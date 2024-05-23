Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом

Катерина Абдулова Корреспондент 86.RU

Мне до сих пор с трудом удается набирать вес Источник: Катерина Абдулова / 86.RU











Люди нередко считают своим долгом дать дельный совет, когда их об этом совсем не просят. Эти советы касаются веса, внешности, личной жизни. При этом на ответ «совет свой себе посоветуй» нередко обижаются. Нападкам по поводу веса подвергаются не только полные люди, но и худые, и речь здесь не об анорексии, а об особенностях организма. Буквально каждый считает своим долгом сообщить, что необходимо больше есть, рассказать, что есть, каким заниматься спортом, особо же талантливые оперируют оскорблениями в роде «фанеры», «доски» и «велосипеда». В колонке журналиста 86.RU о травле, с которой сталкиваются худые и очень худые девушки.

Последствия личной трагедии

В самом раннем детстве я была тем еще пирожочком, кожа на ногах образовала складки, а щеки до сих умиляют родственников на старых фотографиях. Годам к трем от этого не осталось и следа, а в школе я была одной из самых маленьких девочек и стояла третья с конца при построениях на физкультуре.

Архивное фото из начальной школы Источник: Катерина Абдулова











Первые звоночки травли начались, наверное, лет в 13, когда многие возвращаются с летних каникул уже с отчетливыми женскими формами. Я в этом плане среди опоздавших, примерно лет до 15 меня путали с ребенком, да и после тоже. В классе начались странные нападки, в том числе и на внешность, к 14 годам в женской раздевалке раздавались возгласы «да на тебе никто не женится», «ты не сможешь даже родить, потому что бедра узкие», некоторые в открытую говорили, что больше похожа на пацана. Вскоре всё выровнялось, но ненадолго.

Так я выглядела в 15 лет Источник: Катерина Абдулова











В конце девятого класса после долгой болезни у меня умер близкий родственник, за месяц я скинула 10 килограммов, при росте 170 сантиметров я весила 45. Здесь начался ад, потому как утраченные килограммы я набирала больше 10 лет, обычной ситуацией было возле школы услышать, как кто-то из парней зовет тебя словом «фанера».

«Смотрю на эти тончайшие руки — и самой как-то плохо» Источник: Катерина Абдулова











«Тебя хочется не съесть, а накормить»

Примерно с 15 до 26 лет я пыталась больше есть, постоянно готовила в общежитии педуниверситета, но успеха это практически не приносило: килограммы уходили при каких-то незначительных переживаниях, кроме того, я была достаточно активной физически, мне было не лень прогуляться три километра до учебного корпуса, потому как ехать по пробкам Екатеринбурга, где я училась, было дольше и изнурительнее.

Поесть я любила всегда, могла и пять раз в день питаться, но результатов никаких. Естественно, добавляли неудовлетворенности собой и подколы. Одногруппники и однокурсники уже не обращали внимания на фигуру, с критикой иной раз обрушивались совершенно незнакомые люди, парни в кафе и клубах. Меня порой поражала беспардонность, с которой люди делают замечания: «Ты должна быть более женственной», «Тебя хочется не съесть, а накормить». «Да пожалуйста!» — в шутку отвечала я, а подсознательная неудовлетворенность росла. Постепенно я из успешно сдавшей экзамены на контрактную основу в театральный институт и особо не боящейся публики девушки превратилась в человека, шугающегося камеры. Это приносило много проблем при работе на телевидении впоследствии.

Со временем в моей голове появилась отметка идеального веса — 56 килограммов, я придумала, что именно ее мне нужно достичь. Не знаю, откуда эта цифра, ведь для моего роста это всё равно мало, но уже не 45–48 килограммов. Вес упорно стоял максимум на 52, а если понервничаю, то сразу падал. Даже не совсем посторонние люди искренне считали, что я сижу на диетах, а новые знакомые предполагали, что на наркотиках, от этого было совсем невесело. Каждому не расскажешь историю с самого начала, да и оправдываться постоянно надоедает. Их уверенность, что со мной что-то не так, и грубая форма изложения этой точки зрения просто поражали, случалось это не так редко, а отвечать мне было сложно. Эту проблему я видела в себе и без замечаний со стороны, заказывала гейнеры и белковые смеси, чтобы как-то набрать, ходила в зал после работы, проводя там иногда по несколько часов, но опять ничего не менялось.

Удаленка решила

Всё время, что работала в телевизионной журналистике, много двигалась, были постоянные выезды, сюжеты, потом перешла в дополнительное образование — с детьми тоже особо не посидишь и вес не наберешь. После очередного неудачного трудоустройства я решила попробовать поработать в печати на удаленке. Буквально за несколько месяцев я набрала нужный вес, у меня даже появилась новая отметка, которой я достигла без труда — 59 килограммов. Потом случилось 24 февраля — я снова скинула девять кило за три месяца.

При любых сильных стрессах килограммы тают буквально за считаные недели Источник: Катерина Абдулова











К счастью, через полгода ситуация начала выправляться, нашлась новая работа из дома, меня и холодильник ничего не разлучило. Сейчас я откатилась назад к 56 килограммам, дальше стрелка идет очень сложно. Появились небольшие проблемы с позвоночником — врачи говорят, что нужно набрать минимум до 62 килограммов. «Ага, дайте мне время до 40 лет», — думаю я.

Постепенно я начала любить свою фигуру и даже отмечать, что из-за телосложения я выгляжу несколько моложе своих лет, но какой-то непонятный пунктик с набором веса в моей голове сидит всё равно. Окружающее давление также продолжает влиять, сейчас хоть и не так сильно, потому что научилась отвечать. Без труда могу отметить, что с телосложением собеседника тоже есть проблемы, хоть никогда мне никакого удовольствия это не доставляло.

Лезть не в свое дело, даже с самыми искренними и добрыми намерениями — дурной тон, если тебя это дело не пригласили обсудить. Это касается и внешности, и личной жизни, и рождения детей. Многие упорно этого не понимают, нанося травмы своими советами людям, которые и так осознают проблему, и возможно, даже пытаются ее решить. А вдруг у человека вообще нет этих проблем и он сам знает, когда ему нужно родить, убрать мешки под глазами, выйти замуж и съездить на море?