Ливни и ветер до 23 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Жителей Новосибирской области предупредили о ливнях и штормовом ветре, которые ожидаются днем 27 мая. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Облачно, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10–15 м/с, местами порывы до 23 м/с, — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, температура воздуха днем составит +9… +14 градусов, ночью температура воздуха за окном составит +1… +6 градусов.
Ранее НГС изучил данные погодных сервисов и выяснил, чего ждать новосибирцам от погоды на предстоящей неделе.