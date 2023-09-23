Трамвайный маршрут закроют на выходные на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске с 22:00 23 сентября по 24 сентября закроют движение трамвая
Трамвай
Трамвай
Ранее на левом берегу Новосибирска ограничивали движение семи трамваев. Корректировки коснулись маршрутов
Еще два маршрута изменят схему движения
В Новосибирске с 22:00 23 сентября по 24 сентября закроют движение трамвая
Трамвай
Трамвай
Ранее на левом берегу Новосибирска ограничивали движение семи трамваев. Корректировки коснулись маршрутов
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