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Анатолий Локоть назвал одну из проблем Новосибирска — что ему не понравилось

Она связана с транспортом

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Мэр получал жалобы на внешний вид транспорта

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил привести в порядок общественный транспорт города. Вопрос обсудили на аппаратном совещании в мэрии 28 ноября.

— Проблема, на которую хочу обратить внимание — внешний вид общественного транспорта. Прежде всего муниципального, но и в целом, — заявил Анатолий Локоть. — Я считаю, что на улицах Новосибирска автобусы, троллейбусы, трамваи должны быть аккуратными. Погода плохая, она подводит нас к тому, чтобы мы максимально обращали внимание на то, чтобы приводить в санитарное состояние своевременно. Участились обращения ко мне непосредственно. Люди жалуются, что автобусы, троллейбусы грязные, неопрятные внешне.

Мэр поручил департаменту транспорта исправить ситуацию. Также Анатолий Локоть отметил, что из-за перепадов температуры нужно вовремя обрабатывать тротуары, чтобы избежать гололеда.

На днях жительница Новосибирска Елена стала свидетельницей того, как парня ударило током в троллейбусе. После инцидента следователи начали проверку.

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Общественный транспортТроллейбусыАвтобусАнатолий ЛокотьНовосибирск
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