В Перми на Коммунальном мосту заглох новосибирский автобус: пробка растянулась на 3,5 км

На Коммунальном мосту в Перми образовалась огромная пробка, причем в совершенно нетипичное время даже для пятницы — около 11:30. Местные жители сообщают, что посреди дороги сломался автобус. По данным источника 59.RU, это
Сейчас в Перми на
В пермском ГИБДД журналистам 59.RU сообщили, что информация о ДТП в ведомство не поступала.
UPD: в 12:35 (по пермскому времени) корреспондент передал из пробки: улица Спешилова стоит практически полностью, начиная от путепровода над железной дорогой. Некоторые водители выезжают на выделенную полосу для общественного транспорта и мешают автобусам.
Телеграм-канал пермского дептранса сообщает, что в пробке стоят автобусы маршрутов
В Новосибирске тоже часто собираются пробки на мостах. Недавно журналистки НГС наперегонки перебирались через реку по Димитровскому мосту в час пик. Необычный эксперимент показал, какой способ самый быстрый.