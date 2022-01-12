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Суд Новосибирска обязал мэрию поставить светофоры и дорожные знаки на улицах города

Иск подал прокурор Калининского района

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Решение суда пока не вступило в законную силу

Решение суда пока не вступило в законную силу

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Калининский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск к Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Его подал прокурор, который указал, что в ходе проверки были выявлены недостатки содержания и благоустройства дорог.

— Исковые требования истца удовлетворены частично. Суд обязал Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска устранить недостатки при содержании и обустройстве автомобильных дорог в течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу, — сообщается на сайте суда.

Так, от улицы Рекордный переулок, 66 до Фадеева необходимо установить пешеходный тротуар. На Рассветной в районе дома на Тайгинской около домов № 22, 12 и 10, а также у дома № 5/1 на улице Рассветной установить светофорные объекты с вызывной фазой у наземных нерегулируемых пешеходных переходов. А также поставить дублирующий дорожный знак «пешеходный переход» на Кропоткина в районе дома № 44 улицы Ипподромской.

Решение пока не вступило в законную силу.

В конце февраля стало известно, что федеральную трассу Р-254 «Иртыш» отремонтируют за 1 миллиард рублей.

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