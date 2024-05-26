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Развлечения «Бузовой нужно шоу с друзьями и бывшими»: Наталья Медведева вступилась за сибирскую блогершу

«Бузовой нужно шоу с друзьями и бывшими»: Наталья Медведева вступилась за сибирскую блогершу

Комика возмутило, что Евгению Искандарову несправедливо выгнали из ТВ-шоу

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Актриса призналась, что шоу больше смотреть не будет

Комик и актриса Наталья Медведева резко высказалась в адрес ведущей шоу на ТНТ «Сокровище императора» (16+) Ольги Бузовой. Предметом возмущения стало предвзятое отношение к команде блогерши из Кемерова Евгении Искандаровой. В пятницу, 24 мая, Медведева записала видеообращение в личном блоге.

Звезда Comedy Woman (16+) поделилась, что следила за проектом и болела за команду «желтых» — Женю Искандарову и Карину Кокс. По мнению Медведевой, Ольга Бузова подыгрывала команде «розовых», за которую играли ее подруги Мария Погребняк и Алана Мамаева. В одной из прошлых серий девушек в виде исключения оставили на проекте, хотя они и выполнили задание последними и должны были вылететь.

В 10-й серии проекта на одном из испытаний участникам необходимо было как можно скорее добраться до отдаленной точки города. «Желтые» сначала решили добраться на китайском метро и потерпели неудачу. Затем девушки поймали такси, но водитель отвез их не в то место. Многие зрители заподозрили, что машина была подставной и участниц специально увезли не туда.

Другие участники не скрывали, что нарочно играли против Искандаровой и Кокс и выживали сильных и амбициозных соперниц с проекта.

— Советую Ольге Бузовой придумать свое шоу, где будут соревноваться ее подруги, ее бывшие, друзья подруг, хахали новых подруг, родственники, мамы и папы, дети — всё ее окружение. Вот там уже будет интересно посмотреть, кому она отдаст предпочтение. А тут неинтересно, — поделилась с подписчиками Медведева.

Наталья также призналась, что после ухода любимой команды смотреть передачу больше не будет.

Ранее Ольга Бузова упрекнула Даву в трусости на шоу «Сокровища императора».

ПО ТЕМЕ
Сокровища императора Евгения Искандарова Наталья Медведева Ольга Бузова
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