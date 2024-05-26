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Продают пятикомнатную квартиру с хамамом — фото

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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В Новосибирске продают пятикомнатную квартиру с хамамом и бассейном — смотрим на жилье за 50 миллионов рублей

В Новосибирске продают пятикомнатную квартиру с хамамом и бассейном — смотрим на жилье за 50 миллионов рублей

Квартира находится на улице Урицкого

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Просторный холл совмещен со столовой и кухонной зоной

В центре Новосибирска выставили на продажу шикарную пятикомнатную квартиру в «тихом центре». Объявление на сайте N1 опубликовано 26 мая.

Квартира расположена в доме «Паркхаус» на улице Урицкого. Площадь жилья — 246 квадратных метров, лот располагается на десятом этаже.

Также в квартире есть большая зона отдыха у телевизора

— В квартире выполнен ремонт европейскими материалами. Подогрев полов во всех санузлах, СПА-комнате, прихожей с терморегуляторами, встроенный пылесос, автономная вентиляция и кондиционирование, инфракрасная баня, хамам, СПА-бассейн, — говорится в описании объекта.

Кабинет владельца квартиры

Продавец также готов отдельно предложить покупателю приобрести парковочные места на подземной стоянке.

Зона отдыха с хамамом и бассейном

Стоимость лота — 50 миллионов рублей.

Уютная спальня с цветочным принтом на стене

Ранее в Новосибирске выставили на продажу двухэтажный дом с сауной. За него просят 63 миллиона рублей.

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