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Обзор

«Жителей не спрашивают»: семь основных проблем на новосибирских дорогах по версии комментатора НГС — мы разобрали их с экспертом

Для чего убирают парковочные карманы и почему после дождя не работают светофоры

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Одна из проблем города, выделенных читателем, — светофоры

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Под нашим экспериментом с гонкой в час пик на разном транспорте один из читателей заметил и описал множество дорожных проблем Новосибирска. Его наблюдения выглядели аргументированными, поэтому НГС обратился к эксперту — руководителю федерации автовладельцев России по НСО Вячеславу Ашуркову, чтобы узнать, какие из них существенны, а какие — вовсе даже не проблемы, а, наоборот, хорошее решение мэрии.


Знаки по ограничению скорости до 40 и 20 км/ч


На некоторых участках временные знаки ограничения скорости 40 и 20 «стоят годами». В пример читатель привел улицу Ватутина.

— Когда происходит ремонт дороги, делается временная схема дорожного движения. На этой схеме, конечно же, есть ограничения скоростного режима. И вот эти «20 и 40 километров в час» должны от начала и до конца работ стоять. То есть даже если работы сегодня не ведутся, знаки всё равно висят. Например, официально работы на Винаповском мосту заканчиваются 30 октября и до этого дня знаки будут висеть, — объяснил Вячеслав Ашурков.

Временный знак по ограничению скорости

Временный знак по ограничению скорости

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Помимо временного существует и обычное ограничение скорости до 40 и 20 км/ч. Это также вызвало недовольство у читателя, особенно если на этих участках пути есть камеры фото-, видеофиксации. Эксперт же считает, что всё сделано верно.

— Действительно, у нас очень много, где участки на 40 км/ч и под камерой, и без камеры. Чаще всего это либо существующие очаги аварийности, либо потенциальные. И муниципалитет как владелец дороги имеет право устанавливать скоростной режим таким, каким посчитает нужным. Вот если посчитал нужным, что здесь нужно воткнуть знак 40, ну значит втыкает 40. Жителей не спрашивают.

Также на установку знаков могут влиять сотрудники ГИБДД: например, если в ведомстве считают, что необходимо снизить скоростной режим на конкретном участке, — режим будет снижен.

Ограничение в 20 км/ч очень часто устанавливают возле школ и дополнительно — лежачего полицейского. Это обусловлено тем, что там необходимо обезопасить переход пешеходов через улицу. Но просто так посреди дороги знак в 20 км/ч, конечно, не ставят, заметил эксперт.

Распределительная коробка светофора

Распределительная коробка светофора

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Светофорные беды


Комментатор НГС также пожаловался на отключение светофоров после дождя.

— Это вообще бич Новосибирска, — подтвердил Вячеслав Ашурков. — Заливает кабели, колодцы электрической части светофора. Допустим, светофор могут поменять, а всё вокруг для того, чтобы он работал, условно говоря, подсоединение к сети — всё это на ладан дышит и очень старое, водой заливает на раз-два. У нас действительно после дождя много где не работают светофоры, то есть городским властям об этом известно, и некие деньги закладываются ежегодно для обновления сетей светофорных объектов.

— Минимум раз в год нам рассказывают, что в нашем городе вводится интеллектуальная система работы светофоров. Дескать чтоб везде была синхронизация и «зеленая волна». Ну что-то этой синхронизации я не вижу лет так 20. Ну и по закону подлости: только поехал на зеленый на одном перекрестке — стопудов на следующем перекрестке встанешь на начинающий красный. Объяснения мэрии нет, если что, — пожаловался также комментатор НГС.

Проводное соединение светофора

Проводное соединение светофора

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— Мэрия лет 20 обещает запуск этой системы и периодически возвращается к своим обещаниям. Связано всё с тем, что эти контроллеры, которых мы коснулись в предыдущем вопросе, должны быть объеденины в одну систему и быть на каждом светофорном объекте, тогда эта система будет работать. Пока же у нас всё это разрознено и системы как таковой нет. То, что было в нулевых годах запущено и немного поработало, уже устарело и морально, и физически. Регулярно поднимается вопрос, но воз и ныне там. То есть тема известна, но требует достаточно больших денег, чтобы решить ее, — прокомментировал Вячеслав Ашурков.

Читатель также выразил недовольство по поводу пешеходных переходов на прямых участках без кнопок, когда две–три полосы движения автомобилей вынуждены стоять, даже когда пешеходов нет.

Автомобилисты недовольны, когда им приходится стоять на переходах без пешеходов

Автомобилисты недовольны, когда им приходится стоять на переходах без пешеходов

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— Такая проблема есть, и кнопки вызова действительно поставить не так сложно. Но, полагаю, у городского центра организации дорожного движения есть задачи поважнее, — заметил эксперт. — Кнопку поставить недорого, но я понимаю, что денег на всё не хватит. Здесь я бы не говорил, что это можно сделать быстро. Но да, нужно делать, это было бы здорово.

Уничтожение парковок

— Уничтожение парковок и парковочных карманов — это чистое вредительство. За последние 2 года вычистили все парковки на главных улицах. Естественно, одна-две полосы для движения справа перекрыты напрочь припаркованными «как могли» машинами, — написал комментатор.

— Я категорически не согласен, что полосы, где вычищаются карманы, становятся парковками, — возразил на это Вячеслав Ашурков. — Там появляются полосы для движения общественного транспорта, и в последнее время на этих участках установлены камеры фото- и видеофиксации. Например, из свежего — Вокзальная магистраль, 8 и 16. Теперь автомобилисты, которые раньше срезали, объезжая весь поток по полосе общественного транспорта, теперь стоят вместе со всеми из-за камер — там приличные суммы штрафа за нарушение. Что касается в принципе ликвидации парковочных карманов, я как водитель категорически против, но я понимаю, почему это делают: для того чтобы город мог получить обновление общественного транспорта. Для этого нужно выполнять условия, одно из которых — увеличение длины полос для общественного транспорта.

Замена дорожных знаков

Главной причиной недовольства читателя стало то, что на кольцах убрали знаки «Кольцевое движение» и сделали главными второстепенные дороги — в качестве примера он приводит площадь Маркса.

— Мы-то привыкли, а вот иногородних ждет сюрприз. Человек спокойно выкатывается на кольцо, будучи уверенным, что кольцо главное, а на самом деле он на второстепенной, и ему с острого угла справа прилетает поток машин по главной дороге. Чтобы их увидеть, надо повернуть голову на 180 градусов. В легковушке это еще можно, а водители грузовиков просто не видят поток с главной дороги, потому как они в мертвой зоне. Ну и результат — кольцо стоит наглухо и куча столкновений, — пояснил комментатор.

Схема движения на новосибирских дорогах может меняться

Схема движения на новосибирских дорогах может меняться

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— Водитель должен руководствоваться дорожными правилами и разметкой не по своей памяти, а по тому, что сейчас в реальности. Необходимо пользоваться теми знаками, что есть на дороге. Если сделать кольцо главным, то у нас появятся пробки, как было в 2017 году. Чтобы упростить движение автомобилистов, сделали эти знаки и, на мой взгляд, они хорошо справляются. Но есть другая беда — у нас никто не отменял правило — помехи справа, — рассказал эксперт.

До этого суд Новосибирска обязал мэрию поставить светофоры и дорожные знаки на улицах города.

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