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Дикие кабаны вышли к людям — видео

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Животные «Хорошо, что не медведи»: дикие кабаны вышли к людям под Новосибирском — видео

«Хорошо, что не медведи»: дикие кабаны вышли к людям под Новосибирском — видео

Кадры сняты в Тогучинском районе

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34 комментария
На видео попала группа примерно из семи кабанов

Дикие кабаны вышли к людям в деревне Налётиха Тогучинского района. Кадры опубликованы в сообществе «Тогучинская газета» в социальной сети «Вконтакте».

Кадры сняты на текущей неделе. На них запечатлена группа примерно из семи крупных кабанов. Животные спокойно прогуливаются на одной из улиц деревни и, кажется, не обращают внимания на женщину, которая их снимает.

— Вот такие кабаны дикие ходят у нас в деревне. Шлындаются дикие кабаны. Хорошо, что не медведи. Гуляют, радостные такие. Никто у нас их не стреляет, потому что нельзя. Так и живем в дикой природе,— говорит автор видео за кадром.

В министерстве природных ресурсов Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в населенный пункт будет направлен инспектор. Вместе с тем, в данной местности подобная ситуация — типичная. В ведомстве сообщили, что кабаны приходят в населенный пункт в поисках пропитания, а затем возвращаются в естественную среду обитания. Угрозы жизни и здоровью граждан кабаны не представляют, но приближаться к ним в министерстве не советуют, как и к другим диким животным.

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