«Я называю это вторым МММ»: главный стоматолог России раскритиковал пристрастие к брекетам и элайнерам

Олег Янушевич сейчас возглавляет Московский государственный медико- стоматологический университет, в котором ранее учился сам. Сегодня он выступил на большом форуме в Челябинске Источник: Наталья Лапцевич











Главный стоматолог страны Олег Янушевич на медицинском форуме в Челябинске раскритиковал пристрастие россиян к брекетам и элайнерам. По словам врача, он борется с небывалой популярностью ортодонтии около десяти лет — далеко не всем эти методы лечения действительно показаны.



— Излишнее увлечение ортодонтическим лечением привело к тому, что практически каждая молодая девушка, да и молодые люди надевают брекет-системы. Я называю это вторым МММ в России, — пошутил Янушевич. — Это история о том, как я хотел стать красивым, и не стал.

Главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета заявил, что такое лечение стало «честным способом отъема денег у населения».



— Я ортодонтам на всех конференциях задаю главный вопрос: «Коллеги, какой процент у вас ретейнеров остаются у вас после окончания лечения?» Ретейнеры — это то, держит зубы после заболевания. Ответ — 80%, — сообщил Олег Янушевич. — То есть процент качественного лечения не превышает 20%.



Врач обсмеял девушек, пользующихся услугами ортодонтов в надежде стать моделями или «выйти замуж за принца, который полюбит их только при виде такой улыбки».



— Другие места совершенно его интересовать не будут, — пошутил главный стоматолог страны.

А вы что думаете о брекетах и элайнерах? Сам(а) пользовался(лась), и всё понравилось Ставил(а) себе, но результат быстро улетучился Хотелось бы поставить себе, но слишком дорого Даже не рассматриваю подобное для себя Просто хочу увидеть результаты голосования

Напомним, на этом же форуме Олег Янушевич назвал стоимость расходников для лечения кариеса. И вы удивитесь, ведь пациенты в счетах от клиник видят совсем другие суммы.

Цены на лечение зубов регулярно становятся поводом для недовольства и грустных шуток о том, что в детстве боишься стоматологов, а становясь взрослым — счетов от них. На самом деле многие услуги можно получить бесплатно по полису ОМС.

