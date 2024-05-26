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Весна Ливни и ветер до 23 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Ливни и ветер до 23 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Ожидается пасмурная погода

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Температура воздуха днем составит +9… +14 градусов

Жителей Новосибирской области предупредили о ливнях и штормовом ветре, которые ожидаются днем 27 мая. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Облачно, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10–15 м/с, местами порывы до 23 м/с, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температура воздуха днем составит +9… +14 градусов, ночью температура воздуха за окном составит +1… +6 градусов.

Ранее НГС изучил данные погодных сервисов и выяснил, чего ждать новосибирцам от погоды на предстоящей неделе.

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