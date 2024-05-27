В России столкнулись корабли, в Армении — катастрофичное наводнение: новости 26 мая

Рассказываем о том, что произошло в России и за ее пределами Источник: shot_shot / T.me; Ренат Дайнутдинов / 161.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 мая.

Аварии с кораблями

В России случились сразу две аварии с кораблями. Первая — в Санкт-Петербурге, вторая — в Ростове-на-Дону.

В Петербурге ночью 26 мая под Литейным мостом столкнулись два судна. Происшествием занимается транспортное управление СК в регионе.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

По данным ведомства, авария произошла, когда теплоход «Соларис» уходил от столкновения с другим судном. По словам очевидцев, капитан был вынужден резко затормозить под Литейным мостом. Уже водой «Соларис» прибило к «Чайке».



Жертв и пострадавших нет, проводится проверка.

На фото — последствие от столкновения Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура











В Ростове сухогруз потерял управление и врезался в железнодорожный мост. У судна снесена капитанская рубка. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ЧП произошло в результате отказа рулевого управления.

По информации донского МЧС, судно село на мель и прошло в несудоходный пролет Ростовского подвижного железнодорожного моста.



— Пострадавших нет. В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу. Судовой ход не перекрыт, — рассказали в ведомстве.



Известно также, что железнодорожные пути повреждений не имеют, а мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет.

Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU











Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU











Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU











Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU











В Армении река вышла из берегов. Обрушилась дорога, взорвалась заправка, погиб человек

На севере Армении произошло наводнение — река Дебед вышла из берегов. В районе паводка эвакуировано порядка 200 человек. Известно минимум об одном погибшем.

В городе Алаверди взорвалась газозаправка. По данным МВД Армении, взрыв на заправке произошел из-за короткого замыкания, вода залила компрессоры. Также в районе паводка обрушилась часть трассы, которая соединяет Армению с Грузией. Железнодорожное сообщение остановлено.

Посольство РФ в Ереване контактирует с МИД Армении по оказанию помощи республике после наводнения и установлению россиян среди пострадавших, сообщили в МИД России. Также в министерстве добавили, что российско-армянский центр гуманитарного реагирования находится в постоянном контакте с МВД Армении.



В Новокузнецке автобус въехал в ограждение, пострадали девять человек

Источник: ГУ МЧС по Кемеровской области — Кузбассу











О случившемся сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них четверо несовершеннолетних, сообщили в областном центре медицины катастроф, передает ТАСС.



Депутаты обсуждают повышение налогов

В Госдуме предложили установить минимальный порог при изменении шкалы НДФЛ (налог на доходы физических лиц) при доходах, равных двукратному размеру средней зарплаты в России. По мнению депутатов, это исключит рост налоговой нагрузки для большинства.

На данный момент в РФ действует двухступенчатая шкала НДФЛ со ставками: 13%, а для части доходов выше пяти миллионов рублей в год — 15%.

