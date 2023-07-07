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В Перми на Коммунальном мосту заглох новосибирский автобус: пробка растянулась на 3,5 км

Транспорт стоит на месте уже практически час

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Автобус не двигается с места

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На Коммунальном мосту в Перми образовалась огромная пробка, причем в совершенно нетипичное время даже для пятницы — около 11:30. Местные жители сообщают, что посреди дороги сломался автобус. По данным источника 59.RU, это Нефаз-5299–40–51, который ехал из МРЭО ГИБДД по Перми в Новосибирск.

Сейчас в Перми на 3,5 км растянулась пробка, она начинается с улицы Спешилова и заканчивается на Попова на пересечении с Окулова. Очевидцы сообщают, что в правом ряду заглох автобус.

В пермском ГИБДД журналистам 59.RU сообщили, что информация о ДТП в ведомство не поступала.

UPD: в 12:35 (по пермскому времени) корреспондент передал из пробки: улица Спешилова стоит практически полностью, начиная от путепровода над железной дорогой. Некоторые водители выезжают на выделенную полосу для общественного транспорта и мешают автобусам.

Телеграм-канал пермского дептранса сообщает, что в пробке стоят автобусы маршрутов № 6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 46, 49, 53 и 60. Отставание от графика — до 20 минут.

Попасть с правого берега на левый сегодня непросто

Попасть с правого берега на левый сегодня непросто

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В Новосибирске тоже часто собираются пробки на мостах. Недавно журналистки НГС наперегонки перебирались через реку по Димитровскому мосту в час пик. Необычный эксперимент показал, какой способ самый быстрый.

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Сломался автобусКоммунальный мостПермь
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