы Лебедевского требуем еще раз пересмотреть схему движения транспорта, — обратилась в НГС местная жительница Александра.

