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Пешеход надел сигнальный жилет и вышел регулировать пробку на Плановой — нарушил ли он правила?

На перекрестке с улицей Дуси Ковальчук сломался светофор

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Мужчина легко справлялся с задачей, судя по видео

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В Новосибирске 19 июля вечером на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Плановой собралась пробка. Регулировать ее, по словам очевидцев, вышел мужчина в сигнальном жилете. НГС пообщался с экспертами и сотрудниками ГИБДД и выяснил, что грозит «народному регулировщику» и почему движение не регулировали инспекторы ДПС.

«В заторе были сотни машин»

Затор начал собираться накануне в 19 часов, ситуацию в скором времени усугубил сломавшийся светофор. На помощь пришел неизвестный — мужчина регулировал движение, подавая водителям знаки. Очевидцы утверждают, что он не является сотрудником ГИБДД. Видео происходящего появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Какой-то человек, точно не автоинспектор, регулирует перекресток из-за того, что светофор не работает, — рассказал очевидец в телеграм-канале.

На видео мужчина лихо управляет потоками машин, пропуская одних и преграждая дорогу другим. Проезжающие водители восторгаются его работой. При этом подписчики утверждают, что во время затора там проезжало несколько экипажей ГИБДД, а еще один стоял неподалеку, на Холодильной, его сотрудники якобы штрафовали водителей за тонировку. Никто из инспекторов, по словам подписчиков телеграм-канала, в ситуацию не вмешались.

Читательница НГС Анна также рассказала, что была вечером в этом районе и заметила большой затор. Она предполагает, что, возможно, без «народного регулировщика» водители бы не смогли разъехаться.

— Ехала по Трубникова в сторону Плановой. Пробка началась на Трубникова, и мы в ней стояли и не двигались. Светофор на тот момент работал. Потом он сломался, и начался настоящий коллапс. Регулировщиков не было. Я каким-то чудом проехала, так как в момент поломки светофора я была уже возле него. В заторе были сотни машин. Видимо, мужчина появился позже и, возможно, помог, — считает сибирячка.

«Ему подчиняться никто не должен»

Ситуацию прокомментировал корреспонденту НГС руководитель федерации автовладельцев России по НСО Вячеслав Ашурков.

— Ничего ему не грозит. Максимум можно привлечь за пересечение дороги в неположенном месте. Водитель должен руководствоваться дорожными знаками, разметкой и жестами регулировщика. А этот человек не регулировщик, и ему подчиняться никто не должен. Даже если бы произошло ДТП, его разбирали бы без него, и не важно — стоял он или не стоял там, — считает спикер.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Новосибирские водители благодарили мужчину

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В пресс-службе новосибирской ГИБДД сообщили, что по факту неработающего светофора автоинспекторы составили протокол осмотра УДС, заявку передали на исполнение соответствующим органам. Сейчас, как отмечают в ведомстве, светофор работает в обычном режиме.

— Пешеходы не должны принимать на себя функции регулировщика, а должны сообщить о неисправных светофорах в спецорганизации или местным властям. Им запрещено выходить на пересечение улиц, поскольку это небезопасно для их жизни и здоровья и может создать препятствие для движения транспортных средств. Если пешеходы нарушают ст. 12.30 КоАП РФ по ч. 1 (нарушение, повлекшее создание помех движения транспортных средств), им грозит штраф в размере тысячи рублей, — рассказали в ведомстве.

При этом в ГИБДД не смогли пояснить, накажут ли неизвестного регулировщика. Также в ведомстве добавили, что норм, по которым сотрудник ГИБДД должен прибыть на место, где сломался светофор, и начать регулировать движение, нет. А в случае неработающего светофора или отсутствия сотрудника ГИБДД водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, напомнили в городской Госавтоинспекции.

Ранее НГС писал о том, что читатель НГС назвал 7 основных проблем на дорогах Новосибирска. Среди них в том числе вечные проблемы со светофорами.

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