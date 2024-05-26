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Весна тест С виду безопасные, ядовитые внутри (и наоборот): непростой тест по грибам

С виду безопасные, ядовитые внутри (и наоборот): непростой тест по грибам

Собирать некоторые из них себе дороже

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13 комментариев
Это ежовик коралловидный, мицелий которого продают по 10 тысяч рублей за килограмм

Грибной сезон можно уже считать открытым. Если вы вдохновились фотографиями и рассказами в интернете настолько, что сами решили рвануть в лес — готовьтесь к тому, что не все грибы легко распознать. Есть среди них и такие, что поставят в тупик даже самых опытных «тихих охотников».

Чтобы этот тест от E1.RU не показался вам слишком уж простым, мы решили взять грибы поэкзотичнее белых, подберезовиков и красноголовиков. Всматривайтесь в картинки внимательнее!

ТЕСТ
1 / 15
Вот такой фиолетовый красавец. Срывать его нельзя, он в Красной книге, но многих грибников это не останавливает. Так что вопрос тут другой: безопасно ли его есть?
  • Да
  • Нет
2 / 15
Остановимся-ка на краснокнижных грибах. Что грозит тем, кто их срежет?
  • Штраф от 1500 до 5000 рублей
  • До 15 суток ареста
  • От 4 до 9 лет лишения свободы
3 / 15
В этом вопросе выложим все карты. Гриб называется клавикорона крыночковидная. Кто-то говорит, что он съедобен, кто-то — что нет. Главное — точно не ядовит, но есть его всё же не рекомендуют. Почему?
  • Он очень вонючий, а запах при этом держится как минимум сутки
  • Гриб очень жесткий
  • У клавикороны крыночковидной ну очень кислый вкус
4 / 15
Второй фиолетовый гриб в нашем тесте! Приглядитесь, вдруг встречали такой?
  • Смело срезаем и едим
  • Держимся подальше, гриб ядовит
  • Гриб вкусный и съедобный, но теперь внесен в Красную книгу
5 / 15
Очень хитрый вопрос, точно не для начинающих. Что за гриб? Растет в начале весны, в Красную книгу не внесен.
  • Строчок
  • Сморчок
  • Стручок
6 / 15
Если к этому моменту теста вы уже наделали ошибок, не грустите. Зато сколько нового узнаете!

Вот такой гриб вы наверняка не видели. Есть его нельзя, но почему?
  • Гриб ядовитый
  • Гриб просто не вкусный
  • В России запрещено его срезать
7 / 15
Саркосцифу алую — она же «эльфова чаша» — встретить можно много где. Про нее еще говорят, что она не растет в экологически грязных местах.

Что делать с грибом?
  • Смело готовить, лучше всего жарить
  • Проходить мимо, гриб ядовитый
  • Засушить, размельчить, использовать как прикорм для растений
8 / 15
Это не едва начавшая расти «эльфова чаша» — хотя из того же семейства. Называется гриб микростома вытянутая. Срываем и забираем с собой?
  • Конечно, это деликатес!
  • Нет, гриб в Красной книге
  • Да им разве наешься?
9 / 15
Пройдете мимо такого количества грибов?
  • Ни за что! Это же груздь!
  • Выглядит подозрительно
10 / 15
Нет, это не засохшая кожура от граната, а гриб. Внесен к Красную книгу, он никакой не деликатес и считается очень редким.

Отвлечемся от «съедобного — не съедобного» и попросим вас угадать название. Второе слово в нем — «сводчатый», а первое объясняет вид гриба.
  • Стульчик
  • Четырехлопастник
  • Звездовик
11 / 15
Этот гриб называется строфария сине-зеленая. Что про него скажете?

Упростим задачу и отметим, что он не краснокнижный.
  • Съедобный гриб такого цвета быть не может. Точно ядовитый!
  • Нормальный гриб, просто с цветом не повезло. На сковороду его!
12 / 15
Растет как опенок, выглядит как опенок. Это опенок?
  • Да, это он!
  • Нет, но этот гриб тоже съедобен
  • Даже не подходите к этим грибам, они ядовиты!
13 / 15
Удивительно, но и это тоже грибы. Их еще называют «ведьмин котел». С таким названием это точно что-то ядовитое?
  • Конечно!
  • Он не ядовитый
14 / 15
Это гриб с красивым названием дальдиния концентрическая также называют «торт короля Альфреда». Зададим простой вопрос: съедобен или нет?
  • Есть точно не стоит
  • Вполне годится в пищу
15 / 15
Напоследок зададим очень необычный вопрос. Вот идете вы по лесу и видите: на ветке висит гриб. Это точно дело рук грибника, но зачем он так сделал?
  • Так белкам проще их собирать
  • Потому что никто не должен собирать ядовитые грибы
  • Так он помогает грибам разрастаться

ПО ТЕМЕ
Лес Грибной сезон Грибники Съедобные грибы Ядовитые грибы Тест
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