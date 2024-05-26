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Наука В небе взорвется новая звезда — редкое астрономическое явление смогут увидеть новосибирцы

В небе взорвется новая звезда — редкое астрономическое явление смогут увидеть новосибирцы

Внеземной объект носит название «Пылающая звезда»

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Взрыв связан с накапливанием водорода на оболочке звезды

В ближайшие месяцы ученые ожидают взрыв новой звезды. Как рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин, увидеть это явление новосибирцы смогут невооруженным глазом.

По его словам, речь идет о вспышке новой звезды, которую также называют «белым карликом». Специалист отметил, что подобные взрывы связаны с тем, что на оболочке звезды накапливается водород.

— Это явление, когда слабо видимая или совсем невидимая звезда за несколько часов усиливает свой блеск в тысячи и даже в миллионы раз, а затем за несколько недель тускнеет и возвращается к первоначальному блеску. Обычно вспыхивают белые карлики — погасшие звезды, накапливающие в своих атмосферах водород, стянутый с соседней близкой звезды, — пояснил Олег Кашин.

Как отметил специалист, новосибирцы увидят звезду, которая последний раз взрывалась около 80 лет назад. Звезды, которые внезапно на непродолжительное время сильно меняют свою яркость с определенным интервалом времени, называются «новыми».

— Известно также, что вспышки новых звезд имеют определенную периодичность. Обычно это несколько десятков лет, и если вспышка одной и той же звезды наблюдалась дважды, то следующую вспышку предсказать уже не сложно. Ее последнюю вспышку наблюдали в феврале 1946 года, — рассказал Кашин.

Взрыв новой звезды можно будет наблюдать с левой стороны созвездия Северная Корона. Система звезд носит название T. Coronae Borealis, также известна как «Пылающая звезда».

Ранее вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф. На создание кадров у него ушло чуть более часа.

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