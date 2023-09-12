Запасной борт отправился в Омск после аварийной посадки самолета в Новосибирской области

По ее словам, авиакомпания делает все, что положено при задержке рейса.



— В 11:00 будет два часа, как задержан рейс, и представители авиакомпании собираются пассажирам предоставлять прохладительные напитки и горячее питание, — добавила она.



На рейс Сочи — Омск зарегистрировано 163 пассажира, в том числе 22 ребенка. Анна Котельникова рассказала, что часть пассажиров разъехались по домам.

