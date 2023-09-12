Запасной борт отправился в Омск после аварийной посадки самолета в Новосибирской области

Из-за аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области задерживается обратный рейс. Самолет летел по маршруту Сочи-Омск. Обратно в Сочи Airbus должен был вылететь из омского аэропорта сегодня, 12 сентября, в 8:55. По последним данным, отправление задержали почти на пять часов.
— Ориентировочное время вылета — 13:40. Запасной борт идет из Екатеринбурга под этот рейс, — сообщила NGS55.RU начальник службы организации перевозок «Омского аэропорта» Анна Котельникова.
По ее словам, авиакомпания делает все, что положено при задержке рейса.
— В 11:00 будет два часа, как задержан рейс, и представители авиакомпании собираются пассажирам предоставлять прохладительные напитки и горячее питание, — добавила она.
На рейс Сочи — Омск зарегистрировано 163 пассажира, в том числе 22 ребенка. Анна Котельникова рассказала, что часть пассажиров разъехались по домам.
— Обстановка в аэропорту относительно спокойная. Задержки рейсов всегда чреваты криками, скандалами, обязательно найдется заводила. Сегодня в связи с тем, что люди, наверное, понимают, какое чудо произошло, у нас очень спокойно. Надеюсь, все пройдет гладко. Понятно, что волнение дополнительно скажется и на пассажирах тоже, — отметила представитель аэропорта.
Анна Котельникова не исключила, что некоторые пассажиры могут сняться с рейса, но, на ее практике, лететь в таких ситуациях отказываются единицы.
— В ситуациях, связанных с задержками рейсов, причиной которых является какая-либо техническая неисправность воздушного судна, есть определенный процент пассажиров, которые в итоге не летят. Мы не ведем такую статистику, но практика показывает, что 1–2, иногда четыре человека, бывает. Бывает, что полностью улетает рейс, как и было зарегистрировано, а бывает, что есть отказ, — рассказала она.
По словам начальника отдела службы организации перевозок, пока не известно, когда вернутся в Омск пассажиры рейса из Сочи, приземлившегося в поле под Новосибирском. Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что рассматриваются два варианта доставки пассажиров — на электричке или на самолете из Новосибирска.
Airbus авиакомпании «Уральские авиалинии» сегодня, 12 сентября, совершил экстренную посадку в Убинском районе Новосибирской области. Предварительная причина аварийной посадки — отказ гидросистемы. На борту находились 161 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. Свободны были всего три кресла. Погибших нет.
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