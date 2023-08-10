Стало известно, как появилась яма в центре Новосибирска, в которую влетел водитель на Porsche

В мэрии Новосибирска объяснили, как появилась яма в центре города, в которую на Porhe влетел Виталий Полищук, администратор телеграм-канала «АСТ-54 Black». После ДТП машину, по его словам, потянуло вправо, а в ГИБДД установили, что яма глубокая.
— Провал образовался ввиду промыва грунта в месте прохождения подземных инженерных коммуникаций АО «Ростелеком», кем и были произведены работы по его устранению, — отметили в пресс-центре городской администрации.
Участок дороги по улице Красный проспект, где появилась яма, принадлежит МКУ «ДЭУ
Ранее прокуратура Новосибирска внесла представление мэру Анатолию Локтю из-за нарушений в содержании дорог города. Они влияют на безопасность движения.