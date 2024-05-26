В Новосибирске продают пятикомнатную квартиру с хамамом и бассейном — смотрим на жилье за 50 миллионов рублей

В центре Новосибирска выставили на продажу шикарную пятикомнатную квартиру в «тихом центре». Объявление на сайте N1 опубликовано 26 мая.
Квартира расположена в доме «Паркхаус» на улице Урицкого. Площадь жилья — 246 квадратных метров, лот располагается на десятом этаже.
— В квартире выполнен ремонт европейскими материалами. Подогрев полов во всех санузлах, СПА-комнате, прихожей с терморегуляторами, встроенный пылесос, автономная вентиляция и кондиционирование, инфракрасная баня, хамам, СПА-бассейн, — говорится в описании объекта.
Продавец также готов отдельно предложить покупателю приобрести парковочные места на подземной стоянке.
Стоимость лота — 50 миллионов рублей.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу двухэтажный дом с сауной. За него просят 63 миллиона рублей.