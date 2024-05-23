Автобусы, троллейбусы и маршрутки пустят в обход — схему движения изменят из-за Крестного хода в Новосибирске

В центре Новосибирске на несколько часов общественный транспорт изменит схему движения. Его пустят в обход в связи с проведением Крестного хода, сообщили в пресс-центре мэрии.
— 26 мая на время подготовки Крестного хода и его проведения с 12 часов до 14 часов будут закрыты для транспортных средств отдельные участки улиц города и поменяет схемы движения общественный транспорт, — сказано в сообщении.
Изменения коснутся более 20 маршрутов общественного транспорта. Автобусы будут двигаться по следующим схемам в прямом и обратном направлениях:
Маршруты №№5, 28 на участке от Октябрьского моста до площади им. Калинина пустят по ул. Большевистская, Красный проспект, Советская, Нарымская, Железнодорожная, Писарева, Красный проспект, далее — по действующим схемам;
Автобус №13 на участке от Богдана Хмельницкого до Большевистской будет двигаться по ул. Танковая, Ипподромская, Писарева, Железнодорожная, Нарымская, Советская, Красный проспект, Большевистская;
Автобус №18 на участке от Гоголя до Кирова: ул. Семьи Шамшиных, Военная, Пролетарская, Бориса Богаткова, далее он будет двигаться по действующим схемам;
Маршруты № 8, 21, 54 на участке от Большевистской до Вокзальной магистрали пустят по Красному проспекту, Советской, проспекту Димитрова;
Автобус №31 на участке от Челюскинцев до улицы Военной будет двигаться по Нарымской, Железнодорожной, Писарева и Семьи Шамшиных;
Маршрут №75 будет двигаться на участке от Кирова до Вокзальной магистрали по улицам Восход, Большевистская, Красный проспект, Советская, проспект Димитрова;
Автобусы №79 и 96 на участке от Гоголя до Челюскинцев поедут по улицам Мичурина, Писарева, Железнодорожная, Нарымская;
Автобус №95 будет двигаться на участке от Фрунзе до Красного проспекта по ул. Семьи Шамшиных и Писарева;
Автобусный маршрут №97 на участке от Красного проспекта до Кирова: улицы Писарева, Семьи Шамшиных, Военная, Пролетарская, Бориса Богаткова;
Автобус №98 пустят на участке от Красного проспекта до Бориса Богаткова по улицам Писарева, Семьи Шамшиных, Военная, Пролетарская.
В день Крестного хода изменится и движение маршруток:
Маршрутки №8 и 45 в прямом и обратном направлениях на участке от Вокзальной магистрали до Кирова пустят по проспекту Димитрова, Советской, Красному проспекту, Большевистской и Восходу, далее — по действующей схеме;
Маршрут №11 будет двигаться на участке от Нарымской до Военной в прямом и обратном направлениях по улицам Железнодорожная, Писарева, Мичурина, Гоголя, Семьи Шамшиных;
Маршрутку №13 в прямом и обратном направлениях на участке от Челюскинцев до Красного проспекта пустят по улицам Нарымская, Железнодорожная и Писарева;
Маршрут №44 — на участке от Вокзальной магистрали до Кирова: проспект Димитрова, улицы Советская, Красный проспект, Большевистская, Восход;
Маршрутка №44а будет двигаться на участке от Кирова до Вокзальной магистрали по улицам Восход, Большевистская, Красный проспект, Советская, проспект Димитрова;
Маршрут №48 в прямом направлении на участке от Крылова до ул. Челюскинцев пустят по улицам Каменская, Гоголя, Мичурина, Писарева, Железнодорожная, Нарымская. В обратном направлении на участке от конечной остановки «Колледж им. Н. А. Лунина» до ул. Крылова: улицы Железнодорожная, Писарева, Мичурина;
Маршрутка №51 будет двигаться в прямом и обратном направлениях на участке от Военной до Вокзальной магистрали по улицам Семьи Шамшиных, Писарева, Железнодорожная, Нарымская, проспект Димитрова.
Изменения коснутся пяти троллейбусов. Они будут курсировать:
Маршрут №5 в прямом и обратном направлениях: конечная остановка «Микрорайон «Стрижи», улицы Кубовая, Кедровая, 1-е Мочищенское шоссе, Мочищенское шоссе, Красный проспект, Писарева. Затем он поедет по улицам Железнодорожная, Нарымская, Советская, Красному проспекту, улицам Большевистская, Восход, Кирова к конечной «Ул. Ленинградская»;
Троллейбус №10 отправится от конечной остановки «Сад им. Дзержинского» по проспекту Дзержинского, улицам Кошурникова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, Большевистская, Красному проспекту, и развернется для обратного движения в районе остановки «Ул. Колыванская».
Троллейбус №13 будет курсировать от конечной остановки «Ул. Учительская», по Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, а затем выполнит разворот для движения в обратном направлении в районе остановочного пункта «ДК им. Кирова»;
Троллейбус №23 будет двигаться от конечной остановки ««Сад им. Дзержинского» по проспекту Дзержинского, а затем развернется для обратного движения в районе кольца Березовой рощи;
Троллейбус №36 пустят от конечной остановки «Ул. Лазурная» по улицам Доватора, Бориса Богаткова, Кошурникова, после он развернется для обратного движения в районе кольца Березовой рощи.
Во время проведения Крестного хода в Новосибирске планируется перекрыть центральные улицы, в том числе Красный проспект. Мы нанесли на карту ограничения, которые будут действовать в городе.