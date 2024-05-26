«Бузовой нужно шоу с друзьями и бывшими»: Наталья Медведева вступилась за сибирскую блогершу

Комик и актриса Наталья Медведева резко высказалась в адрес ведущей шоу на ТНТ «Сокровище императора» (16+) Ольги Бузовой. Предметом возмущения стало предвзятое отношение к команде блогерши из Кемерова Евгении Искандаровой. В пятницу, 24 мая, Медведева записала видеообращение в личном блоге.

Звезда Comedy Woman (16+) поделилась, что следила за проектом и болела за команду «желтых» — Женю Искандарову и Карину Кокс. По мнению Медведевой, Ольга Бузова подыгрывала команде «розовых», за которую играли ее подруги Мария Погребняк и Алана Мамаева. В одной из прошлых серий девушек в виде исключения оставили на проекте, хотя они и выполнили задание последними и должны были вылететь.