В России столкнулись корабли, в Армении — катастрофичное наводнение: новости 26 мая

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 мая.
Аварии с кораблями
В России случились сразу две аварии с кораблями. Первая — в Санкт-Петербурге, вторая — в Ростове-на-Дону.
В Петербурге ночью 26 мая под Литейным мостом столкнулись два судна. Происшествием занимается транспортное управление СК в регионе.
По данным ведомства, авария произошла, когда теплоход «Соларис» уходил от столкновения с другим судном. По словам очевидцев, капитан был вынужден резко затормозить под Литейным мостом. Уже водой «Соларис» прибило к «Чайке».
Жертв и пострадавших нет, проводится проверка.
В Ростове сухогруз потерял управление и врезался в железнодорожный мост. У судна снесена капитанская рубка. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ЧП произошло в результате отказа рулевого управления.
По информации донского МЧС, судно село на мель и прошло в несудоходный пролет Ростовского подвижного железнодорожного моста.
— Пострадавших нет. В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу. Судовой ход не перекрыт, — рассказали в ведомстве.
Известно также, что железнодорожные пути повреждений не имеют, а мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет.
В Армении река вышла из берегов. Обрушилась дорога, взорвалась заправка, погиб человек
На севере Армении произошло наводнение — река Дебед вышла из берегов. В районе паводка эвакуировано порядка 200 человек. Известно минимум об одном погибшем.
В городе Алаверди взорвалась газозаправка. По данным МВД Армении, взрыв на заправке произошел из-за короткого замыкания, вода залила компрессоры. Также в районе паводка обрушилась часть трассы, которая соединяет Армению с Грузией. Железнодорожное сообщение остановлено.
Посольство РФ в Ереване контактирует с МИД Армении по оказанию помощи республике после наводнения и установлению россиян среди пострадавших, сообщили в МИД России. Также в министерстве добавили, что российско-армянский центр гуманитарного реагирования находится в постоянном контакте с МВД Армении.
В Новокузнецке автобус въехал в ограждение, пострадали девять человек
О случившемся сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них четверо несовершеннолетних, сообщили в областном центре медицины катастроф, передает ТАСС.
Депутаты обсуждают повышение налогов
В Госдуме предложили установить минимальный порог при изменении шкалы НДФЛ (налог на доходы физических лиц) при доходах, равных двукратному размеру средней зарплаты в России. По мнению депутатов, это исключит рост налоговой нагрузки для большинства.
На данный момент в РФ действует двухступенчатая шкала НДФЛ со ставками: 13%, а для части доходов выше пяти миллионов рублей в год — 15%.
— Представляется целесообразным не повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы, а ввести многоступенчатую шкалу налогообложения так, чтобы было обеспечено плавное повышение налоговой нагрузки в зависимости от получаемых доходов, что сгладит переход из одной категории в другую, — говорится в рекомендациях по изменению налоговой системы, передает РБК.