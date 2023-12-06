«Люди выходят из автобуса, идут пешком»: на пересечении Выборной и Большевички случился дорожный коллапс

На пересечении улицы Большевистской и Выборной в Новосибирске образовалась пробка. По словам местной жительницы, затор настолько серьезный, что люди начали выходить из стоящих в нём автобусов, добираясь до пункта назначения уже пешком.
— На Большевистской с утра большая пробка. А на пересечении с Выборной этот затор с фурами стоит уже полчаса минимум. Практически с места автомобили не двигаются, колом стоят. Фото сделано из окна моего дома только что, — рассказала НГС Алёна.
На момент публикации на Большевичке большая пробка от автосалона «Восток-Мосторс» до Речного вокзала. Дорожную ситуацию в Новосибирске «2ГИС» оценивает в 8 баллов из 10. Пользователи сервиса сообщают об одном ДТП на Большевичке.
В ноябре в Новосибирске на перекрестке улиц Большевистской и Инюшенской поставили дорожный знак «Движение направо», который заставляет автомобилистов делать крюк.