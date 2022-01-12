Суд Новосибирска обязал мэрию поставить светофоры и дорожные знаки на улицах города

Калининский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск к Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Его подал прокурор, который указал, что в ходе проверки были выявлены недостатки содержания и благоустройства дорог.
— Исковые требования истца удовлетворены частично. Суд обязал Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска устранить недостатки при содержании и обустройстве автомобильных дорог в течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу, — сообщается на сайте суда.
Так, от улицы Рекордный переулок, 66 до Фадеева необходимо установить пешеходный тротуар. На Рассветной в районе дома на Тайгинской около домов
Решение пока не вступило в законную силу.
В конце февраля стало известно, что федеральную трассу Р-254 «Иртыш» отремонтируют за 1 миллиард рублей.