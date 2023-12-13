Изменится старый маршрут. Жители Тихого поселка после скандала добились транспорта до своей остановки

В Новосибирске в микрорайон Тихий поселок с завтрашнего дня запустят маршрутку. Ранее жители обратились к Путину из-за проблем с транспортом: к их остановке не приезжают ни автобусы, ни маршрутки.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в своем телеграм-канале, что поручение выполнено и с 14 декабря изменится схема движения маршрутного такси №45.
— С завтрашнего дня 45-я маршрутка будет следовать по улицам Магаданская, Бардина и Богдана Хмельницкого через остановки «Тихий посёлок», «Новая», «Александра Невского», «Стадион «Сибирь»» и «Универмаг «Калининский»», — говорится в телеграм-канале.
Ранее Анатолий Локоть поручил за два дня решить проблему с общественным транспортом до микрорайона Тихий поселок. При этом в мэрии говорили, что ищут альтернативу проезда, потому что доехать до поселка невозможно из-за железнодорожного переезда по улице Магаданской.
Делом также заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин из-за того, что местные жители вынуждены преодолевать большое расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта пешком, в том числе во время неблагоприятных погодных условий.