«Стражи беспорядка»: патрульный автомобиль бросили на проезде — кто, кроме ДПС, попал в подборку странных парковок

Сотрудники правоохранительных органов попались на этой неделе на нестандартной парковке Источник: читатель НГС











Комментаторы НГС нередко сетуют, что поступки героев рубрики «Я паркуюсь как чудак» не доходят до правоохранительных органов. Но в сегодняшнюю подборку попали сами сотрудники МВД — читатели прислали в редакцию сразу два неприятных случая. Кроме того, на этой неделе на тротуаре заметили сразу два «Лексуса», припаркованных в два ряда, и еще несколько автомобилей, чьи водители поленились остановиться по правилам.

Может быть, экипаж на задании — в засаде? Источник: читатель НГС











Фото сделано около Сибирского университета водного транспорта. Патрульный автомобиль припарковался в проезде, которым активно пользуются новосибирцы, поскольку он удобно ведет на улицу Советскую. Полицейским, похоже, всё равно.

— Из машины вышли несколько человек в форме, закрыли авто и удалились по своим делам. Какая была необходимость бросить машину прямо в проезде? Стражи беспорядка какие-то, я в шоке, — прокомментировал ситуацию автор фото.

Наверное, выяснять, кому принадлежит авто, в этом случае нет никакой необходимости.

Два колеса на газоне? Всё равно нарушение Источник: читатель НГС











За время существования рубрики об автохамах подобные фото публиковались десятки раз и не вызывают уже большого удивления. Скорее, обывателей они просто раздражают. Поступок водителя Lada Granta запечатлен на улице Свердлова.

— За деревом почти и не заметно, что газон, — пишет автор фото.

Куда больший интерес вызывает снимок, когда понимаешь, чей это автомобиль. Машина зарегистрирована на ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Новосибирской области». Максимально близкие к полиции люди.

Пара наглых «Лексусов» Источник: читатель НГС











Отвлечемся от силовиков и обратим свой взгляд на улицу Жуковского, где тротуар в буквальном смысле перегородили два «Лексуса». Мало того что пешеходы недоумевают: «Может быть, здесь сделали парковку?», так еще водитель черного внедорожника поставил водителя белого джипа в затруднительное положение. Как ему садиться в авто?

Возможно, владельцы машин знакомы друг с другом, ведь оба работают в сфере торговли. Владелец белого «Лексуса» — 54-летний Владимир Юрьевич Х., его компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», приносит ему пару-тройку миллионов рублей чистой прибыли в год. Владелец черного джипа, судя по машине, живет скромнее. Ему 53 года, его зовут Уск Амович А. Годовая прибыль его компании едва доходит до миллиона рублей.

Три «девятки» на номере — не индульгенция Источник: читатель НГС











Водитель BMW X5 припарковал машину, перекрыв проход под мостом на улице Ипподромской. Мелочь, а неприятно.

Выяснить, кто сегодня владеет немецким кроссовером, не удалось. Известно только, что собственник у авто в последний раз менялся в 2018 году и с тех пор, похоже, машину ни разу не страховали.

Есть мнение, что тот, кто купил «Мерседес», уже никуда не спешит. Искать парковку, похоже, тоже Источник: читатель НГС











Если вам кажется, что «Мерседес» встал на проезжей части, то это не так. Это широкий тротуар, который облюбовал водитель немецкого седана, наплевав на приличное поведение.

Автомобиль зарегистрирован на 23-летнего Максима Владимировича С. Род занятий молодого мужчины определить сложно: такое ощущение, что он занимается всем подряд и ничем в частности.