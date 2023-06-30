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«Чуть не задавили»: автомобилисты начали объезжать пробку по тротуару на Сибиряков-Гвардейцев — видео

Сотрудники Госавтоинспекции проверят проблемный участок

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Машины паркуют возле магазинов

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В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев водители стали ездить по тротуару, чтобы не попадать в пробку. Также некоторые автомобили паркуют на пешеходной зоне.

Жительница Новосибирска, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что автомобилисты возле дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 22 ездят по пешеходной зоне. Это заметили недавно.

— Парковка находится возле информационного щита о том, что улицу назвали в честь полка. С этой парковки машины съезжают прямо на тротуар и мешают ходить пешеходам. Меня недавно чуть не задавили — я просто не ожидала, — говорит женщина.

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Видео: читатель НГС

Сибирячка отметила, что некоторые автомобилисты через парковку заезжают на тротуар, чтобы объехать таким образом пробки. С ее слов, на участке, где машины съезжают с парковки на тротуар, уже провалился бордюр и образовалась колея. По информации сервиса «2ГИС», в указанном месте действительно есть бесплатная парковка на 7 мест. При этом местные уверяют — она появилась там недавно.

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Этот водитель утверждает, что никому не мешает

Видео: читательница НГС

Некоторые водители, со слов жительницы, пошли дальше — они проезжают по пешеходной зоне целый квартал и паркуют машины возле магазина у дома на Сибиряков-Гвардейцев, 32. Автомобилисты на записи возмущаются и говорят женщине о том, что их нельзя снимать, а также пытаются оправдать свои поступки.

С этой парковки машины съезжают на тротуар

С этой парковки машины съезжают на тротуар

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НГС направил запрос в ГИБДД, чтобы узнать, законно ли поступают автомобилисты на этой территории.

— Личному составу полка ДПС дали поручение обследовать участок дороги, который указан в обращении. Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку и установят все обстоятельства произошедшего. Если нарушения выявят, виновников привлекут к административной ответственности, — пояснили в городском ГИБДД.

Ранее НГС писал о том, как по пешеходной зоне на улице Ленина проехался черный Mercedes. Горожане назвали его наглецом.

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