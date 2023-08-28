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Водитель Lada Granta перевернулся в кювете и погиб под Новосибирском

Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности

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Мужчина скончался на месте

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28 августа в Кыштовском районе Новосибирской области в ДТП погиб мужчина 1958 года рождения. По данным ГИБДД, водитель Lada Granta не справился с управлением и слетел в кювет.

— После опрокидывания водителя выбросило из салона автомобиля (не пристегнут ремнем безопасности). В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, — говорится в сообщении официального телеграм-канала замначальника областного ГИБДД Андрея Кузнецова.

Трагедия произошла на 29-м км дороги Кыштовка — Малокрасноярка.

Вечером 28 августа на улице Оловозаводской в Новосибирске ВАЗ-2114 столкнулся лоб в лоб с трамваем № 15.

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