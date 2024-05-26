Тела в лесополосе. Как раскрывали самое громкое дело Алтая — подозреваемого в убийствах 11 женщин нашли через 30 лет

Виталий Манишин, по версии следствия, представлялся пропавшим девушкам как человек со связями и предлагал решить вопрос с поступлением в вуз или переводом с платного обучения на бесплатное Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В 2000 году Барнаул гудел от серии исчезновений абитуриенток и студенток — одна за другой пропадали девушки, которые поступали в АлтГТУ и приходили туда за документами. Их останки начали находить спустя некоторое время в окрестностях, а вот преступника найти не удавалось. 20 лет спустя в Алтайском селе задержали 52-летнего Виталия Манишина, который в свое время работал замглавы Калманского района, а в последние годы переключился не ведение хозяйства. Изначально бывшего чиновника проверяли на причастность к убийству девушки в 1989 году, а затем внезапно выяснилось, что он может иметь отношение и к другим убийствам женщин в крае, в том числе абитуриенток. Сейчас Виталия Манишина обвиняют в 11 убийствах, его дело насчитывает почти 70 томов — все они переданы в Калманский районный суд. Перед процессом, который обещает быть одним из самых громких за последние годы, мы вспоминаем загадочные убийства абитуриенток, расследование по горячим следам, первого подозреваемого, покончившего жизнь самоубийством, и рассказываем детали из жизни неприметного экс-чиновника.



Убийства, которые не хотели объединять в серию

— Налево! — спокойно и уверенно командует мужчина в синей толстовке на видео, которое недавно опубликовал Следственный комитет по Алтайскому краю.



Хмурый мужчина с видеоролика — задержанный еще летом 2023 года Виталий Манишин. На видео ему больше 50 лет, но события, о которых он рассказывает, произошли в 1999–2000 годах.

— Я представился, что я человек, который имеет возможность решить вопрос гарантированного, стопроцентного поступления на любой факультет. Я предлагал во всех пяти случаях одно [и то же]. Поэтому я не искал никаких других вариантов, потому что это срабатывало. Ну... очень легко, — так он описывает схему, которая помогла ему познакомиться с пятью несовершеннолетними девушками, ставшими студентками АлтГТУ в 2000 году.

На видео Виталий Манишин показал, как душил девушек Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю

Серия их исчезновений получила большую огласку как в Алтайском крае, так и по всей России вообще. Девушки пропадали буквально с разницей в две недели: первой в июне 2000 года исчезла Юлия Техтиекова, а спустя месяц Лилиана Вознюк — жительница Туркменистана, приехавшая поступать в Барнаул. Затем исчезновения девушек стали случаться чаще: 1 августа пропала Ольга Шмакова (приехала в вуз, чтобы узнать результаты экзаменов), ровно через неделю — Анжела Бурдакова, а еще через неделю, 15 августа, — жительница Бийска Ксения Киргизова. Последняя девушка уже училась в вузе и даже начала отрабатывать практику. В тот день она встретилась со своей подругой у главного корпуса, а затем пошла в деканат, чтобы узнать о возможности перевестись с платного обучения на бесплатное. Живой ее больше никто не видел.



Барнаул охватил ужас. В самом АлтГТУ, который отличался запутанной системой коридоров и имел 54 запасных выхода, усилили охрану еще после второй пропажи, но это не помогло — девушки-абитуриентки продолжали пропадать.

— Суть в том, что девочки пропали не на дискотеке ночью, не на лавочке в парке — они пропали в вузе в утреннее время. И у каждой было важное дело: одной надо было оформить какие-то документы, другая пришла бланк заполнить, еще одна приехала решать вопрос с переводом с платного на бесплатное обучение, — объясняет бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Барнаула Владимир Ануфриев. — Очевидно было, что никто из этих девочек не мог познакомиться в вузе с парнем ради знакомства и времяпрепровождения. Они всего несколько дней были в новом статусе, как поступившие, как абитуриентки, и головы у них другим были забиты.

Серию исчезновений девушек, несмотря на одинаковые возраст и место пропажи, на тот момент не стали объединять в одно уголовное дело.

— Серия из чего-то вырисовывается, — сообщил бывший начальник ГУВД Барнаула Николай Турбовец в разговоре с НГС. — Когда пропала первая девушка, мы разговаривали тогда с прокуратурой по поводу возбуждения уголовного дела, и прокуратура сказала: «Давайте подождем, посмотрим». Были определенные моменты, исходя из которых можно было подумать, что она поругалась с отцом и ушла. Но после того, как вторая девушка пропала, мы поставили жестко вопрос, и было возбуждено уголовное дело. И в рамках этого дела мы начали работать, создали оперативно-следственную группу.

