В честь Кирилла и Мефодия: крестный ход прошел в Новосибирске — фоторепортаж

Сегодня, 26 мая, в Новосибирске прошел традиционный крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры.
Сам День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая, а крестный ход проводят в ближайшее воскресенье к праздничному дню. В Новосибирске крестный ход проходит с 1990 года.
Колонна прошла от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского, сделав остановку у Никольской часовни на Красном проспекте, где состоялся краткий молебен.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по улицам Новосибирска вместе с участниками крестного хода. Самые яркие фотографии — в фоторепортаже.
В центре Новосибирска из-за крестного хода частично перекрыли несколько улиц. Также изменил свои маршруты движения общественный транспорт.