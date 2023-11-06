«Людей давят машинами»: сибиряк заявил, что по тротуарам на Кошурникова ездят автомобили

Житель Новосибирска заявил, что заметил автомобили на тротуарах по улице Кошурникова. Он сообщил, что машины ездят по пешеходной части из-за перекрытия дороги. Соответствующий пост появился в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По словам мужчины, речь идет об участке дороги по улице Кошурникова «от трамвайного депо до стадиона НГАУ». Он сообщил, что там ограничили движение транспорта.
— Неделю как перекрыли улицу Кошурникова от трамвайного депо до стадиона НГАУ. За это время тротуар превратили в проезжую часть. Людей буквально давят машинами, — заявил сибиряк.
Данные о происшествии также появились в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В нем опубликовали видео, на котором можно заметить, как машины заезжают на тротуар. Кадры сняли на улице Кошурникова.
— Вот так на Кошурникова машины заезжают на тротуар, — сообщила автор видео.
В пресс-службе СГК корреспонденту НГС подтвердили, что на улице Кошурникова действительно ограничили движение транспорта. По словам специалистов, на теплосети вблизи дома №32 требовался неотложный ремонт — замена железобетонных лотков теплотрассы.
— К сожалению, без сужения дороги работы провести было невозможно. Схема организации дорожного движения была согласована с ГИБДД, — сообщили в пресс-службе компании. — Уже выполнили благоустройство в зимнем варианте при помощи бетонирования — на затвердевание бетона требуется несколько дней.
В организации уточнили, что убрать блоки и открыть движение по дороге планируется завтра, 7 ноября. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой уточнить, были ли замечены сотрудниками ведомства автомобили, которые ездят по тротуарам на Кошурникова.
В конце сентября стало известно, что в Новосибирске планируется сузить проезд по площади Трубникова. Ограничение ввели с 1 ноября 2023 года по 16 мая 2024 года.