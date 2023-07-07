В Перми на Коммунальном мосту заглох новосибирский автобус: пробка растянулась на 3,5 км

На Коммунальном мосту в Перми образовалась огромная пробка, причем в совершенно нетипичное время даже для пятницы — около 11:30. Местные жители сообщают, что посреди дороги сломался автобус. По данным источника 59.RU, это Нефаз-5299–40–51 , который ехал из МРЭО ГИБДД по Перми в Новосибирск.

