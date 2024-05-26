Экс-гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов попал в тюремную больницу

Андрей Перлов был задержан силовиками в конце марта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов переведет из СИЗО в тюремную больницу. Информацию об этом распространил адвокат олимпийского чемпиона Геннадий Шишебаров.



В своем Telegram-канале Шишебаров сообщил, что у сына Перлов в следственном изоляторе ранее не приняли передачу для отца.



— Сообщили, что его отца в связи с заболеванием перевели в ЛИУ-10 ГУФСИН России по Новосибирской области. Напомню, ЛИУ-10 — это межобластная больница для больных активной формой туберкулеза. Здесь же проходят лечение и от других заболеваний лица, заключенные под стражу, а также осужденные к лишению свободы, — написал Шишебаров.



На текущей рабочей неделе суд продлил Перлову срок содержания под стражей до 23 июля 2024 года.

