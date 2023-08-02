«Запчасти стоят 200 тысяч рублей»: новосибирец на Porsche влетел в огромную яму в центре города

Ночью на 2 августа на площади Ленина в Новосибирске Виталий Полищук, администратор телеграм-канала «АСТ-54 Black», въехал в яму на Porsche Boxster S. После ДТП машину потянуло вправо. В ГИБДД установили — яма глубокая. Сам водитель решил проверить автомобиль и, если в нем найдут дефекты, обратиться в суд.
Как рассказал НГС Виталий Полищук, он ехал ночью по Красному проспекту в сторону улицы Фрунзе. Подъезжая к пешеходному переходу, около здания на улице Красный проспект, 38, провалился в яму правым колесом. По словам новосибирца, яму видно плохо, знаки не были установлены.
— Машину сразу потянуло вправо, я немного проехал, остановился, пошел смотреть что случилось. Увидел, что перед пешеходным переходом — провал асфальта. В него многие попадают, когда едут в левом ряду, но, если машина обычная, то ее только качнет, а у меня — спортивная, и я сразу почувствовал яму, — объяснил Виталий
Автомобилист позвонил в дежурную часть ГИБДД, экипаж, по его словам, приехал почти сразу. Сотрудники замерили провал, в глубину он оказался 12 сантиметров. Пока ждал ГИБДД, мужчина воспользовался сервисом «Решаем вместе» на портале Госуслуги. Оказалось, на эту яму уже жаловались в конце июля, но ответ от мэрии пока не пришел.
— Я посмотрел, что запчасти на мою машину стоят 200 тысяч рублей. Сейчас отдаю автомобиль на дефектовку в центр, там снимут колеса, посмотрят диски, амортизаторы. Диагностика будет стоить около 20 тысяч рублей, я ее оплачу. Если по результатам будут проблемы, определю ответчика, направлю досудебную претензию, если она будет проигнорирована, то буду судиться. Либо если эта дефектовка не покажет повреждений, тогда я ни с кем не буду разбираться, — отметил Виталий.
На следующий день после случившегося, отметил Виталий, яму уже начали ремонтировать: проводят подготовительные работы.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда отремонтируют этот участок дороги.
Ранее прокуратура Новосибирска внесла представление мэру Анатолию Локтю из-за нарушений в содержании дорог города. Они влияют на безопасность движения.