«Людей давят машинами»: сибиряк заявил, что по тротуарам на Кошурникова ездят автомобили

По словам мужчины, речь идет об участке дороги по улице Кошурникова «от трамвайного депо до стадиона НГАУ». Он сообщил, что там ограничили движение транспорта.



— Неделю как перекрыли улицу Кошурникова от трамвайного депо до стадиона НГАУ. За это время тротуар превратили в проезжую часть. Людей буквально давят машинами, — заявил сибиряк.

