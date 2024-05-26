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Развлечения «Для меня честь стоять с ним на одной сцене»: Митя Фомин восхитился сибиряками

«Для меня честь стоять с ним на одной сцене»: Митя Фомин восхитился сибиряками

Певец стал гостем шестой Народной премии НГС

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На церемонии наградили 12 лучших компаний города

Певец Митя Фомин восхитился сибиряками и Народной премией НГС, которая состоялась 22 мая. Своими впечатлениями он поделился в социальных сетях.

Как отметил Фомин, он уже дважды становился гостем Народной премии. По его словам, в этом году мероприятие показало его родной город с другой, удивительной стороны.

— У премии особый формат. Я считаю, его нужно запатентовать, масштабировать и везти по всей стране. Наградами отмечают локальный бизнес, но самое интересно — это вручанты. Известный человек родом из Новосибирска + народный герой города. Именно истории этих народных героев вызвали бурю эмоций у зрителей вечера, — написал певец на личной странице во «ВКонтакте».

В этом году ведущими Народной премии НГС стали Андрей Малахов и певица Валерия. По словам исполнителя, они прекрасно вписались в формат мероприятия. Но больше всего Фомина поразили герои вечера.

— Среди них, например, Елена Оглоблина — ботаник на ж/д вокзале Новосибирск-Главный. Или Артем Барсуков, который вместе со мной вручал номинацию. Артем открыл инклюзивную мастерскую в Новосибирске, где взрослые люди с ментальными отклонениями могут работать, а главное — зарабатывать деньги. Для меня честь стоять с ним на одной сцене, — написал певец.

Также Митю Фомина растрогала история 14-летней девочки Ани Добби, у которой выявили «болезнь раннего старения». При этом она не унывает, а ведет канал на YouTube, у нее уже больше 900 тысяч подписчиков. Как отметил певец, когда юная сибирячка вышла на сцену, зал аплодировал ей стоя.

— Я восхищен сибиряками. Я горд, что я сибиряк. Я вдохновлен ценностями, на которые опираются эти люди. Спасибо за этот вечер, — поделился впечатлениями Фомин.

22 мая в концертном зале филармонии имени Арнольда Каца прошла 6-я Народная премия НГС — масштабная, красивая и невероятно душевная церемония награждения лучших бизнесов города. На мероприятии собралась почти тысяча гостей. Как прошла премия в этом году, читайте по ссылке.

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Народная премия НГС Митя Фомин НГС Новосибирск
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