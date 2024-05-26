«Хорошо, что не медведи»: дикие кабаны вышли к людям под Новосибирском — видео

На видео попала группа примерно из семи кабанов Источник: Тогучинская газета, vk.com











Дикие кабаны вышли к людям в деревне Налётиха Тогучинского района. Кадры опубликованы в сообществе «Тогучинская газета» в социальной сети «Вконтакте».



Кадры сняты на текущей неделе. На них запечатлена группа примерно из семи крупных кабанов. Животные спокойно прогуливаются на одной из улиц деревни и, кажется, не обращают внимания на женщину, которая их снимает.



Источник: Тогучинская газета, vk.com

— Вот такие кабаны дикие ходят у нас в деревне. Шлындаются дикие кабаны. Хорошо, что не медведи. Гуляют, радостные такие. Никто у нас их не стреляет, потому что нельзя. Так и живем в дикой природе,— говорит автор видео за кадром.



В министерстве природных ресурсов Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в населенный пункт будет направлен инспектор. Вместе с тем, в данной местности подобная ситуация — типичная. В ведомстве сообщили, что кабаны приходят в населенный пункт в поисках пропитания, а затем возвращаются в естественную среду обитания. Угрозы жизни и здоровью граждан кабаны не представляют, но приближаться к ним в министерстве не советуют, как и к другим диким животным.