Пятеро пропавших, а затем найденных убитыми девушек Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю











Тем временем в СМИ обсуждали вариант нежелания главы города поднимать шум перед празднованием дня Барнаула, поэтому расследование загадочной пропажи абитуриенток буксовало. Толчок к активным действиям милиции дал отец последней пропавшей девушки — Владимир Киргизов, известный предприниматель из Бийска. Как говорит Николай Турбовец, это по его инициативе небольшой Барнаул наводнили представители СМИ из разных городов.



— Я его, в принципе, прекрасно понимаю и поддерживаю — он поднял большой шум и привлек внимание прессы, — рассказал бывший начальник ГУВД. — Тогда больше 60 корреспондентов разных изданий съехались в Барнаул и требовали найти преступника. Абсолютно справедливо, я считаю, требовали. Это в определенном смысле взбадривало нас.

На этом, по словам Николая Турбовца, участие инициативного отца в деле заканчивалось. Хотя в газетах тех лет можно найти упоминание о том, что именно Владимир Киргизов предоставлял «своих людей» для помощи милиции, чтобы осматривать машины на выезде из города, а также совместно с другими родителями напечатал ориентировки с портретами девочек, которыми был обклеен Барнаул.

За деревьями скрывается Южное кладбище, где обнаружили пакет с вещами последней пропавшей абитуриентки Источник: yandex.ru/maps











Так прошел конец августа. А в начале сентября в деле появилась серьезная зацепка: недалеко от поселка Южного нашли пакет с вещами Ксении Киргизовой. Они были аккуратно порваны на лоскуты по швам. Там же, в пакете, обнаружили блокнот Ксении и схему вуза.



Через месяц стало известно о других страшных находках. Местные жители наткнулись на останки в районе села Бураново — в 20 километрах от Южного.

Как прочесывали лес и искали останки

Николай Турбовец не помнит, откуда пришла информация об останках, найденных в лесном околке у села. Возможно, дело в тщательной работе оперативников. Вот как описывает это Владимир Ануфриев:

— Мы занимались масштабным прочесыванием территории. Было задействовано несколько сот сотрудников: мы собирались на стадионе, строились и организованно выезжали. У нас была карта местности, и мы весь пригород Барнаула прочесали. Нашли много трупов давних, которые лежали в оврагах, какие-то останки, кости, одежду. И да, мы нашли всех пропавших девушек. Некоторые были объедены животными, поэтому проводили геномные экспертизы. Очевидно, что смерть была насильственной, но тела были в таком состоянии… Грубо говоря, по нескольким девушкам мы нашли лишь скелетированные останки.

Жительница села Бураново Людмила (имя изменено по ее просьбе) говорит, что на останки в то время могли наткнуться грибники. Хотя кто именно из них — до сих пор в самом селе неизвестно.

— Мне на тот момент было 20 лет. Околков у нас в окрестностях села очень много. Я помню, как было страшно и вообще не по себе от того, что нашли останки. Милиции было много, говорили даже, что солдатиков привлекали, чтобы они там всё смотрели, — вспоминает она. — Туда если ходят обычно, то за ягодами или грибами, ну траву, бывает, косят. Так специально никто не ходил, это место возле трассы — максимум машина остановится, чтобы водитель нужду справил.

Останки девушек начали находить недалеко от Бураново, в околке возле трассы, а также на совхозном поле Источник: Максимка Тузовский / 2ГИС











Первой тогда была найдена Анжела Бурдакова, за ней — Ксения Киргизова. Принадлежность останков помогала устанавливать генная экспертиза, о которой упоминает Владимир Ануфриев, — ее проводили с привлечением краевых и московских специалистов.



Как писало в разгар поисков «Городское объединение рекламистов» со ссылкой на начальника уголовного розыска УВД Барнаула Сергея Мелядина, который руководил поисковыми мероприятиями около трассы Барнаул — Рубцовск, обеих девушек умертвили в каком-то другом месте. Их обнаженные тела были привезены в околок, чтобы замести следы, а потом тела нашли звери.

Родители найденных девушек, как отмечало издание, не спешили признавать, что найденные останки — это действительно их дочери. До последнего момента они цеплялись за надежду, что оперативники нашли чьи-то другие скелеты, а Анжела и Ксения живы.

