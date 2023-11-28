Анатолий Локоть назвал одну из проблем Новосибирска — что ему не понравилось

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил привести в порядок общественный транспорт города. Вопрос обсудили на аппаратном совещании в мэрии 28 ноября.

— Проблема, на которую хочу обратить внимание — внешний вид общественного транспорта. Прежде всего муниципального, но и в целом, — заявил Анатолий Локоть. — Я считаю, что на улицах Новосибирска автобусы, троллейбусы, трамваи должны быть аккуратными. Погода плохая, она подводит нас к тому, чтобы мы максимально обращали внимание на то, чтобы приводить в санитарное состояние своевременно. Участились обращения ко мне непосредственно. Люди жалуются, что автобусы, троллейбусы грязные, неопрятные внешне.