«Я называю это вторым МММ»: главный стоматолог России раскритиковал пристрастие к брекетам и элайнерам

Главный стоматолог страны Олег Янушевич на медицинском форуме в Челябинске раскритиковал пристрастие россиян к брекетам и элайнерам. По словам врача, он борется с небывалой популярностью ортодонтии около десяти лет — далеко не всем эти методы лечения действительно показаны.
— Излишнее увлечение ортодонтическим лечением привело к тому, что практически каждая молодая девушка, да и молодые люди надевают брекет-системы. Я называю это вторым МММ в России, — пошутил Янушевич. — Это история о том, как я хотел стать красивым, и не стал.
Главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета заявил, что такое лечение стало «честным способом отъема денег у населения».
— Я ортодонтам на всех конференциях задаю главный вопрос: «Коллеги, какой процент у вас ретейнеров остаются у вас после окончания лечения?» Ретейнеры — это то, держит зубы после заболевания. Ответ — 80%, — сообщил Олег Янушевич. — То есть процент качественного лечения не превышает 20%.
Врач обсмеял девушек, пользующихся услугами ортодонтов в надежде стать моделями или «выйти замуж за принца, который полюбит их только при виде такой улыбки».
— Другие места совершенно его интересовать не будут, — пошутил главный стоматолог страны.
А вы что думаете о брекетах и элайнерах?
Напомним, на этом же форуме Олег Янушевич назвал стоимость расходников для лечения кариеса. И вы удивитесь, ведь пациенты в счетах от клиник видят совсем другие суммы.
Цены на лечение зубов регулярно становятся поводом для недовольства и грустных шуток о том, что в детстве боишься стоматологов, а становясь взрослым — счетов от них. На самом деле многие услуги можно получить бесплатно по полису ОМС.
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