Поиски в околке и изучение территории Калманского района принесли неожиданный результат: в оврагах обнаружили останки других женщин, пропавших до и во время серии исчезновений абитуриенток. Были найдены останки студентки из Тувы, которая пропала еще в 1999 году. В 2001 году здесь наконец обнаружили Ольгу Шмакову и Юлию Техтиекову, а в 2002 году — Лилиану Вознюк.

Первый подозреваемый

— Мы искали взрослого человека. Кто к ним мог подойти в вузе? Это либо сотрудник полиции, по нашей версии, либо сотрудник вуза, который обещал им помощь в решении их насущных проблем, — объясняет Владимир Ануфриев.

Одновременно с поисками в лесу следователи искали преступника, но зацепок почти не было.

— Кандидатов было несколько. Стопроцентного портрета не было, поскольку в то время свидетельской базы не было. Составлять портрет с кого? Не с кого, — объяснил Николай Турбовец. — Долгое время мы вообще не понимали, каким образом проходило знакомство этого человека с абитуриентками. Потом начали появляться лица, которые, так скажем, знакомились, представлялись деканами, заведующими кафедрами и так далее. Ну им просто хотелось познакомиться с девчонками. И таких человек, не вспомню сейчас точную цифру, набиралось очень много. Все просеивались, проверяли их алиби.

Одним из тех, на кого пало подозрение, стал торговец одеждой на местном рынке Александр Анисимов — 45-летний семьянин, отец троих детей и автовладелец. Одна из студенток рассказала милиции, что видела мужчину во время приемной комиссии в вузе, он представлялся деканом и якобы предлагал помощь в поступлении.

Как указали студентки вуза, Александр Анисимов регулярно появлялся возле АлтГТУ и представлялся деканом Источник: Александр Сергеевич / 2ГИС











В октябре 2000 года Анисимова арестовали, а дома у него нашли несколько топоров и другое оружие. Мужчина заявлял, что со студентками не знакомился, но затем на него указали еще несколько учащихся в АлтГТУ. К тому же не в пользу задержанного говорило и его криминальное прошлое — ранее он отбывал наказание за кражи и попытку хулиганства. Вскоре Анисимов сознался в убийствах и даже пообещал показать, куда выбросил золотые сережки одной из девушек. Следственный эксперимент завершился трагедией: мужчина, отстегнутый от правоохранителя, который сопровождал его во время следственных действий, выпал с 9-го этажа.

Масштабное расследование серии убийств абитуриенток помогло пролить свет на другие преступления в Алтайском крае и в Сибири. По словам Николая Турбовца, изучая местность, оперативники наткнулись на останки, не имеющие отношения к исчезнувшим абитуриенткам:



— Была еще одна серия убийств, мы тогда подумали, что, может быть, это он. Тогда мы нашли в районе Научного городка в мешке расчлененный труп женщины, под мостом тоже нашли труп — там вода спала, и так обнаружили, потом было двойное убийство — две девочки семнадцатилетних, тоже расчлененные. Тогда эту серию мы раскрыли.

Николай Турбовец не помнит имени и фамилии пойманного убийцы, поскольку после 2001 года уехал работать в другой город. Но, вероятно, речь идет о серийном насильнике и убийце Александре Павленко — он был старшим сержантом милиции, а затем водителем медвытрезвителя. На его счету несколько убийств: вначале его осудили на 24 года лишения свободы за четыре убийства женщин, затем приговор был отменен и по части обвинений его оправдали. В итоге срок сократили до 13 лет, Александр Павленко вышел на свободу и сегодня живет в Барнауле.

Несмотря на подвижки в расследовании других дел, резонансное дело об исчезновении и убийствах пяти абитуриенток словно замерло. Улик, чтобы обвинить в этой серии преступлений уже погибшего к тому моменту Александра Анисимова, явно не хватало. Со слов Николая Турбовца, он и сам сомневался в причастности предпринимателя к убийствам, называя это шестым чувством.

Спустя 23 года

Во время активной фазы расследования оперативники и следователи, как вспоминает Николай Турбовец, отрабатывали самые разные версии. Например, о похищении и продаже девушек в сексуальное рабство или вовлечении их в секту.

— Не все преступления раскрываются — со стороны прожитых и отработанных дел могу уже судить. Может быть, что-то мы не доделали. Сбило с толку немножко — если это так — происшествие с Анисимовым. Но версий было достаточно много, и людей, в отношении которых проводилась проверка, тоже было достаточно много. На Алтае тогда не было такого рода зафиксированных серийных преступлений, ну не сталкивались мы тогда ни с чем подобным. Шишки набивали сами себе, — объясняет он.

