Принесли после урагана: в Новосибирске волонтёры спасают семерых новорожденных бельчат — милое видео

Бельчата поступили волонтерам в течение недели Источник: Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ), vk.com











В Новосибирске волонтеры спасают семерых новорожденных бельчат. Зверьки попали в добрые руки специалистов после урагана.



Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова, пятеро бельчат привезли в центр из Первомайского района и еще двух — из Заельцовского.

Источник: Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ), vk.com

— Принесли за последние дни, когда был ураган, ветер и дождь. Четверо из одной семьи, там срубили елку и упало гнездо с бельчатами. Остальные тоже маленькие — кто-то выпал, кто-то потерял маму. У четверых глазки закрыты, у троих уже открыты, — рассказала Богомолова.



Всего в центре в настоящее время находятся около 30 бельчат. Некоторых из них готовят к выписке и самостоятельной жизни.

