«Жителей не спрашивают»: семь основных проблем на новосибирских дорогах по версии комментатора НГС — мы разобрали их с экспертом

Под нашим экспериментом с гонкой в час пик на разном транспорте один из читателей заметил и описал множество дорожных проблем Новосибирска. Его наблюдения выглядели аргументированными, поэтому НГС обратился к эксперту — руководителю федерации автовладельцев России по НСО Вячеславу Ашуркову, чтобы узнать, какие из них существенны, а какие — вовсе даже не проблемы, а, наоборот, хорошее решение мэрии.
Знаки по ограничению скорости до 40 и
20 км/ч
На некоторых участках временные знаки ограничения скорости 40 и 20 «стоят годами». В пример читатель привел улицу Ватутина.
— Когда происходит ремонт дороги, делается временная схема дорожного движения. На этой схеме, конечно же, есть ограничения скоростного режима. И вот эти «20 и
Помимо временного существует и обычное ограничение скорости до 40 и
— Действительно, у нас очень много, где участки на
Также на установку знаков могут влиять сотрудники ГИБДД: например, если в ведомстве считают, что необходимо снизить скоростной режим на конкретном участке, — режим будет снижен.
Ограничение в
Светофорные беды
Комментатор НГС также пожаловался на отключение светофоров после дождя.
— Это вообще бич Новосибирска, — подтвердил Вячеслав Ашурков. — Заливает кабели, колодцы электрической части светофора. Допустим, светофор могут поменять, а всё вокруг для того, чтобы он работал, условно говоря, подсоединение к сети — всё это на ладан дышит и очень старое, водой заливает на раз-два. У нас действительно после дождя много где не работают светофоры, то есть городским властям об этом известно, и некие деньги закладываются ежегодно для обновления сетей светофорных объектов.
— Минимум раз в год нам рассказывают, что в нашем городе вводится интеллектуальная система работы светофоров. Дескать чтоб везде была синхронизация и «зеленая волна». Ну что-то этой синхронизации я не вижу лет так 20. Ну и по закону подлости: только поехал на зеленый на одном перекрестке — стопудов на следующем перекрестке встанешь на начинающий красный. Объяснения мэрии нет, если что, — пожаловался также комментатор НГС.
— Мэрия
Читатель также выразил недовольство по поводу пешеходных переходов на прямых участках без кнопок, когда две–три полосы движения автомобилей вынуждены стоять, даже когда пешеходов нет.
— Такая проблема есть, и кнопки вызова действительно поставить не так сложно. Но, полагаю, у городского центра организации дорожного движения есть задачи поважнее, — заметил эксперт. — Кнопку поставить недорого, но я понимаю, что денег на всё не хватит. Здесь я бы не говорил, что это можно сделать быстро. Но да, нужно делать, это было бы здорово.
Уничтожение парковок
— Уничтожение парковок и парковочных карманов — это чистое вредительство. За последние
— Я категорически не согласен, что полосы, где вычищаются карманы, становятся парковками, — возразил на это Вячеслав Ашурков. — Там появляются полосы для движения общественного транспорта, и в последнее время на этих участках установлены камеры фото- и видеофиксации. Например, из свежего — Вокзальная магистраль, 8 и 16. Теперь автомобилисты, которые раньше срезали, объезжая весь поток по полосе общественного транспорта, теперь стоят вместе со всеми из-за камер — там приличные суммы штрафа за нарушение. Что касается в принципе ликвидации парковочных карманов, я как водитель категорически против, но я понимаю, почему это делают: для того чтобы город мог получить обновление общественного транспорта. Для этого нужно выполнять условия, одно из которых — увеличение длины полос для общественного транспорта.
Замена дорожных знаков
Главной причиной недовольства читателя стало то, что на кольцах убрали знаки «Кольцевое движение» и сделали главными второстепенные дороги — в качестве примера он приводит площадь Маркса.
— Мы-то привыкли, а вот иногородних ждет сюрприз. Человек спокойно выкатывается на кольцо, будучи уверенным, что кольцо главное, а на самом деле он на второстепенной, и ему с острого угла справа прилетает поток машин по главной дороге. Чтобы их увидеть, надо повернуть голову на 180 градусов. В легковушке это еще можно, а водители грузовиков просто не видят поток с главной дороги, потому как они в мертвой зоне. Ну и результат — кольцо стоит наглухо и куча столкновений, — пояснил комментатор.
— Водитель должен руководствоваться дорожными правилами и разметкой не по своей памяти, а по тому, что сейчас в реальности. Необходимо пользоваться теми знаками, что есть на дороге. Если сделать кольцо главным, то у нас появятся пробки, как было в 2017 году. Чтобы упростить движение автомобилистов, сделали эти знаки и, на мой взгляд, они хорошо справляются. Но есть другая беда — у нас никто не отменял правило — помехи справа, — рассказал эксперт.
До этого суд Новосибирска обязал мэрию поставить светофоры и дорожные знаки на улицах города.