Долгие 20 лет о деле Барнаульского маньяка не было слышно. Пока летом 2023 года следственное управление СК РФ по Алтайскому краю не сообщило о подвижках в убийстве девушки в 1989 году. На первый взгляд, никакого отношения это убийство к барнаульской серии иметь не могло: тогда, примерно 35 лет назад, в окрестностях села Зеленая Дубрава (Родинский район Алтайского края) нашли тело 17-летней девушки. Следствие отчиталось, что был задержан 52-летний мужчина, которому на момент совершения убийства было 19 лет.

Так представительно выглядел Виталий Манишин в молодости Источник: Baza / youtube.com











— Долгое время убийство оставалось нераскрытым, несмотря на то, что при первоначальных следственных действиях была опрошена компания молодых людей, с которыми погибшую видели в последний раз. Спустя более 30 лет следователи СК и оперативные сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Алтайскому краю в составе аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет вновь вернулись к изучению материалов данного уголовного дела и решили провести дополнительные оперативные мероприятия и следственные действия, в том числе путем повторного опроса свидетелей, каждый из которых прошел полиграфное исследование, — сообщила пресс-служба ведомства. — В результате совместных действий следователей СК и сотрудников полиции была установлена причастность к преступлению одного из мужчин. Он дал признательные показания в совершении убийства несовершеннолетней, сопряженного с изнасилованием, и при проверке показаний на месте подробно рассказал о произошедшем.



Имя задержанного официально не называли, но его озвучили в телеграм-канале Baza, который известен своими источниками в силовых структурах, — это был Виталий Манишин. В канале писали, что задержанный по этому делу и есть тот самый Барнаульский маньяк. В Следственном комитете это никак не комментировали, но в релизе обращала на себя внимание строчка: «В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается причастность обвиняемого к совершению иных особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы».

Затем стали известны подробности того, самого старого преступления: 17-летняя девушка, приехавшая в село к родственникам, оказалась в одной компании с Манишиным. Позже он остался с ней наедине и предложил заняться сексом, но та отказалась, после чего тот с ней, по версии следствия, расправился. Останки девушки нашли почти через год в редкой лесополосе. В 90-х, когда расследовали это дело, Манишина даже вызывали для дачи показаний, но один из его родственников сообщил, что на утро якобы видел жертву живой. Так, Манишин остался свидетелем в этом нераскрытым до 2023 года деле.

Как на задержание Манишина реагируют его родственники и знакомые

Виталий Манишин действительно оказался тем, кого задержали примерно год назад. Только в 2024 году следователи и прокуратура отчитались: Виталий Манишин признался в убийствах абитуриенток и еще пяти женщин (если не считать убийство в Зелёной Дубраве). Кроме того, он даже показал ранее неизвестные правоохранительным органам места захоронений.

Что немаловажно, именно из сообщения следователей стало понятно, как именно были убиты женщины. Причина их смерти оставалась неразгаданной все эти годы — следователи находили уже останки, по которым нельзя было определить, отчего погибли жертвы.

От места пропажи девушек до околка, где нашли их останки, примерно 40 километров. Здесь же, недалеко от этих мест проживает Манишин Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











— Обвиняемый вывозил жертв в Калманский район, в безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела 16- и 17-летних потерпевших злоумышленник скрывал в околках на территории района, в том числе рядом с местами убийств, маскируя их ветками, — говорилось в релизе СК.



Что касается остальных пяти жертв, то в релизе кратко сообщаются детали и их убийств. В 1999 году подозреваемый убил 22-летнюю абитуриентку из Тывы, затем двух женщин 27 и 25 лет, которые пытались трудоустроиться в высшее и среднеспециальное учебные заведения. В 2000 году он убил еще двух женщин: 17-летнюю поступающую в училище и 53-летнюю мать абитуриентки, которой пообещал за 9 тысяч рублей решить вопрос с поступлением дочери.

Виталий Манишин — бывший заместитель главы администрации Калманского района. В годы пропажи абитуриенток мужчина работал ветеринаром в районе. Сам он родился в селе Зеленая Дубрава, но затем переехал в Шадрино — село на 600 человек в 7 километрах от Бураново, где и нашли останки девушек. Какое-то время он возглавлял Шадринский сельсовет, а затем перешел на работу в администрацию, где даже какое-то время исполнял обязанности главы.

Как рассказала НГС на условиях анонимности одна из сотрудниц администрации, успевшая поработать с Манишиным, он никак не привлекал к себе внимания:

— Вполне нормальный, адекватный мужчина, ничего странного, по крайней мере, я не замечала, да и близко с ним не общалась.

