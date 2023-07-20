Пешеход надел сигнальный жилет и вышел регулировать пробку на Плановой — нарушил ли он правила?

Читательница НГС Анна также рассказала, что была вечером в этом районе и заметила большой затор. Она предполагает, что, возможно, без «народного регулировщика» водители бы не смогли разъехаться.



— Ехала по Трубникова в сторону Плановой. Пробка началась на Трубникова, и мы в ней стояли и не двигались. Светофор на тот момент работал. Потом он сломался, и начался настоящий коллапс. Регулировщиков не было. Я каким-то чудом проехала, так как в момент поломки светофора я была уже возле него. В заторе были сотни машин. Видимо, мужчина появился позже и, возможно, помог, — считает сибирячка.

