«Чуть не задавили»: автомобилисты начали объезжать пробку по тротуару на Сибиряков-Гвардейцев — видео

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев водители стали ездить по тротуару, чтобы не попадать в пробку. Также некоторые автомобили паркуют на пешеходной зоне.
Жительница Новосибирска, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что автомобилисты возле дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 22 ездят по пешеходной зоне. Это заметили недавно.
— Парковка находится возле информационного щита о том, что улицу назвали в честь полка. С этой парковки машины съезжают прямо на тротуар и мешают ходить пешеходам. Меня недавно чуть не задавили — я просто не ожидала, — говорит женщина.
Сибирячка отметила, что некоторые автомобилисты через парковку заезжают на тротуар, чтобы объехать таким образом пробки. С ее слов, на участке, где машины съезжают с парковки на тротуар, уже провалился бордюр и образовалась колея. По информации сервиса «2ГИС», в указанном месте действительно есть бесплатная парковка на 7 мест. При этом местные уверяют — она появилась там недавно.
Некоторые водители, со слов жительницы, пошли дальше — они проезжают по пешеходной зоне целый квартал и паркуют машины возле магазина у дома на Сибиряков-Гвардейцев, 32. Автомобилисты на записи возмущаются и говорят женщине о том, что их нельзя снимать, а также пытаются оправдать свои поступки.
НГС направил запрос в ГИБДД, чтобы узнать, законно ли поступают автомобилисты на этой территории.
— Личному составу полка ДПС дали поручение обследовать участок дороги, который указан в обращении. Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку и установят все обстоятельства произошедшего. Если нарушения выявят, виновников привлекут к административной ответственности, — пояснили в городском ГИБДД.
Ранее НГС писал о том, как по пешеходной зоне на улице Ленина проехался черный Mercedes. Горожане назвали его наглецом.