Из тех, кто часто и много общался по работе с Виталием Манишиным, была, по ее словам, нынешняя глава района Ольга Чернолуцкая.

— Он уволился 9 марта 2023 года, главой района я была назначена 21 марта. Как коллеги мы, конечно, пересекались, но я не буду ничего комментировать, — заявила Ольга Чернолуцкая.

Виталий Манишин во время следственного эксперимента Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю











В начале этого года Baza представила документальный фильм о Барнаульском маньяке, где журналисты выяснили, какое отношение Виталий Манишин имел к вузу и как в нем мог ориентироваться. В июне 2000 года он и сам поступил в АлтГТУ, хотя в те годы работал в крестьянском хозяйстве (у него уже было одно высшее образование — в начале 90-х он окончил Аграрный вуз в Барнауле). В августе того же года мужчина неожиданно забрал документы.



— Он в политех этот, ну он не мог ездить. Во-первых, это тогда он директором был еще дальше, ну подальше, ну туда, на другой край райцентра. И когда узнал, что нужно каждый вечер примерно ездить после работы на занятия вечерние, он говорит... Ну он не в силах. Нереально для него. И он забирает документы эти и все, — так объясняет его брат Сергей Манишин.

Спустя год Виталий Манишин стал жить с Татьяной Лопиной, с ней же он занимался большим хозяйством. Предыдущая жена решила уйти от него после несовпадения интересов: мужчина ругал ее за нехозяйственность, а она, всю жизнь мечтавшая о жизни в городе, а не в деревне, все чаще ловила его на изменах. «Высокое либидо» — так комментируют ситуацию журналисты в фильме Baza.

«Я уверена в нем, что этого не могло быть. Если бы человек был такой — убийца — мы бы с ним 20 лет не прожили» Татьяна, сожительница Виталия Манишина

Примерно такой же точки зрении придерживается родной брат обвиняемого Сергей:



— Нам, семье, такое пятно... Ну, такая грязь. Это вообще двухтысячные года. Вы ж понимаете, какое время было — Запад, влияние запада. Я приехал в 2004 году, на улице стояли, прости господи, эти, ну, кто они, проститутки или девушки свободные. Проблем не было, чтобы снять или как говорится, ну...Удовлетворить какие-то сексуальные потребности. Да вообще не было проблем. Если это маньяк — ну это действительно маньяк. По натуре. То есть доступ до девушек был в то время вообще свободный. Они на каждом углу стояли. А он бы ходил там, знакомился... Да это бред, — уверен он. — Следователи московские по свежим следам не могли раскрыть тогда, а тут спустя тридцать лет молодые хлопцы вашего возраста раскрыли это преступление. Как можно раскрыть? Когда в то время не смогли опытные москвичи.

На вопрос «Как?» Baza выдвигает свою версию: никакого ДНК убийцы женщин, по которому и вышли на Виталия Манишина, в деле не было, поскольку за 30 лет генный материал мог испортиться. На экс-чиновника оперативники вышли, отрабатывая и постепенно сокращая список тех, кто мог быть причастен к убийствам. А имя Виталия Манишина упоминалось ранее, когда в нулевые годы следователи, подгоняемые начальством, устроили горячую линию — эту информацию сообщила одна из позвонивших. До тщательной обработки версии о причастности Манишина дело не дошло, но современные следователи, взяв в руки многотомное дело об абитуриентках, смогли проследить связь между убийствами пяти девушек и тем, самым первым убийством в Зеленой Дубраве в 1989-м. Ну а дальше — оперативная работа с задержанным, в ходе которой он и сознался.

В деревне Шадрино, где и проживал до задержания Виталий Манишин, воздерживаются от разговоров о задержанном бывшем чиновнике. Его арест воспринимают скорее негативно: в районных пабликах звучат комментарии о том, что мужчина был задержан, чтобы «навесить на него глухарь», и сомневаются в том, что пусть и громкое, но уже забытое дело могло быть интересно следователям.

Владимир Ануфриев и Николай Турбовец объясняют, что это стандартная практика — изучать преступления прошлых лет и проводить следственные действия. Более того, во всех регионах России имеются целые отделы, специализирующиеся на старых преступлениях.

Сейчас следователи предъявили обвинение Виталию Манишину — его обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием (п.«е» ст.102 УК РСФСР) и убийствах двух и более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием (пп.«а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ). В течение 14 дней изучения дела Калманский районный суд должен принять его к производству и назначить дату первого заседания.

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