Избавляемся от сорняков: проверенные и простые способы борьбы с лишними растениями на огороде (никакой химии!)

На фото — один из самых эффективных способов избавления от сорняков — это прополка! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Сорняки — головная боль любого дачника, даже если у него посажен только газон. Но не стоит сразу хвататься за химикаты и травить лишние растения. Разбираемся, как сделать так, чтобы сорняков стало меньше или они совсем исчезли.

Как избавиться от сорняков на участке

Самый простой способ, но при этом трудозатратный — прополка. Нужно надеть на руки перчатки и вручную убирать растения. Перед этим лучше почву увлажнить, чтобы убирать растения вместе с корнем.

— Весной при перекопке огорода нужно стараться убирать все корни, тогда потом будет меньше работы. Особо важно выбрать осот — его корнями питается проволочник, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Дорожки лучше всего делать 40–50 сантиметров. Пройтись тяпкой и собрать сорняки.

Для экономии времени можно застелить дорожки черной пленкой или укрывным материалом. Под ними сорняки расти не будут, а те, что уже проклюнулись, сгорят. Если положить линолеум или дерево, то можно привлечь лишних вредителей, поэтому к организации дорожек нужно подходить с умом.

— Дорожки можно оформить так, чтобы не было совсем сорняков. Выложить плиткой, камнем, отсыпать песком, мелким щебнем, — отметила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер.



Гербициды — крайняя мера, особенно из-за того, что они опасны для маленьких детей и животных. Обработку нужно проводить строго в защитном костюме и соблюдать неукоснительно инструкцию. Растения с обработанного участка нельзя будет использовать на газоне. Людмила Шубина напомнила, что гербициды могут навредить и полезным насекомым.

Как избавиться от сорняков на огороде

Есть два простых способа без использования химии — черная укрывная пленка или мульчирование. Первый вариант чаще всего используют на клубнике. В пленке прорезают дыры под кусты. Таким образом остальная часть земли закрыта, и трава не растет. Но у этого способа есть свои минусы. Под пленкой могут быть вредители, а земля в жару выпревает.

— Можно замульчировать грядки сеном или подвяленной на солнце скошенной травой. Не перепревшие опилки на грядку вносить нельзя — они быстро вытянут весь азот, так как он нужен им для гниения, — объяснила Людмила Шубина.

Мульчирование не только сократит количество сорняков, но и сделает грядки более теплыми, поможет сохранить ценную влагу. Хвойный и листовой опад считается лучшей мульчей.

Как избавиться от одуванчиков

С одуванчиками непросто бороться из-за их мощной корневой системы и способности к быстрому распространению. Желтые яркие цветы быстро превращаются в белые шары и при легком дуновении ветра разносятся очень далеко.

Есть несколько способов борьбы с этим сорняком Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Опять же, советую не брать химию, а взять лопату. Нужно выкопать все кусты. Да, это сложно, но зато работает, — подчеркнула Людмила Шубина. — Не нужно их отправлять в компост.



Есть и другие народные средства. Кусты поливают кипятком, примерно поллитра, но погибнут все растения, на которые попадет вода. Если корни никак не получается выдернуть, то можно присыпать щедро солью оставшуюся часть растения. Со временем от этого сорняк погибнет.

Как избавиться от сныти и осота

Сныть — очень агрессивный сорняк, корневая система которого располагается горизонтально. Он способен быстро захватывать участок. Самое неприятное то, что растение размножается через отростки на корнях. Если вы занесли хотя бы маленький кусочек корня себе в грунт — хлопот не оберешься.



Главное — не давать растению отрастить листья, побеги и цветки. Нужно регулярно пропалывать участок, если нет возможности его перекапывать. Все вырванные растения нужно утилизировать и ни в коем случае не отправлять в компост. Если времени на прополку нет — то накройте проблемный участок темной пленкой. Под ней сорняк погибнет, но его всё равно придется удалять вручную.



Осот — еще один враг дачников. Его корни очень любит проволочник, так что если не убрать сорняк, то и вредителя не побороть.



— Осот нужно перекапывать лопатой и удалять все корни. Это очень трудоемкий процесс, но мотоблок разрезает корни и разносит их по всей земле, — подчеркнула агроном. — При цветении семена могут разноситься на несколько километров, этого допускать нельзя.



Как избавиться от мха на участке

Мох тоже может стать очень неприятной находкой на участке. В первую очередь он появляется на кислых почвах и из-за высокой влажности. В случае с мхом придется бороться с причиной его появления.

— Раскислить почву можно с помощью извести пушонки или доломитовой муки. Потребуется примерно 200–300 граммов на квадратный метр, — объяснила Людмила Шубина. — Сократите поливы и регулярно рыхлите грядки.

Нельзя оставлять землю «пустой» на участке. Ее быстро займут сорные травы, или же она может покрыться мхом. Лучше всего посеять на свободные участки сидераты. Так и почва оздоровится, и ничего лишнего не заведется.

Важное про сад и огород

Часто вредители любят заводиться на определенных растениях. Разбираемся с экспертами, от каких культур лучше отказаться, чтобы сберечь огород, нервы и силы.





Не стоит забывать, что некоторые культуры, зелень и даже ягоды предпочитают тень, а значит, вы сможете использовать каждый кусочек огорода максимально эффективно.



Ароматные травы и зелень используется в блюдах круглый год, поэтому они — часть почти любого огорода. Важно правильно определиться с местом под зелень, а также соблюдать все правила при посеве.