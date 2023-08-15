Маршрутки № 24 и 8 навсегда изменят схему движения по Новосибирску

С 16 августа маршрутные такси
Маршрутка
- на участке от ул. Курчатова до ул. Тайгинской исключается ул. Рассветная;
- на участке от ул. Тайгинской до ул. Объединения исключается ул. Тайгинская, ул. Богдана Хмельницкого, включаются улицы Курчатова и Объединения.
Маршрутка
В путь следования будут включены проспект Димитрова, Димитровский мост, проезд Энергетиков, в обратном направлении — улицы Моторная, Ясный Берег.
Кстати, в Новосибирске планируется отмена десятков автобусных маршрутов в ближайшие несколько лет. На городском сайте опубликовали проект постановления мэрии по планированию перевозок общественным транспортом.