Встретимся на Вшивой горке. Коварный тест на знание новосибирских топонимов: что такое «тещин язык» и где у нас Мордовия

В Новосибирске хватает своих неофициальных названий улиц, микрорайонов и зданий. Проверим, как хорошо вы их знаете

Это на картах центральная площадь города — это площадь Ленина, в жизни же ее называют «плахой». Официально витиеватая часть дороги на Хилокской улице — это виадук, а неофициально — это... Погодите, давайте попробуем выяснить, насколько хорошо вы знаете историю и географию Новосибирска. Причем не ту, что можно отыскать на картах, а неофициальную, народную, приправленную местным колоритом. Представляем вашему вниманию тест для настоящих знатоков.