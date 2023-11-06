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«Людей давят машинами»: сибиряк заявил, что по тротуарам на Кошурникова ездят автомобили

Там сузили проезжую часть

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Речь идет об участке дороги возле дома №32 по улице Кошурникова

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Житель Новосибирска заявил, что заметил автомобили на тротуарах по улице Кошурникова. Он сообщил, что машины ездят по пешеходной части из-за перекрытия дороги. Соответствующий пост появился в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам мужчины, речь идет об участке дороги по улице Кошурникова «от трамвайного депо до стадиона НГАУ». Он сообщил, что там ограничили движение транспорта.

— Неделю как перекрыли улицу Кошурникова от трамвайного депо до стадиона НГАУ. За это время тротуар превратили в проезжую часть. Людей буквально давят машинами, — заявил сибиряк.

Данные о происшествии также появились в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В нем опубликовали видео, на котором можно заметить, как машины заезжают на тротуар. Кадры сняли на улице Кошурникова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Кадры сняли на улице Кошурникова

Видео: телеграм-канал "Новосибирск с огоньком"

— Вот так на Кошурникова машины заезжают на тротуар, — сообщила автор видео.

В пресс-службе СГК корреспонденту НГС подтвердили, что на улице Кошурникова действительно ограничили движение транспорта. По словам специалистов, на теплосети вблизи дома №32 требовался неотложный ремонт — замена железобетонных лотков теплотрассы.

— К сожалению, без сужения дороги работы провести было невозможно. Схема организации дорожного движения была согласована с ГИБДД, — сообщили в пресс-службе компании. — Уже выполнили благоустройство в зимнем варианте при помощи бетонирования — на затвердевание бетона требуется несколько дней.

В организации уточнили, что убрать блоки и открыть движение по дороге планируется завтра, 7 ноября. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой уточнить, были ли замечены сотрудниками ведомства автомобили, которые ездят по тротуарам на Кошурникова.

В конце сентября стало известно, что в Новосибирске планируется сузить проезд по площади Трубникова. Ограничение ввели с 1 ноября 2023 года по 16 мая 2024 года.

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