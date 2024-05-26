«Для меня честь стоять с ним на одной сцене»: Митя Фомин восхитился сибиряками

Как отметил Фомин, он уже дважды становился гостем Народной премии. По его словам, в этом году мероприятие показало его родной город с другой, удивительной стороны.

— У премии особый формат. Я считаю, его нужно запатентовать, масштабировать и везти по всей стране. Наградами отмечают локальный бизнес, но самое интересно — это вручанты. Известный человек родом из Новосибирска + народный герой города. Именно истории этих народных героев вызвали бурю эмоций у зрителей вечера, — написал певец на личной странице во «ВКонтакте».

