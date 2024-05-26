«Как тебя разнесла беременность!» Почему секс после родов превращается в кошмар

У молодых родителей становится гораздо меньше времени и сил для секса Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











После рождения первенца в жизни семейной пары наступает период, когда центром вселенной становится ребенок. Внимание мамы и папы направлено на него, режим сна сбит, появляется тысяча новых дел. Становится совсем не до секса и близости. Часто супруги жалуются, что с появлением малыша интимная жизнь становится гораздо хуже или вовсе исчезает. E1.RU узнал у врачей, какие у этого явления причины и как можно решить проблему.

Сексолог Андрей Булах отметил, что самые частые проблемы, с которыми обращаются пары, — переключение фокуса на родительские, дружеские отношения, а также уход мужа в порнозависимость и снижение либидо у жены из-за проблем со здоровьем.

Андрей Булах — сексолог-сексопатолог, психотерапевт, психиатр, акушер-гинеколог, андролог, действительный член Российской психотерапевтической ассоциации, вице-президент Профессионального объединения врачей-сексологов, автор книги «Голая физиология. Как пол управляет вашей жизнью».

Как долго нельзя заниматься сексом после родов

Врачи, как правило, не рекомендуют заниматься сексом в первые два месяца после родов. Динара Березина объясняет, что в это время есть высокий риск попадания инфекции в полость матки, а также развития кровотечения из поврежденных при родах тканей.⁣⁣

Динара Березина — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, сексолог, автор книги «Секс — это здорово».

При этом, как отмечает Андрей Булах, врачи не запрещают петтинг.

Петтинг — достижение сексуального удовлетворения посредством раздражения эрогенных зон партнера без непосредственного соприкосновения половых органов.



Но и через два месяца у многих женщин во время полового акта могут возникать болезненные ощущения, даже если роды прошли хорошо. Врачи советуют использовать специальные смазки и позы, в которых новоиспеченная мамочка будет испытывать меньший дискомфорт.

— Сама прелюдия становится затрудненной: возбудиться тяжелее, времени на половой акт меньше (отвлекает ребенок), а надо еще успеть поспать и отдохнуть.

Некоторые пары временно отказываются от секса, но после шести месяцев его отсутствия нужно серьезно разбираться в причинах. Андрей Булах, сексолог

В числе причин — послеродовая депрессия. Тогда женщине может потребоваться помощь специалиста, — пояснил эксперт.



Часто женщина не хочет секса потому, что всю себя отдает ребенку и сильно устает Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Усталость жены

— Вполне нормально, если желание у женщины после родов будет снижено, — считает Андрей Булах. — Хлопоты с маленьким ребенком, недосып и усталость влияют на либидо. Как правило, когда человек находится в состоянии эмоционального и физического истощения, ему не до секса. Поэтому важный фактор нормализации сексуальных отношений — мужчине понять то, как трудно женщине, а ее задача — объяснить ему это, и не только словами.

Врач советует женам просить мужей вставать по ночам к ребенку. Так они поймут, насколько это тяжело и что иногда действительно не до секса.

— Мужу важно понимать состояние жены и стараться создать условия, чтобы она могла восстановиться. Давать ей возможность отдохнуть от ребенка (например, уйти с ним гулять), брать на себя бытовые вопросы, — советует сексолог. — Накопившиеся обиды на партнера, если он, с точки зрения женщины, недостаточно активно и эффективно помогает в этот период, остаются на всю жизнь. Некоторые пары даже расстаются на этой почве, не зря говорят: «Муж познается в декрете!»

Проблемы со здоровьем женщины

— В послеродовой период в организме женщины происходит значительная гормональная перестройка, — объясняет Андрей Булах. — Например, гормон пролактин при кормлении повышается и стимулирует лактацию, но блокирует сексуальное желание — в природе он «выключает» самку из репродукции.

Динара Березина добавляет, что в это время у женщины понижается уровень эстрогенов, из-за этого возникает сухость влагалища.

— Это решаемо: уделите больше времени предварительным ласкам ⁣⁣⁣и используйте лубриканты, — советует сексолог.

После родов желание к женщине чаще всего возвращается в течение 6–12 месяцев, но некоторым для восстановления либидо требуется несколько лет.

— Чаще всего это гормональные дисбалансы, дефициты, истощение, астения. С причинами в этом случае точно нужно разбираться у врачей, — считает Андрей Булах.

Астения — это патологическое состояние, которое сопровождается слабостью, психическим и физическим истощением.



Динара Березина рассказывает, что встречает пары, у которых меняются ощущения в сексе из-за того, что объем влагалища изменился.

— После естественных родов объем, конечно, меняется, поэтому и ощущения могут быть не такими, как раньше, для обоих партнеров, — пояснила Динара Березина. — Делайте упражнения для тазовых и интимных мышц. А если начать до беременности, то этих проблем и вовсе можно избежать.

При этом оба врача подчеркнули, что любой дискомфорт может говорить о более серьезных проблемах. Обязательно нужно обратиться к гинекологу, чтобы понять, нет ли заболеваний. Если врач скажет, что всё в порядке и с анализами всё хорошо, то можно прибегать к подобным тренировкам. При этом медики рекомендуют подождать до следующей беременности 2,5–3,5 года, чтобы организм восстановился.

Врачи советуют передавать мужу часть нагрузки, чтобы у жены была возможность передохнуть и подзарядиться Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Поменялись роли

После родов внимание женщины переключается на ребенка. Для нее он — центр вселенной, а всё, что вокруг, часто становится менее значимым, в том числе и интимные отношения. Также важный момент — новое распределение ролей в паре: теперь муж и жена — папа с мамой и привыкают чувствовать и называть себя именно так, а значит воспринимают друг друга не как сексуальных партнеров, а как близких и родных людей. Отношения становятся больше дружескими, родительскими, а между родственниками не бывает интимной близости.

— Партнеры в меньшей степени начинают воспринимать друг друга как мужчину и женщину, а папа и мама сексом не занимаются, — пояснил Андрей Булах. — У них не остается времени друг на друга: они приходят с работы и в первую очередь заботятся о ребенке.

Когда малыш заснул, находятся какие-то домашние дела, и к моменту, когда пара оказывается в постели, у обоих уже нет ресурсов на секс. Даже если он происходит, получается менее эмоциональным, ярким, больше похож на супружескую обязанность, чем на реально яркий сексуальный контакт.

Врач говорит, что нужно именно хотеть решить эту проблему, пытаться менять стратегии поведения. Иначе через несколько лет ситуация усугубится.

Психологические проблемы

Отдельно сексолог выделяет психологические проблемы. На желание близости часто влияют конфликты в семье. Например, за время беременности, родов и в послеродовой период у женщины накопились обиды. Муж мог обижать, оскорблять ее, не помогать и игнорировать.

— Сказал ей что-то вроде: «Как тебя разнесла беременность. Раньше у тебя была попка, а теперь жопа», — приводит жизненный пример Андрей Булах.

Порнозависимость

— Еще одной причиной прекращения сексуальной жизни в паре, достаточно частой в последние годы, является уход мужчины в самоудовлетворение под порно, — замечает эксперт. — Был такой случай. Женщина говорит: «Я восстановилась, выгляжу прекрасно, проявляю активность, а муж меня игнорит». Тогда я предположил, что у него урологические проблемы, пообщался отдельно и с ним, и с его супругой. Мужчина сказал, что обследован у урологов, абсолютно здоров, и у него нет интереса к сексу, потому что еще с периода беременности он подсел на порнографию и мастурбацию.

Андрей Булах говорит, что количество таких пар увеличивается. Чаще всего в подобной ситуации мужчины много занимались самоудовлетворением до того, как вступили в сексуальные отношения, и сочетали мастурбацию и интим.

