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Религия В честь Кирилла и Мефодия: крестный ход прошел в Новосибирске — фоторепортаж

В честь Кирилла и Мефодия: крестный ход прошел в Новосибирске — фоторепортаж

Мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры

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Крестный ход начался в 12 часов и завершился в 14 часов

Сегодня, 26 мая, в Новосибирске прошел традиционный крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры.

Сам День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая, а крестный ход проводят в ближайшее воскресенье к праздничному дню. В Новосибирске крестный ход проходит с 1990 года.

Колонна прошла от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского, сделав остановку у Никольской часовни на Красном проспекте, где состоялся краткий молебен.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по улицам Новосибирска вместе с участниками крестного хода. Самые яркие фотографии — в фоторепортаже.

Сам День славянской письменности и культуры, к которому приурочен крестный ход, отмечается 24 мая
Участники крестного хода шли с хоругвями и иконами в руках
У многих были с собой флаги
В крестном ходе участвовали представители Новосибирской митрополии Русской Православной церкви, студенты и учащиеся православных учебных заведений, представители общественных организаций, прихожане
В крестном ходе также использовали передвижную колокольню
Колонна движется по красному проспекту
Жительница Новосибирска наблюдает за крестным ходом
Многие участники несли с собой таблички с буквами
Люди в камуфляже несут икону Георгия Победоносца
На мероприятии были мэр Максим Кудрявцев, вице-губернатор Юрий Петухов
Возле Никольской часовни состоялся краткий молебен
Сотрудница митрополии снимает молитву прихожан
Митрополит новосибирский и бердский Никодим молится вместе с верующими
После молебна мэр Новосибирска Максим Кудрявцев произнес краткую речь
Новосибирцы публикуют сотни фотографий в социальных сетях с крестного хода

В центре Новосибирска из-за крестного хода частично перекрыли несколько улиц. Также изменил свои маршруты движения общественный транспорт.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск РПЦ Крестный ход Дни славянской письменности
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