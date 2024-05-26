Встретимся на Вшивой горке. Коварный тест на знание новосибирских топонимов: что такое «тещин язык» и где у нас Мордовия

Это на картах центральная площадь города — это площадь Ленина, в жизни же ее называют «плахой». Официально витиеватая часть дороги на Хилокской улице — это виадук, а неофициально — это... Погодите, давайте попробуем выяснить, насколько хорошо вы знаете историю и географию Новосибирска. Причем не ту, что можно отыскать на картах, а неофициальную, народную, приправленную местным колоритом. Представляем вашему вниманию тест для настоящих знатоков.
- Тещин язык
- Пьяная дорога
- Петелька
- В район Гусинобродской барахолки. Шанхай — потому что там работают приезжие из Азии
- В район Волочаевской, где здание миграционного центра. Всё просто — там много мигрантов
- В частный сектор Калининского района. Его так называют из-за большого количества домиков
- Один из корпусов завода «Тяжстанкогидропресс»
- Администрация Советского района
- Один из научных институтов Академгородка, а именно Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера
- Немировича-Данченко, потому что там постоянно экипажи ДПС стоят и ловят пьяных водителей
- Это дорога на Ватутина, которая стала называться пьяной из-за ям
- В Первомайском районе, как съезжать с Бердского шоссе на Первомайскую. Вы видели эти петли?
- Это частный сектор на окраине Дзержинского района. Неблагозвучное название не прижилось, поэтому более популярно второе — Золотая горка
- Это на пересечении Народной и Театральной. Там с одной стороны стоит здание ГУФСИН, а с другой раньше был большой медвытрезвитель
- Это на Бердском шоссе, где расположен пост ГИБДД. «Вшивая» из-за постоянной проверки водителей
- Так называют частный сектор в Первомайке, на самой окраине, в районе остановки «УМ-3». Здесь когда-то селились приезжие из Мордовии и Поволжья
- В Академгородке. Морской проспект слишком долго выговаривать, поэтому прижилось название покороче — Мордовия
- Это самая глухая часть Затона, прямо у Оби. Мордовия — потому что туда тяжело и долго добираться
- Это один из островов возле «Европейского берега». Куба — это тот, что более вытянутый
- Все просто: Куба — это остановка на улице Кубовой
- Как настоящий новосибирец заявляю: никакой Кубы тут нет!
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