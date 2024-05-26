«Оставь его слепым»: мать незрячего мальчика-Ванги рассказала, как он предсказывает будущее

12-летний Саша незрячий от рождения, но его мать уверена, что он видит будущее Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Тяга человека верить во что-то сверхъестественное неискоренима. Иногда мы пытаемся найти объяснение своим неудачам в «сглазе», хотим знать наперед, к чему приведет то или иное наше решение, а то и вовсе пользуемся услугами эзотериков, чтобы связаться с давно ушедшими людьми. Но представьте, что ваш ребенок в одночасье начал предсказывать будущее. Елену Сулину, которая раньше была психотерапевтом и крепким скептиком, и представлять не надо. Ее сын Саша оказался провидцем.

«Оставь его слепым»

12 лет назад психолог Елена Сулина, еще только вынашивая маленького Сашу, решила зайти к своему гинекологу 30 декабря, чтобы поздравить с наступающим Новым годом. Врач, чтобы женщина не просто так приходила, предложила ей измерить давление. А когда увидела цифры на тонометре — побледнела.



— Меряет давление, у меня 180 на 120. Она говорит, как ты так ко мне дошла? — рассказала Елена в беседе с режиссером и сценаристом Еленой Погребижской. — В общем, когда мы приехали в больницу, мне начали сбивать давление. Но в тот момент, когда начали сбивать мое давление, стало расти внутриутробное. И врачи приняли решение, что они будут кесарить.



Кесарево провели 31 декабря. Саша появился на свет на два месяца раньше срока. Правда, он быстро пошел на поправку, и 10 февраля, в день рождения Елены, женщину с сыном собирались выписывать. Но за день до выписки всё пошло не по плану.



— Начинает бегать вся больница и говорить, что что-то не так сегодня ночью пошло. Я поняла потом, что не так пошло, — призналась Елена. — Потому что за ночь у Саши началась тотальная отслойка сетчатки. А это может быть в одном случае: если кто-то большую дозу кислорода поставил и не выключил. По-другому такого не могло произойти. Ребенок, у которого была положительная динамика, и вдруг неожиданно за ночь кровоизлияние в мозг и тотальная отслойка сетчатки. Так происходит только тогда, когда много дают кислорода, и он отслаивает сетчатку напрочь. И это сделал кто-то по неосторожности ночью.



Поначалу Елена хотела найти виновных и наказать по всей строгости, но забота о ребенке и бесконечные операции заставили забыть о жажде мести. За первые два года жизни Саша перенес около 40 операций. Мать всеми силами стремилась спасти зрение ребенка. Но в итоге поддалась на уговоры окружения.



— Люди стали мне говорить: прекрати делать операции ребенку, он пришел быть слепым, и твой ребенок будет видеть больше, чем видят зрячие, и он, если бы не так ослеп, то упал бы на сучок, взорвал бы петарду, не делай ничего с ним, оставь его слепым, — вспомнила Елена.



«Меня тошнит от информации»

Слепота оказалась не единственным пороком развития мальчика. До десяти месяцев он не держал головы и не двигался, также у него есть расстройства аутического спектра.



— До десяти месяцев это был овощ, — рассказывает Елена. — Это не значит, что мы такие родители, опустили руки. Мы очень много делали. Мы всех специалистов поднимали, мы делали всякие массажи — всё, что делают родители, когда у них такой ребенок.



Когда ты находишься в яме, тебе всё равно, кто тебя спасет. Елена Сулина, мама Саши

Чтобы поставить Сашу на ноги, его мама обивала пороги всех, кого только можно. Она обращалась за помощью не только к официальной медицине, но также ходила в церковь, обращалась к эзотерикам.



— Я молилась, я вставала на колени, я выходила в 24 часа ночи, там под березой вокруг ходила, березу поливала водой. В общем, я делала все обряды, вообще всё, что только мне говорили.



Саша научился пользоваться телефоном, но говорит, что единственное, из-за чего он страдает, так это из-за того, что диктофоны для слепых еще не придумали Источник: Саша видит / T.me











В поисках помощи Елена добралась до знахаря из Тульской области. Тот практически с ходу ее и огорошил: «Твои проблемы все из-за твоего ребенка, а ребенок в люльке лежит. У него подвывих шейного позвонка, это я сегодня вылечу. У него глаза не видят. Недавно была операция. Кровоизлияние в правый глаз».