— Муж во время беременности жены переключается на самоудовлетворение и к моменту рождения ребенка уже привыкает к тому, что снимает напряжение самостоятельно, — объясняет врач. — Он в первую очередь видит в супруге близкого человека, мать детей, испытывает, может быть, даже чувство вины от того, что не хочет ее, но при этом не воспринимает ее как сексуальный объект, хотя она вполне привлекательна. Говорит: «Вот иду по улице, вижу менее привлекательную женщину, и она вызывает у меня желание, а жена — нет».

Важно понимать, что временное отсутствие секса — не повод отказываться от сексуальных игр: объятий, поцелуев, петтинга, орального секса — нужно поддерживать контакт и взаимный интерес в паре. Самое главное, чтобы у партнеров было обоюдное желание сохранить и улучшить сексуальные отношения, а если появятся проблемы — решать их.

Когда молодые родители оказываются в постели, обоим уже не до секса Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Отношения на стороне

Сексолог рассказал, что во время беременности жены некоторые мужчины заводят отношения на стороне из-за того, что желание к ней пропадает или снижается. Критический момент наступает, когда женщина узнаёт об измене.

— Процент таких мужчин сейчас меньше, чем тех, кто уходит в мастурбацию, потому что она менее затратна, проще найти время, ну и сил там нужно меньше, — рассказал эксперт. — В некоторых ситуациях отношения на стороне продолжаются и после рождения ребенка. Женщина узнаёт об этом и, естественно, испытывает огромную обиду, потому что она вынашивала их общего ребенка, а муж, оказывается, с кем-то встречался, занимался сексом и так далее. Тема очень сложная, ситуация критическая. Тут и обиды, и ревность, и обоюдное переживание.

Врач считает, что ситуацию можно решить только с помощью сексолога и психотерапевта и если у пары есть желание.

Всё зависит от того, каким был секс до беременности

Андрей Булах назвал мифом утверждение, что секс после рождения детей у всех становится хуже.



— Это индивидуально. На качество интимных отношений после родов влияет много факторов: половая конституция, отношения между партнерами (отсутствие или наличие проблем), качество сексуальной жизни до и во время беременности, сами роды и качество восстановления после них, степень усталости обоих партнеров, возможность уединиться (место и время), сам ребенок (спокойный или беспокойный) и т. д. — уточняет эксперт.



По его словам, большое количество пар адекватно оценивают изменившиеся обстоятельства в связи с рождением ребенка и делают всё возможное, чтобы сохранить сексуальные отношения. И им это удается!



Еще один миф, который врач слышит от пациентов на приеме, — что оргазм появится после родов.



— Если до родов с оргазмом были проблемы, то шансов, что он появится после родов, немного, — говорит Андрей Булах. — Ведь причин отсутствия оргазма во время секса очень много, и не факт, что изменения в организме, происходящие во время беременности, устранят их. В своей практике я регулярно встречаюсь с противоположной ситуацией, когда после родов возникли проблемы с оргазмом.

При любой из перечисленных проблем нужно обоюдное желание для восстановления отношений Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Как решать проблему

Какая бы проблема у вас ни была, первое, что нужно сделать, по мнению сексолога Булаха, — осознать обоим партнерам наличие трудностей и признать их.

— Договоритесь, что вы обсудите эту ситуацию, и запланируйте время. В идеале обсуждать нужно не дома и в отсутствие детей (чтобы не отвлекали), — советует врач. —Также желательно заранее подготовиться и написать свои мысли на бумаге, чтобы быть конкретнее. Важно составить точный план действий и сроки (обычно на самостоятельное решение проблемы пара дает себе три месяца). Если проблема не решается, лучше обратиться к специалисту.

Если у женщины есть конкретные проблемы — отсутствие желания, проблемы с ощущениями (боль или, наоборот, снижение чувствительности), хроническая усталость и так далее — нужно обратиться к врачу. Начать лучше с гинеколога, в идеале — владеющего сексологическими знаниями. Если есть межличностные проблемы (обиды, конфликты, избегание и т. д.) — обратиться к специалисту с психологическим профилем. Терапия может быть как парной, так и индивидуальной.

