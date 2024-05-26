Раздутая исламофобия или необходимость? Что о запрете никабов в России думают эксперты-исламоведы

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил запретить женщинам в России носить никабы Источник: Bernard Gagnon / Wikipedia











Россияне стали активнее обсуждать проблему ношения никабов после предложения главы Совета по правам человека Валерия Фадеева. В интервью «Парламентской газете» Фадеев рассказал, что считает неправильным то, что в России женщины носят одежду, полностью покрывающую лицо.

Никаб — женский головной убор, закрывающий всё лицо, кроме глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас этот головной убор носят исключительно некоторые мусульмане.

— Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены, — приводит слова главы СПЧ издание.

MSK1.RU поговорил с религиоведами и исламоведами, чтобы узнать, что эксперты думают на тему ношения никабов в России.

Никаб полностью закрывает всё тело и лицо женщины: открытыми остаются только глаза Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Никаб — символ терроризма в России?

По словам религиоведа и исламоведа Романа Силантьева, никаб в России ассоциируется строго с ваххабитами, а ваххабиты — с террористами.



Ваххабизм — религиозно-политическое течение, ультраконсервативная идеология на основе ислама, которую официально ислам как религия не признает. Исламское духовенство осуждает ваххабизм.

Дело, как объяснил религиовед, в том, какие культурные обычаи и историческая практика сформировались в той или иной стране.

— Есть одежда, которая в каких-то местах считается традиционной. Например, у папуасов Новой Гвинеи нормально носить некий чехол на половом органе, как на голой вечеринке. Для них это традиционная атмосфера, они могут так ходить без осуждения в их обществе, но если пройтись в таком виде у нас по улице, то это, конечно, никто не оценит, — привел пример Роман Силантьев. — Есть также такой символ, как свастика. У нас при виде этого символа всегда будет ассоциация с фашистами, а вот в Индии это один из символов возрождения. Дело в культуре.

Источник: Bernard Gagnon / Wikipedia











Исламовед Роман Силантьев уточнил, что одежда тоже может быть символом. По словам эксперта, есть места, где никаб — это традиционная, общепринятая одежда, но для России это неприменимо.

У нас эта одежда имеет совершенно четкий маркер. Роман Силантьев, религиовед и исламовед

Дело, как объясняет исламовед, в историческом контексте современной России.

— Беслан, «Крокус», подрыв в питерском метро, подрывы домов — это всё ваххабиты, — высказал свое мнение Роман Силантьев. — До начала СВО почти все теракты на территории России были ваххабитскими за очень редким исключением. И именно ваххабитские женщины так одевались (в никабы. — Прим. ред.), потому что у них в вероучении прописано, что не надо уподобляться в одежде неверным.

Глава Антиглобалистского движения России Александр Ионов согласился, что ношение никабов характерно именно для ваххабитов.

— Нам радикальный ислам не нужен, ваххабизм нам тоже здесь не нужен, а именно Абдураль Ваххаб, основоположник этой теократии, как раз и говорил о том, что женщина должна носить никабы, — объяснил Глава Антиглобалистского движения.

Александр Ионов также заявил, что никабы ассоциируются в России с терроризмом, поэтому запрет покрытия лица — это необходимость.

— Во-первых, это негативный личный опыт, — поделился Александр Ионов.

Мой друг пережил трагедию в Норд-Осте, и вот эти вот женщины-шахидки в никабах, которые там были, это олицетворение угрозы для многих россиян. Александр Ионов, глава Антиглобалистского движения России

Александр Ионов считает, что именно из-за того, что в России еще свежа память о терактах, одежда, закрывающая лицо, может вызывать недоверие россиян. Но дело не только в «национальной травме».

— Во-вторых, сами эти одеяния носили исключительно определенные племена на территории Ближнего Востока, — объясняет Александр Ионов.

Глава Антиглобалистского движения добавил, что в исламских регионах России — Чечня, Башкирия, Татарстан, Дагестан и так далее — никогда исторически не было женщин в никабах.

— Там своя прекрасная национальная одежда. Но ни один из этих элементов одежды не закрывает лицо. Зачем? Ну давайте мы еще у аборигенов тогда какие-то переменим национальные одежды, если мы ориентируемся на какие-то «узкие» по численности племена Ближнего Востока, — считает Александр Ионов.

Обычно мусульманки носят хиджаб — он покрывает голову и волосы, но лицо остается открытым Источник: Дарья Пона / 74.RU











Глава Антиглобалистского движения добавил, что встречался с большим количеством уважаемых в исламском мире муфтиев, и даже они говорят о том, что в текущих условиях ношение никаба — это угроза безопасности.

Муфтий — высшее духовное лицо у мусульман.

— Это угроза в части опознавания лица человека. Вопрос безопасности. Когда я служил в Сирии, многие террористы переодевались в женщин, именно надевая никаб, оставляя только глаза. В этих никабах они пытались покинуть зону боевых действий, — рассказывает Александр Ионов.

При этом исторически в исламе нет указаний на то, что женщина должна ходить с покрытым лицом. Неужели недостаточно традиционного хиджаба? Александр Ионов, глава Антиглобалистского движения России

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Александр Ионов добавил, что в запрете никабов нет оскорблений чувств верующих.

— Здесь нет вопросов, связанных с ущемлением чьих-то прав. Если кто-то захотел ходить полностью покрытым — пусть ходит, но только не в России, — считает глава Антиглобалистского движения Александр Ионов.

Однако с этим согласны не все религиоведы. Востоковед и эксперт по Ближнему Востоку Максим Шевченко считает предложение запретить никабы проявлением нетерпимости к исламу как религии.

У нас мусульмане — это меньшинство. Для нас это не является проблемой вообще: ни политической, ни культурной. Это просто раздутая исламофобская тема. Максим Шевченко, журналист, востоковед, общественный деятель, эксперт по Ближнему Востоку

Эксперт по Ближнему Востоку также добавил, что не считает нужным указывать женщинам, как им следует одеваться. И это поднимает еще один общественный вопрос — права женщин.

«Женщины могут одеваться так, как считают нужным»

— Я женщинам не указывал и не собираюсь указывать, что и как им носить, — заявляет востоковед Максим Шевченко. — На это есть различные Юдашкины и всякие «Модные приговоры». Не мужское это дело — бабам платки поправлять да подолы юбок укорачивать или удлинять.

Максим Шевченко уточнил, что к религии этот «кипеж» отношения не имеет: это лишь попытка «надуть» обсуждение.

— Это просто очередная отрыжка управляемой исламофобии, — считает востоковед и общественный деятель.

Вопрос ношения хиджаба и никаба активно обсуждается и в контексте прав женщин Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Хочет женщина лицо закрыть — ее право. В нормальном обществе это не проблема общественного обсуждения, а личное дело женщины. Максим Шевченко, журналист, востоковед, общественный деятель, эксперт по Ближнему Востоку

Максим Шевченко уточнил, что в сегодняшнем мире этот вопрос не имеет политического контекста, а история возникновения никаба уже утратила свое значение.

— Кто-то ходит в никабе, а кто-то — с голыми сиськами и накладными сосками. Наш мир — это мир эклектики. В Средней Азии никаб — это политический вопрос, это конкуренция разных типов интерпретации ислама. Это борьба за влияние в исламском мире. В Иране женщины лица не закрывают, в Саудии и Афганистане — закрывают, — рассказал востоковед. Максим Шевченко также добавил, что в России это не имеет значения, так как контекста противостояния видов ислама у нас нет.

Единого мнения у религиоведов нет, и этот вопрос всё еще остается дискуссионным для России. На данный момент ношение никаба никак не регулируется в России, то есть, согласно действующему законодательству, его можно носить.

А что думаете вы: нужно ли запрещать никабы в России? Всего проголосовало: 11 Да, лицо обязательно должно быть открыто Нет, это нарушает права верующих Нет, это нарушает право женщин носить ту одежду, которую им хочется