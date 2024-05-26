С виду безопасные, ядовитые внутри (и наоборот): непростой тест по грибам

Грибной сезон можно уже считать открытым. Если вы вдохновились фотографиями и рассказами в интернете настолько, что сами решили рвануть в лес — готовьтесь к тому, что не все грибы легко распознать. Есть среди них и такие, что поставят в тупик даже самых опытных «тихих охотников».
Чтобы этот тест от E1.RU не показался вам слишком уж простым, мы решили взять грибы поэкзотичнее белых, подберезовиков и красноголовиков. Всматривайтесь в картинки внимательнее!
- Да
- Нет
- Штраф от 1500 до 5000 рублей
- До 15 суток ареста
- От 4 до 9 лет лишения свободы
- Он очень вонючий, а запах при этом держится как минимум сутки
- Гриб очень жесткий
- У клавикороны крыночковидной ну очень кислый вкус
- Смело срезаем и едим
- Держимся подальше, гриб ядовит
- Гриб вкусный и съедобный, но теперь внесен в Красную книгу
- Строчок
- Сморчок
- Стручок
Вот такой гриб вы наверняка не видели. Есть его нельзя, но почему?
- Гриб ядовитый
- Гриб просто не вкусный
- В России запрещено его срезать
Что делать с грибом?
- Смело готовить, лучше всего жарить
- Проходить мимо, гриб ядовитый
- Засушить, размельчить, использовать как прикорм для растений
- Конечно, это деликатес!
- Нет, гриб в Красной книге
- Да им разве наешься?
- Ни за что! Это же груздь!
- Выглядит подозрительно
Отвлечемся от «съедобного — не съедобного» и попросим вас угадать название. Второе слово в нем — «сводчатый», а первое объясняет вид гриба.
- Стульчик
- Четырехлопастник
- Звездовик
Упростим задачу и отметим, что он не краснокнижный.
- Съедобный гриб такого цвета быть не может. Точно ядовитый!
- Нормальный гриб, просто с цветом не повезло. На сковороду его!
- Да, это он!
- Нет, но этот гриб тоже съедобен
- Даже не подходите к этим грибам, они ядовиты!
- Конечно!
- Он не ядовитый
- Есть точно не стоит
- Вполне годится в пищу
- Так белкам проще их собирать
- Потому что никто не должен собирать ядовитые грибы
- Так он помогает грибам разрастаться