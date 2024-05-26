Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем

Алексей не только отказался от алкоголя, но и похудел на 50 килограммов Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Житель Тюмени Алексей Конин был запойным пьяницей, но сумел отказаться от алкоголя. Говорит, теперь по-настоящему счастлив. В колонке для 72.RU он поделился историей, как пришел к новой жизни.

Алкогольные вечеринки

В моей жизни было два знакомства с алкоголем, если можно так выразиться. Первое — в начале 90-х годов. Это было время повального дефицита. Мне в то время было 16 лет, и с друзьями покупали дешевый питьевой спирт в частном секторе. Разводили его в пропорции 1 к 3 и пили. Большого количества, чтобы опьянеть, и не надо было. Было и другое пойло — подмигивающий на бутылке Распутин, водка в литровой пластиковой бутылке, водка-смерть в упаковках по 0,33, израильская лимонная наливка и еще много не запомнившейся мне алкопродукции. Это был дешевый суррогат, которым травились люди. Мой же молодой организм справлялся с этой дрянью.



Второе мое «знакомство» — уже в молодости. Я понимаю, что в мои лучшие молодые годы доминировал алкоголь, без него не было ни одного значимого мероприятия. Позже у меня развился, как я его называю, «культ пятницы». Я ждал ее с нетерпением, чтобы вечером, после работы выпить сразу пару-тройку бокалов холодного пива. Первый залпом, второй в 3–4 глотка, а третий — со смаком. После переходил к крепкому алкоголю, под плотный, хороший ужин.



Со временем пятничный алкоголизм перешел в пятнично-субботний. Позже стал захватывать и воскресенье.



Запойным алкашом, валяющимся под забором, я не стал. Но за эти 15, а может и 20 лет, я не могу вспомнить, чтобы мои выходные проходили без спиртного. Чуть позже я научился «грамотно опохмеляться». Этот «правильный опохмел» переходил, как правило, в новую пьянку.



Еще позже я переехал за город, и потребление алкоголя взошло на новый уровень. На участке я построил баню с алкокомнатой отдыха, уличную беседку, печь, мангал, коптильню и прочие прелести загородной жизни. Вечер пятницы проходил по одной и той же схеме — готовка мяса, в это же время я пил пиво, позже что-то покрепче вместе с ужином.



Я любил собирать большие компании у себя дома. Мы были объединены одной целью — «хорошо посидеть», хотя на самом деле это было попросту «напиться и нажраться». Тосты «за гостеприимного хозяина» вызывали приятные эмоции. Часто посиделки заканчивались с рассветом. Летом бывало, что поутру я просыпался в беседке, уткнувшись в стол.



Также было и с баней. Часто ко мне приезжали друзья. Сначала один с пивом. Потом зовем еще людей, в предбаннике уже становится тесно. Чем заканчиваются банные процедуры, мало кто помнит. С утра я осматриваю помещение, повсюду валяются скомканные пластиковые бутылки из-под пива. Я о них буквально спотыкался. Собирал их в огромный пакет для садового мусора. Пытался подсчитать, сколько всего пива было выпито. Ужасался. Попадались и стеклянные бутылки водки. Припоминаю, что мы еще пару раз ходили в продуктовый магазин пополнить запасы спиртного. Казалось, что это был правильный мужской отдых.



Спустя много лет я не разлюбил баню, часто посещаю, подолгу парюсь, пью. Только теперь это вода в объеме 2–3 литра, а не 5–10 литров пива. Сейчас воспоминание о таком количестве выпитого вызывает во мне, мягко говоря, недоумение.



Как я отказался от алкоголя

Весной 2020 года был объявлен локдаун и самоизоляция. Спортивные заведения закрылись. Бизнес встал. Весну и лето я просидел в своем загородном доме. Алкомаркеты были открыты — некоторые и вовсе поставили свои точки в пяти минутах от моего дома, можно было спокойно ходить пешком.



Дети не учились, мы с супругой не работали. Копались в огороде, раздражали друг друга, пили пиво. Вечером доедали, допивали и шли спать по разным комнатам. Так изо дня в день.



Я отметил свое 45-летие с размахом, естественно, не без алкоголя. Сфотографировался на новый паспорт, посмотрел на него, сработал триггер, испортив мне настроение. С фото на меня смотрело постаревшее, жирное лицо.



К концу лета 2020 года мне всё это надоело. Алкоголь стоял поперек горла, семейные отношения после счастливого 23-летнего брака тоже катились под откос. Находясь безвылазно в своем загородном доме, после очередного запоя я осознал, что так жить больше нельзя, надо что-то менять, причем немедленно. Окончательно от алкоголя отказался через полгода.

31 декабря я напился так, что наутро совсем ничего не помнил. 1 января продолжил праздновать с самого утра, к обеду был уже «в дрова», а вечером принял решение, что этот алкотрип станет для меня последним. Чем было обосновано это решение, я даже не смогу объяснить. Решил, что хватит, и всё. После этого шага у меня не было никаких психологических потрясений, депрессий и прочих психологических моментов. Сделать это мне удалось с первой попытки, не готовясь к этому.



Жизнь без алкоголя

Сейчас мои ощущения от жизни без алкоголя просто непередаваемые. Я счастлив. Заменил дешевую радость от алкоголя на что-то большее. В моей новой жизни — проекты, много подписчиков, результаты моих подопечных. Вот она, настоящая радость.



В свои без малого 50 я ощущаю себя тридцатилетним. Я здоров. У меня возникает ощущение, что я лечу по жизни на Ferrari и многого не успеваю и успеваю одновременно — но в этом-то и вся прелесть. Моя жизнь наполнилась красками.



Иногда мне снятся сны, что я сорвался и выпил. Я просыпаюсь в ужасе и в полудреме осознаю, что это не так. И приливает поток счастья, его не передать словами. Меня не тянет к алкоголю, у меня нет культа пятницы — и понедельник для меня счастливый день.



Пять советов, как отказаться от алкоголя

Научиться работать с мышлением: мысленно нарисуйте новый образ себя и подумайте, что сможете себе позволить после того, как алкоголь уйдет из жизни. Замените привычку употреблять спиртное на что-то, что станет интересным. На что — решать только вам. Я заменил это на две составляющие — спорт и творчество. Надо менять окружение и искать людей с такими же проблемами и интересами — бросить употреблять спиртное. Можно даже создать некий клуб по интересам. Алкоголь — это зависимость. Поэтому если решили распрощаться с ним навсегда, то никогда больше с ним не надо здороваться. Например, не пить первую стопку, кружку, бокал. Не стесняйтесь обращаться к грамотным в этом вопросе специалистам. Хороший нарколог и психотерапевт помогут.

Воодушевляющую историю Алексея Конина, который за восемь месяцев смог похудеть сразу на 50 килограммов, стал заниматься спортом и отказался от алкоголя, читайте в отдельном материале.