— В итоге он говорит: я сегодня, я зрение ему не поправлю, он пришел быть слепым, — вспоминает Елена. — В очередной раз мне кто-то так говорит. При этом, что он читал прямо диагностическую карту ребенка. И заканчивает он тем, что всё, вы свободны. Я говорю, вы же хотели его вылечить. Он говорит, я уже вылечил. В этот день ребенок начал держать голову.



Вскоре у Саши пошли молочные зубы, сам он начал ползать, а примерно в три года сделал первые шаги. В полтора года он начал говорить, к двум годам говорил небольшими предложениями, а к восьми его поток речи было уже не остановить. Причем, по признанию Елены, Саша говорил «очень уникальные вещи». Женщина хотела было снять всё это на видео, но стоило ей только включить камеру, как сын, как будто видя происходящее, заявлял, что его нельзя снимать. Объяснял, что когда ему исполнится 11–12 лет, он заговорит. Так и произошло.



— Он говорит, меня тошнит от информации, которая есть во мне, я хочу делиться с миром. Заведите мне социальные сети, — рассказала Елена.



Поначалу Сашины разговоры просто были не по-детски философскими. Потом родители начали замечать, что он предугадывает события. Например, однажды, когда семья жила в деревне, Саша начал плакать, кричать и говорить, что рядом «умирает мальчик».



— Мы никак не могли понять, какой мальчик умирает. Оказалось, что действительно в этот момент наш сосед полз к двери. У него были проблемы с сердцем, он действительно умирал, — рассказывает Елена.



С самого раннего возраста Саши мама начала активно с ним путешествовать. Эти поездки были попытками найти ответ на вопрос о том, почему всё так происходит Источник: Саша видит / T.me











На похороны стеклась вся деревня. Пока взрослые хлюпали носами и вытирали слезы, мальчик был спокоен. Лишь перечислял имена разных людей, приговаривая, что они «тоже пришли». Как оказалось позже, это были имена бывшей жены и родителей усопшего соседа.



— Мы не знали этих имен, потому что не так давно в этой деревне купили дом, а люди, которые там жили, они были все, конечно, в шоке, — признается Елена. — У нас потом прям все к Саше стали ходить, к нему стали по-другому относиться.



Что предсказал мальчик-Ванга

По словам Елены, будучи опытным когнитивным психотерапевтом и прагматиком, она в провидения не верила. Своего сына называла «человеком, который тонко чувствует мир». Но со временем ее скептическая позиция пошатнулась — накопилось слишком много ситуаций, которые «предсказывал» ребенок.



— Саша говорит, ой, я хочу полететь на самолете, чтобы была аварийная посадка, — вспоминает мама Саши. — Я говорю: «Саш, ты чего, какая аварийная посадка?» В итоге мы летим, значит, с ним по реабилитации, и у нас аварийная посадка. Оказалось, там гроза идет, нас отправляют в другой аэропорт, нам не хватает бензина, и мы попадаем в аварийную посадку.



По словам матери, коронавирус мальчик тоже предсказал. Сначала ни с того, ни с сего говорил, что ненавидит Китай, что там слишком много людей, и всем будут делать уколы. И только когда пандемия началась, Елена догадалась, о чем говорил ее сын.



С глобальными вопросами к Саше обращаются и подписчики в его соцсетях, которых набралось уже полмиллиона. Например, спрашивают, когда закончится спецоперация.



Источник: Саша видит / T.me

Первый заработок

Общаться с людьми Саша любит не только через свои соцсети, но и вживую. А первая его консультация получилась случайно еще лет шесть назад. Тогда к Елене, которая на тот момент работала психологом, пришел клиент. Женщина отлучилась, чтобы налить чаю, а когда вернулась, увидела, что его мальчик общается с мужчиной.



— Прихожу, они разговаривают. И мне он показывает: мне важно с твоим ребенком поговорить. Я говорю, да пожалуйста, разговаривайте, я же знаю, что Саша любит пообщаться. В итоге он в какой-то момент встает и говорит: «Спасибо большое, я все ответы получил. Куда можно деньги Сашу перечислить?» И он перечисляет Саше 10 тысяч рублей. В тот момент, чтобы вы понимали, у меня консультация стоила 5 тысяч рублей. Вот так началась первая Сашина консультация, — вспоминает Елена.



В целом Саша в 12 лет может самостоятельно оплачивать себе путешествия Источник: Саша видит / T.me











«Мама Саши со всеми вытекающими»

Чем больше Елена прислушивалась к сыну, тем сильнее разрушалась ее дамба скептика. В результате женщина изменила свое мнение и из психотерапевта сама превратилась в эзотерика. Хотя популярность сына всё еще выше, чем у нее самой.

