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Стало известно, как появилась яма в центре Новосибирска, в которую влетел водитель на Porsche

Сотрудники ГИБДД установили, что провал глубокий

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После ДТП, в которое попал Виталий Полищук, яму начали ремонтировать

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В мэрии Новосибирска объяснили, как появилась яма в центре города, в которую на Porhe влетел Виталий Полищук, администратор телеграм-канала «АСТ-54 Black». После ДТП машину, по его словам, потянуло вправо, а в ГИБДД установили, что яма глубокая.

— Провал образовался ввиду промыва грунта в месте прохождения подземных инженерных коммуникаций АО «Ростелеком», кем и были произведены работы по его устранению, — отметили в пресс-центре городской администрации.

Участок дороги по улице Красный проспект, где появилась яма, принадлежит МКУ «ДЭУ № 1». В пресс-центре мэрии также отметили, что в общественную приемную администрации обращения от жителей города с жалобой на яму около здания на Красном проспекте, 38 не поступали.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Полищук»

Ранее прокуратура Новосибирска внесла представление мэру Анатолию Локтю из-за нарушений в содержании дорог города. Они влияют на безопасность движения.

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