«Чуть не задавили»: автомобилисты начали объезжать пробку по тротуару на Сибиряков-Гвардейцев — видео

Сибирячка отметила, что некоторые автомобилисты через парковку заезжают на тротуар, чтобы объехать таким образом пробки. С ее слов, на участке, где машины съезжают с парковки на тротуар, уже провалился бордюр и образовалась колея. По информации сервиса «2ГИС», в указанном месте действительно есть бесплатная парковка на 7 мест. При этом местные уверяют — она появилась там недавно.

