Киркоров и Бузова отказались от Mercedes? Российские звезды начали массово пересаживаться на китайские автомобили: фото

Киркоров и компания стали активно скупать китайские автомобили премиум-класса Источник: Артем Устюжанин / E1.RU, Дарья Маслакова / MSK1.RU











Весной 2022 года производители премиальных автомобилей из Германии и Великобритании (бренды Mercedes, BMW и Rolls-Royce) объявили об уходе из России. Позже к ним присоединились и японцы (бренды Toyota и Lexus). Поэтому у многих российских селебрити возникли проблемы с обновлением своего гаража: купить Mercedes из Дубая еще возможно, а вот с обслуживанием машин стоимостью в несколько десятков миллионов возникают трудности.



Спустя два года звезды шоу-бизнеса вслед за чиновниками тоже начали пересаживаться на китайские автомобили. MSK1.RU рассказывает, кто именно доверился технике из Поднебесной и сколько стоят их новые машины.



Из белого Maybach — в белый Honqi

В апреле 2024 года Киркорова заметили за рулем нового премиального электромобиля Honqi E-HS9 в белом цвете. Эта машина считается конкурентом BMW X7 и Mercedes GLS, однако стоит существенно дешевле: 11 миллионов рублей за Honqi против 15 миллионов рублей за немецких одноклассников.



Папарацци сняли Киркорова, выходящим из салона нового Honqi E-HS9 Источник: Селебы | Люди Pro / youtube.com











Белый Honqi E-HS9 (такой же, как у Киркорова) Источник: auto.ru











А еще осенью 2023 года поп-король российской эстрады предпочитал передвигаться на белом Mercedes Maybach (стоимость такого авто без пробега — более 27 миллионов рублей ). Тогда Филипп Киркоров вышел из салона седана представительского класса и подарил фанату 25 тысяч рублей: парню не хватало денег на покупку хоккейной формы.



Источник: Starhit.ru

Мы связались с пресс-секретарем Филиппа Киркорова, чтобы уточнить, действительно ли он пересел на китайское авто. Однако ответа на момент публикации мы пока так и не получили. Тем временем источник MSK1.RU, работающий в компании-дистрибьютере Honqi, подтвердил, что по итогам прошлого года спрос на их продукцию значительно вырос.

Что такое Honqi? Это старейшая и наиболее престижная марка китайских автомобилей, сейчас принадлежащая концерну FAW. С 1958 года она делает автомобили для китайской номенклатуры, и до 2013 года они не поступали в свободную продажу: здесь просматривается аналогия с «членовозами» ЗИЛ. Однако потом концепция поменялась и автомобили стали продавать всем желающим. В 2023 году Honqi официально заявил о своем приходе на российский рынок.



Китайский минивэн Майданова за 9 миллионов





На днях в Москве прошла элитная музыкальная премия RU.TV. На ней засветился певец и депутат Госдумы от подмосковного Одинцово Денис Майданов. На мероприятие он приехал на новом китайском минивэне Voyah Dream 2023 года выпуска стоимостью от 9 миллионов рублей .

Источник: Дарья Маслакова / MSK1.RU











Источник: avito.ru











До недавнего времени певец ездил на Mercedes GLS 350: немецкий премиум-кроссовер был записан на Дениса Майданова в антикоррупционной декларации за 2021 год. В 2019 году СМИ писали, что Денис Майданов попал в ДТП именно на этом внедорожнике. Однако жена артиста Наталья Майданова опровергла эти сообщения. Сейчас такой же Mercedes, как у Майданова, стоит от 5 миллионов рублей на вторичном рынке.



Денис Майданов вместе с женой Натальей на фоне Mercedes GL 350 в 2022 году Источник: @natasha_maydanova / Instagram.com (соцсеть запрещена в РФ)











Mercedes как у Майданова Источник: avito.ru











В разговоре с корреспондентом MSK1.RU Наталья Майданова косвенно признала, что ее муж ездит на Voyah Dream, однако отказалась давать какие-либо конкретные комментарии на эту тему. Кстати, сама Наталья Майданова остается верной немецкой классике: в декларации на нее был записан кроссовер BMW X6 xDrive30d (стоимость — от 7 миллионов рублей ). А сама Наталья выложила в своих соцсетях фотографии со спорткаром той же марки.



Наталья Майданова и BMW Источник: @natasha_maydanova / Instagram.com (соцсеть запрещена в РФ)











Dava, Бузова и их новые «китайцы»

Бывший муж телеведущей и певицы Ольги Бузовой рэпер Давид Манукян (более известный как Dava) тоже прикупил себе «китайца»: о приобретении он сообщил в своих соцсетях в марте 2024 года. Dava рассказал, что он взял себе элитный внедорожник Lixiang L9 в максимальной комплектации за 9 миллионов рублей .



— Смотри, получается, здесь сижу я, здесь — жена, тут сидят два наших пацана, а сзади наша принцесса, которая всё оттуда видит и контролирует, — рассказал Давид Манукян в соцсетях. — Очень качественная [машина], хорошая! Я так надеюсь.



Dava на фоне нового «китайца» за 9 миллионов Источник: dava_m/ Instagram (соцсеть запрещена в РФ)











Бузова не отстает от экс-супруга: в 2023 году она появилась на YouTube, где выбирала себе машину из Поднебесной вместе с автоэкспертами. Выбор в итоге пал на электромобиль Lotus Eletre: цены на него в России варьируются от 15 до 25 миллионов рублей .



Ольга Бузова выбирает себе Lotus Eletre Источник: chinacar.club











Lotus как у Бузовой Источник: auto.ru











Достоверно не известно, ездит ли Бузова на Lotus Eletre или нет. В январе 2024 года окружение певицы сообщило, что неизвестный поклонник-миллионер подарил ей представительский Mercedes-минивэн за 40 миллионов рублей . Также у Бузовой есть Mercedes GLE63 AMG, который ей подарил еще один бывший муж — футболист Дмитрий Тарасов.



«Просто китайские автомобили дешевле»



Автоэксперт Максим Едрышов рассказал MSK1.RU, что переход российских селебрити на китайские автомобили вовсе не вызывает удивления. Дело в том, что после ухода немецких и японских производителей с российского рынка «мерседесы» больше нельзя обслуживать у «официалов». К тому же «китайцы» банально дешевле.



— Немецкие автомобили завозят в Россию какими-то тайными тропами, их практически невозможно у нас обслуживать. Стоимость доставки тоже имеет значение, — объяснил Максим Едрышов. — Что касается качества и комфорта — у китайцев оно на высшем уровне. Проблема в одном: пока нет узнаваемости бренда.

Все знают, что такое Maybach, но лишь немногие скажут, что такое Honqi Максим Едрышов, автоэксперт