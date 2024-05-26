Раздутая исламофобия или необходимость? Что о запрете никабов в России думают эксперты-исламоведы

Россияне стали активнее обсуждать проблему ношения никабов после предложения главы Совета по правам человека Валерия Фадеева. В интервью «Парламентской газете» Фадеев рассказал, что считает неправильным то, что в России женщины носят одежду, полностью покрывающую лицо.
Никаб — женский головной убор, закрывающий всё лицо, кроме глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас этот головной убор носят исключительно некоторые мусульмане.
— Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены, — приводит слова главы СПЧ издание.
MSK1.RU поговорил с религиоведами и исламоведами, чтобы узнать, что эксперты думают на тему ношения никабов в России.
Никаб — символ терроризма в России?
По словам религиоведа и исламоведа Романа Силантьева, никаб в России ассоциируется строго с ваххабитами, а ваххабиты — с террористами.
Ваххабизм — религиозно-политическое течение, ультраконсервативная идеология на основе ислама, которую официально ислам как религия не признает. Исламское духовенство осуждает ваххабизм.
Дело, как объяснил религиовед, в том, какие культурные обычаи и историческая практика сформировались в той или иной стране.
— Есть одежда, которая в каких-то местах считается традиционной. Например, у папуасов Новой Гвинеи нормально носить некий чехол на половом органе, как на голой вечеринке. Для них это традиционная атмосфера, они могут так ходить без осуждения в их обществе, но если пройтись в таком виде у нас по улице, то это, конечно, никто не оценит, — привел пример Роман Силантьев. — Есть также такой символ, как свастика. У нас при виде этого символа всегда будет ассоциация с фашистами, а вот в Индии это один из символов возрождения. Дело в культуре.
Исламовед Роман Силантьев уточнил, что одежда тоже может быть символом. По словам эксперта, есть места, где никаб — это традиционная, общепринятая одежда, но для России это неприменимо.
У нас эта одежда имеет совершенно четкий маркер.
Дело, как объясняет исламовед, в историческом контексте современной России.
— Беслан, «Крокус», подрыв в питерском метро, подрывы домов — это всё ваххабиты, — высказал свое мнение Роман Силантьев. — До начала СВО почти все теракты на территории России были ваххабитскими за очень редким исключением. И именно ваххабитские женщины так одевались (в никабы. — Прим. ред.), потому что у них в вероучении прописано, что не надо уподобляться в одежде неверным.
Глава Антиглобалистского движения России Александр Ионов согласился, что ношение никабов характерно именно для ваххабитов.
— Нам радикальный ислам не нужен, ваххабизм нам тоже здесь не нужен, а именно Абдураль Ваххаб, основоположник этой теократии, как раз и говорил о том, что женщина должна носить никабы, — объяснил Глава Антиглобалистского движения.
Александр Ионов также заявил, что никабы ассоциируются в России с терроризмом, поэтому запрет покрытия лица — это необходимость.
— Во-первых, это негативный личный опыт, — поделился Александр Ионов.
Мой друг пережил трагедию в Норд-Осте, и вот эти вот женщины-шахидки в никабах, которые там были, это олицетворение угрозы для многих россиян.
Александр Ионов считает, что именно из-за того, что в России еще свежа память о терактах, одежда, закрывающая лицо, может вызывать недоверие россиян. Но дело не только в «национальной травме».
— Во-вторых, сами эти одеяния носили исключительно определенные племена на территории Ближнего Востока, — объясняет Александр Ионов.
Глава Антиглобалистского движения добавил, что в исламских регионах России — Чечня, Башкирия, Татарстан, Дагестан и так далее — никогда исторически не было женщин в никабах.
— Там своя прекрасная национальная одежда. Но ни один из этих элементов одежды не закрывает лицо. Зачем? Ну давайте мы еще у аборигенов тогда какие-то переменим национальные одежды, если мы ориентируемся на какие-то «узкие» по численности племена Ближнего Востока, — считает Александр Ионов.
Глава Антиглобалистского движения добавил, что встречался с большим количеством уважаемых в исламском мире муфтиев, и даже они говорят о том, что в текущих условиях ношение никаба — это угроза безопасности.
Муфтий — высшее духовное лицо у мусульман.
— Это угроза в части опознавания лица человека. Вопрос безопасности. Когда я служил в Сирии, многие террористы переодевались в женщин, именно надевая никаб, оставляя только глаза. В этих никабах они пытались покинуть зону боевых действий, — рассказывает Александр Ионов.
При этом исторически в исламе нет указаний на то, что женщина должна ходить с покрытым лицом. Неужели недостаточно традиционного хиджаба?
Александр Ионов добавил, что в запрете никабов нет оскорблений чувств верующих.
— Здесь нет вопросов, связанных с ущемлением чьих-то прав. Если кто-то захотел ходить полностью покрытым — пусть ходит, но только не в России, — считает глава Антиглобалистского движения Александр Ионов.
Однако с этим согласны не все религиоведы. Востоковед и эксперт по Ближнему Востоку Максим Шевченко считает предложение запретить никабы проявлением нетерпимости к исламу как религии.
У нас мусульмане — это меньшинство. Для нас это не является проблемой вообще: ни политической, ни культурной. Это просто раздутая исламофобская тема.
Эксперт по Ближнему Востоку также добавил, что не считает нужным указывать женщинам, как им следует одеваться. И это поднимает еще один общественный вопрос — права женщин.
«Женщины могут одеваться так, как считают нужным»
— Я женщинам не указывал и не собираюсь указывать, что и как им носить, — заявляет востоковед Максим Шевченко. — На это есть различные Юдашкины и всякие «Модные приговоры». Не мужское это дело — бабам платки поправлять да подолы юбок укорачивать или удлинять.
Максим Шевченко уточнил, что к религии этот «кипеж» отношения не имеет: это лишь попытка «надуть» обсуждение.
— Это просто очередная отрыжка управляемой исламофобии, — считает востоковед и общественный деятель.
Хочет женщина лицо закрыть — ее право. В нормальном обществе это не проблема общественного обсуждения, а личное дело женщины.
Максим Шевченко уточнил, что в сегодняшнем мире этот вопрос не имеет политического контекста, а история возникновения никаба уже утратила свое значение.
— Кто-то ходит в никабе, а кто-то — с голыми сиськами и накладными сосками. Наш мир — это мир эклектики. В Средней Азии никаб — это политический вопрос, это конкуренция разных типов интерпретации ислама. Это борьба за влияние в исламском мире. В Иране женщины лица не закрывают, в Саудии и Афганистане — закрывают, — рассказал востоковед. Максим Шевченко также добавил, что в России это не имеет значения, так как контекста противостояния видов ислама у нас нет.
Единого мнения у религиоведов нет, и этот вопрос всё еще остается дискуссионным для России. На данный момент ношение никаба никак не регулируется в России, то есть, согласно действующему законодательству, его можно носить.
А что думаете вы: нужно ли запрещать никабы в России?
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