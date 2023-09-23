freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 2/10
usd 96.04
eur 102.25
СрочноКуда и за сколько летали новосибирцы в отпуск
Все новости
Все новости

Трамвайный маршрут закроют на выходные на левом берегу Новосибирска

Еще два маршрута изменят схему движения

208

Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей

Поделиться

В Новосибирске с 22:00 23 сентября по 24 сентября закроют движение трамвая № 8, еще два маршрута изменят схему движения. Как сообщили в Центре управления городским автотранспортом, ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей.

Трамвай № 10 в прямом и обратном направлениях будет курсировать по схеме: конечный остановочный пункт «Бугринская роща», улица Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, улица Вертковская, Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, улица Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м».

Трамвай № 15 в прямом и обратном направлениях будет курсировать по схеме: конечный остановочный пункт «Бугринская роща», улица Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, улица Блюхера, Котовского, Ватутина, улица Широкая, Троллейная, Демьяновская, Широкая, улица Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м».

Ранее на левом берегу Новосибирска ограничивали движение семи трамваев. Корректировки коснулись маршрутов № 2, 3, 8, 10, 15, 16, 18, филиала № 4 «Левобережный трамвайный».

По теме

Трамваи в НовосибирскеОграничат движениеНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter