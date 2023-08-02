«Запчасти стоят 200 тысяч рублей»: новосибирец на Porsche влетел в огромную яму в центре города

— Машину сразу потянуло вправо, я немного проехал, остановился, пошел смотреть что случилось. Увидел, что перед пешеходным переходом — провал асфальта. В него многие попадают, когда едут в левом ряду, но, если машина обычная, то ее только качнет, а у меня — спортивная, и я сразу почувствовал яму, — объяснил Виталий