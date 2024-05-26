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Авто обзор Киркоров и Бузова отказались от Mercedes? Российские звезды начали массово пересаживаться на китайские автомобили: фото

Киркоров и Бузова отказались от Mercedes? Российские звезды начали массово пересаживаться на китайские автомобили: фото

Рассказываем, сколько стоят новые машины отечественных селебрити

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Киркоров и компания стали активно скупать китайские автомобили премиум-класса

Весной 2022 года производители премиальных автомобилей из Германии и Великобритании (бренды Mercedes, BMW и Rolls-Royce) объявили об уходе из России. Позже к ним присоединились и японцы (бренды Toyota и Lexus). Поэтому у многих российских селебрити возникли проблемы с обновлением своего гаража: купить Mercedes из Дубая еще возможно, а вот с обслуживанием машин стоимостью в несколько десятков миллионов возникают трудности.

Спустя два года звезды шоу-бизнеса вслед за чиновниками тоже начали пересаживаться на китайские автомобили. MSK1.RU рассказывает, кто именно доверился технике из Поднебесной и сколько стоят их новые машины.

Из белого Maybach — в белый Honqi

В апреле 2024 года Киркорова заметили за рулем нового премиального электромобиля Honqi E-HS9 в белом цвете. Эта машина считается конкурентом BMW X7 и Mercedes GLS, однако стоит существенно дешевле: 11 миллионов рублей за Honqi против 15 миллионов рублей за немецких одноклассников.

Папарацци сняли Киркорова, выходящим из салона нового Honqi E-HS9
Белый Honqi E-HS9 (такой же, как у Киркорова)

А еще осенью 2023 года поп-король российской эстрады предпочитал передвигаться на белом Mercedes Maybach (стоимость такого авто без пробега — более 27 миллионов рублей). Тогда Филипп Киркоров вышел из салона седана представительского класса и подарил фанату 25 тысяч рублей: парню не хватало денег на покупку хоккейной формы.

Мы связались с пресс-секретарем Филиппа Киркорова, чтобы уточнить, действительно ли он пересел на китайское авто. Однако ответа на момент публикации мы пока так и не получили. Тем временем источник MSK1.RU, работающий в компании-дистрибьютере Honqi, подтвердил, что по итогам прошлого года спрос на их продукцию значительно вырос.

Что такое Honqi? Это старейшая и наиболее престижная марка китайских автомобилей, сейчас принадлежащая концерну FAW. С 1958 года она делает автомобили для китайской номенклатуры, и до 2013 года они не поступали в свободную продажу: здесь просматривается аналогия с «членовозами» ЗИЛ. Однако потом концепция поменялась и автомобили стали продавать всем желающим. В 2023 году Honqi официально заявил о своем приходе на российский рынок.

Китайский минивэн Майданова за 9 миллионов

На днях в Москве прошла элитная музыкальная премия RU.TV. На ней засветился певец и депутат Госдумы от подмосковного Одинцово Денис Майданов. На мероприятие он приехал на новом китайском минивэне Voyah Dream 2023 года выпуска стоимостью от 9 миллионов рублей.

До недавнего времени певец ездил на Mercedes GLS 350: немецкий премиум-кроссовер был записан на Дениса Майданова в антикоррупционной декларации за 2021 год. В 2019 году СМИ писали, что Денис Майданов попал в ДТП именно на этом внедорожнике. Однако жена артиста Наталья Майданова опровергла эти сообщения. Сейчас такой же Mercedes, как у Майданова, стоит от 5 миллионов рублей на вторичном рынке.

Денис Майданов вместе с женой Натальей на фоне Mercedes GL 350 в 2022 году
Mercedes как у Майданова

В разговоре с корреспондентом MSK1.RU Наталья Майданова косвенно признала, что ее муж ездит на Voyah Dream, однако отказалась давать какие-либо конкретные комментарии на эту тему. Кстати, сама Наталья Майданова остается верной немецкой классике: в декларации на нее был записан кроссовер BMW X6 xDrive30d (стоимость — от 7 миллионов рублей). А сама Наталья выложила в своих соцсетях фотографии со спорткаром той же марки.

Наталья Майданова и BMW

Dava, Бузова и их новые «китайцы»

Бывший муж телеведущей и певицы Ольги Бузовой рэпер Давид Манукян (более известный как Dava) тоже прикупил себе «китайца»: о приобретении он сообщил в своих соцсетях в марте 2024 года. Dava рассказал, что он взял себе элитный внедорожник Lixiang L9 в максимальной комплектации за 9 миллионов рублей.

— Смотри, получается, здесь сижу я, здесь — жена, тут сидят два наших пацана, а сзади наша принцесса, которая всё оттуда видит и контролирует, — рассказал Давид Манукян в соцсетях. — Очень качественная [машина], хорошая! Я так надеюсь.

Dava на фоне нового «китайца» за 9 миллионов

Бузова не отстает от экс-супруга: в 2023 году она появилась на YouTube, где выбирала себе машину из Поднебесной вместе с автоэкспертами. Выбор в итоге пал на электромобиль Lotus Eletre: цены на него в России варьируются от 15 до 25 миллионов рублей.

Ольга Бузова выбирает себе Lotus Eletre
Lotus как у Бузовой

Достоверно не известно, ездит ли Бузова на Lotus Eletre или нет. В январе 2024 года окружение певицы сообщило, что неизвестный поклонник-миллионер подарил ей представительский Mercedes-минивэн за 40 миллионов рублей. Также у Бузовой есть Mercedes GLE63 AMG, который ей подарил еще один бывший муж — футболист Дмитрий Тарасов.

«Просто китайские автомобили дешевле»


Автоэксперт Максим Едрышов рассказал MSK1.RU, что переход российских селебрити на китайские автомобили вовсе не вызывает удивления. Дело в том, что после ухода немецких и японских производителей с российского рынка «мерседесы» больше нельзя обслуживать у «официалов». К тому же «китайцы» банально дешевле.

— Немецкие автомобили завозят в Россию какими-то тайными тропами, их практически невозможно у нас обслуживать. Стоимость доставки тоже имеет значение, — объяснил Максим Едрышов. — Что касается качества и комфорта — у китайцев оно на высшем уровне. Проблема в одном: пока нет узнаваемости бренда.

Все знают, что такое Maybach, но лишь немногие скажут, что такое Honqi

— Эти бренды только-только заходят в Россию, но их популярность будет расти, так как европейский автомобиль теперь невозможно купить официально, — добавил автоэксперт.

Ранее MSK1.RU публиковал тест-драйв китайского автомобиля Lixiang, на котором ездит Dava. Также мы сравнивали новую Lada Vesta SW Cross с китайскими одноклассниками: результат вас удивит. А о новой модели Aurus, на которой ездит Владимир Путин, можно почитать вот здесь.

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