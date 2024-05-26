НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

2 м/c,

вос.

 745мм 67%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

СРОЧНО

Продают пятикомнатную квартиру с хамамом — фото

Патрульные-автохамы
Неделя добра
Пристройка к памятнику
Что с выпускными
Поймали барнаульского маньяка
Врачи о главных проблемах
Коварный тест на новосибирца
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Здоровье эксперт «Я называю это вторым МММ»: главный стоматолог России раскритиковал пристрастие к брекетам и элайнерам

«Я называю это вторым МММ»: главный стоматолог России раскритиковал пристрастие к брекетам и элайнерам

И назвал процент эффективности такого лечения

1 092
16 комментариев
Олег Янушевич сейчас возглавляет Московский государственный медико- стоматологический университет, в котором ранее учился сам. Сегодня он выступил на большом форуме в Челябинске

Главный стоматолог страны Олег Янушевич на медицинском форуме в Челябинске раскритиковал пристрастие россиян к брекетам и элайнерам. По словам врача, он борется с небывалой популярностью ортодонтии около десяти лет — далеко не всем эти методы лечения действительно показаны.

— Излишнее увлечение ортодонтическим лечением привело к тому, что практически каждая молодая девушка, да и молодые люди надевают брекет-системы. Я называю это вторым МММ в России, — пошутил Янушевич. — Это история о том, как я хотел стать красивым, и не стал.

Главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета заявил, что такое лечение стало «честным способом отъема денег у населения».

— Я ортодонтам на всех конференциях задаю главный вопрос: «Коллеги, какой процент у вас ретейнеров остаются у вас после окончания лечения?» Ретейнеры — это то, держит зубы после заболевания. Ответ — 80%, — сообщил Олег Янушевич. — То есть процент качественного лечения не превышает 20%.

Врач обсмеял девушек, пользующихся услугами ортодонтов в надежде стать моделями или «выйти замуж за принца, который полюбит их только при виде такой улыбки».

— Другие места совершенно его интересовать не будут, — пошутил главный стоматолог страны.

А вы что думаете о брекетах и элайнерах?

Сам(а) пользовался(лась), и всё понравилось
Ставил(а) себе, но результат быстро улетучился
Хотелось бы поставить себе, но слишком дорого
Даже не рассматриваю подобное для себя
Просто хочу увидеть результаты голосования

Напомним, на этом же форуме Олег Янушевич назвал стоимость расходников для лечения кариеса. И вы удивитесь, ведь пациенты в счетах от клиник видят совсем другие суммы.

Цены на лечение зубов регулярно становятся поводом для недовольства и грустных шуток о том, что в детстве боишься стоматологов, а становясь взрослым — счетов от них. На самом деле многие услуги можно получить бесплатно по полису ОМС.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Стоматология Стоматологические услуги Медицинские услуги Врач-ортодонт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  54

Ирусик,  42

mara,  53

Evgeniya,  34

Наталья,  36

Павел,  32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление