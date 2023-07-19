«Жителей не спрашивают»: семь основных проблем на новосибирских дорогах по версии комментатора НГС — мы разобрали их с экспертом

— Водитель должен руководствоваться дорожными правилами и разметкой не по своей памяти, а по тому, что сейчас в реальности. Необходимо пользоваться теми знаками, что есть на дороге. Если сделать кольцо главным, то у нас появятся пробки, как было в 2017 году. Чтобы упростить движение автомобилистов, сделали эти знаки и, на мой взгляд, они хорошо справляются. Но есть другая беда — у нас никто не отменял правило — помехи справа, — рассказал эксперт.



До этого суд Новосибирска обязал мэрию поставить светофоры и дорожные знаки на улицах города.