НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

южн.

 743мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

СРОЧНО

Волонтёры спасают семерых новорожденных бельчат

Патрульные-автохамы
Неделя добра
Пристройка к памятнику
Что с выпускными
Поймали барнаульского маньяка
Врачи о главных проблемах
Коварный тест на новосибирца
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Животные Принесли после урагана: в Новосибирске волонтёры спасают семерых новорожденных бельчат — милое видео

Принесли после урагана: в Новосибирске волонтёры спасают семерых новорожденных бельчат — милое видео

Бельчат волонтерам принесли жители Первомайского и Заельцовского районов

943
3 комментария
Бельчата поступили волонтерам в течение недели

В Новосибирске волонтеры спасают семерых новорожденных бельчат. Зверьки попали в добрые руки специалистов после урагана.

Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова, пятеро бельчат привезли в центр из Первомайского района и еще двух — из Заельцовского.

— Принесли за последние дни, когда был ураган, ветер и дождь. Четверо из одной семьи, там срубили елку и упало гнездо с бельчатами. Остальные тоже маленькие — кто-то выпал, кто-то потерял маму. У четверых глазки закрыты, у троих уже открыты, — рассказала Богомолова.

Всего в центре в настоящее время находятся около 30 бельчат. Некоторых из них готовят к выписке и самостоятельной жизни.

Ранее в Новосибирской области к людям вышла стая кабанов. Неожиданная встреча из Тогучинского района попала на видео.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Белки Животные Волонтеры
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Mary,  25

Игорь,  54

Ирусик,  42

mara,  53

Наталья,  36

Павел,  32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление