С виду безопасные, ядовитые внутри (и наоборот): непростой тест по грибам

Грибной сезон можно уже считать открытым. Если вы вдохновились фотографиями и рассказами в интернете настолько, что сами решили рвануть в лес — готовьтесь к тому, что не все грибы легко распознать. Есть среди них и такие, что поставят в тупик даже самых опытных «тихих охотников».