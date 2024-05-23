Автобусы, троллейбусы и маршрутки пустят в обход — схему движения изменят из-за Крестного хода в Новосибирске

Маршрут №48 в прямом направлении на участке от Крылова до ул. Челюскинцев пустят по улицам Каменская, Гоголя, Мичурина, Писарева, Железнодорожная, Нарымская. В обратном направлении на участке от конечной остановки «Колледж им. Н. А. Лунина» до ул. Крылова: улицы Железнодорожная, Писарева, Мичурина;

