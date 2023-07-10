Часть новосибирских автобусных и троллейбусных маршрутов предложили отменить

В Новосибирске планируется отмена нескольких автобусных маршрутов в ближайшие несколько лет. На городском сайте опубликовали проект постановления мэрии по планированию перевозок общественным транспортом.
Проект рассчитан на период с 2024 по 2028 годы и предусматривает масштабные изменения: авторы предлагают только в 2024 году корректировать схему движения 27 автобусных и троллейбусных маршрутов, 12 из них отменить и создать один новый.
В частности, автобус №45К по замыслу будет курсировать от «Сибирь-Арены» до «Чемского бора» и обратно. Отменить в 2024 году предлагается автобусные маршруты №48 с сообщением «Чемской бор — Общественный торговый центр», а в 2025-ом — №52к с сообщением «Цветной проезд — Ул. Экваторная».
Целями планирования в мэрии назвали повышение качество транспортного обслуживания, обеспечение его эффективности и безопасности, а также эффективность использования городского бюджета.
Новосибирцы могут участвовать в общественном обсуждении проекта. Полный список предлагаемых нововведений — на сайте «Электронная демократия».