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Маршрутки № 24 и 8 навсегда изменят схему движения по Новосибирску

Изменения маршрутов не временные, а постоянные. Они начнут действовать с 16 августа

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Наименования маршрутных такси останутся неизменными

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С 16 августа маршрутные такси № 24 и 8 изменят свою схему движения. Как сообщили в мэрии, новшества вводятся для улучшения транспортной доступности жителей города.

Маршрутка № 24 «Микрорайон "Стрижи"» — «Цветущая Плющиха» изменит путь следования следующим образом:

  • на участке от ул. Курчатова до ул. Тайгинской исключается ул. Рассветная;
  • на участке от ул. Тайгинской до ул. Объединения исключается ул. Тайгинская, ул. Богдана Хмельницкого, включаются улицы Курчатова и Объединения.

Маршрутка № 8 «Автопорт "Калининский"» — «Магазин "Золотая Нива"» исключит их схемы движения улицы Мясниковой, Красный проспект, Тюленина, Земнухова, Краузе, Рассветная, Курчатова, Объединения, Богдана Хмельницкого, Танковая, Ипподромская, Гоголя, Челюскинцев, Ленина и Вокзальная магистраль (на участке от площади имени Гарина-Михайловского до проспекта Димитрова).

В путь следования будут включены проспект Димитрова, Димитровский мост, проезд Энергетиков, в обратном направлении — улицы Моторная, Ясный Берег.

Кстати, в Новосибирске планируется отмена десятков автобусных маршрутов в ближайшие несколько лет. На городском сайте опубликовали проект постановления мэрии по планированию перевозок общественным транспортом.

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