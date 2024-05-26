НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

с-в.

 748мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

СРОЧНО

В Новосибирске заявили о нападении на девушку

Байкер и таксист на дороге
Неделя добра
Приговор Турбину
Что с выпускными
Жилье в Стоквартирном доме
Врачи о главных проблемах
Последний звонок на набережной
Такие дома строят в городе
Овации стоя для героев НГС
НГС в Telegram
Город тест Встретимся на Вшивой горке. Коварный тест на знание новосибирских топонимов: что такое «тещин язык» и где у нас Мордовия

Встретимся на Вшивой горке. Коварный тест на знание новосибирских топонимов: что такое «тещин язык» и где у нас Мордовия

Насколько хорошо вы знаете Новосибирск и неофициальные названия его мест?

446
1 комментарий
В Новосибирске хватает своих неофициальных названий улиц, микрорайонов и зданий. Проверим, как хорошо вы их знаете

Это на картах центральная площадь города — это площадь Ленина, в жизни же ее называют «плахой». Официально витиеватая часть дороги на Хилокской улице — это виадук, а неофициально — это... Погодите, давайте попробуем выяснить, насколько хорошо вы знаете историю и географию Новосибирска. Причем не ту, что можно отыскать на картах, а неофициальную, народную, приправленную местным колоритом. Представляем вашему вниманию тест для настоящих знатоков.

ТЕСТ
1 / 7
Раз уж заговорили про тот самый виадук, то с него и начнем. Как в народе его называют?
  • Тещин язык
  • Пьяная дорога
  • Петелька
2 / 7
Вас приглашают в гости и говорят: «Я живу в Шанхае». Знаете, куда поедете?
  • В район Гусинобродской барахолки. Шанхай — потому что там работают приезжие из Азии
  • В район Волочаевской, где здание миграционного центра. Всё просто — там много мигрантов
  • В частный сектор Калининского района. Его так называют из-за большого количества домиков
3 / 7
Взгляните на фото, перед вами Пентагон (зданий с подобным названием в городе несколько). Что тут на самом деле?
  • Один из корпусов завода «Тяжстанкогидропресс»
  • Администрация Советского района
  • Один из научных институтов Академгородка, а именно Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера
4 / 7
Выше мы уже упомянули пьяную дорогу. Давайте выясним, где она находится?
  • Немировича-Данченко, потому что там постоянно экипажи ДПС стоят и ловят пьяных водителей
  • Это дорога на Ватутина, которая стала называться пьяной из-за ям
  • В Первомайском районе, как съезжать с Бердского шоссе на Первомайскую. Вы видели эти петли?
5 / 7
Вшивая горка. Знаете, где это и почему так называется?
  • Это частный сектор на окраине Дзержинского района. Неблагозвучное название не прижилось, поэтому более популярно второе — Золотая горка
  • Это на пересечении Народной и Театральной. Там с одной стороны стоит здание ГУФСИН, а с другой раньше был большой медвытрезвитель
  • Это на Бердском шоссе, где расположен пост ГИБДД. «Вшивая» из-за постоянной проверки водителей
6 / 7
Оказывается, в Новосибирске есть Мордовия. Попробуйте вспомнить или угадать, где ее можно отыскать.
  • Так называют частный сектор в Первомайке, на самой окраине, в районе остановки «УМ-3». Здесь когда-то селились приезжие из Мордовии и Поволжья
  • В Академгородке. Морской проспект слишком долго выговаривать, поэтому прижилось название покороче — Мордовия
  • Это самая глухая часть Затона, прямо у Оби. Мордовия — потому что туда тяжело и долго добираться
7 / 7
А где в Новосибирске расположена Куба?
  • Это один из островов возле «Европейского берега». Куба — это тот, что более вытянутый
  • Все просто: Куба — это остановка на улице Кубовой
  • Как настоящий новосибирец заявляю: никакой Кубы тут нет!

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Тесты Топонимы Город Достопримечательности Новосибирска Краеведение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Рекомендуем
Знакомства

mara,  53

Evgeniya,  34

Наталья,  36

Павел,  32

Ksu,  53

Pavel,  44

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление