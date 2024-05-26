«У оперного нельзя, а тут почему можно?» К памятнику в центре города пристраивают огромную конструкцию — кто это делает

Возле старого здания возводят летник — нестационарный, но очень основательный Источник: Анна Скок / NGS.RU











Пристроенный к зданию Главпочтамта пандус для маломобильных новосибирцев на этой неделе перекрыли строящейся летней верандой. На возможное нарушение обратил внимание координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев и поинтересовался у Госинспекции по охране культурного наследия Новосибирской области, законны ли работы вплотную к фасаду памятника архитектуры. НГС узнал, кто строит летник возле памятника архитектуры, и получены ли на это разрешения от чиновников.



«Пандус перекрыт, перила срезаны»

Странную стройку возле исторического здания мануфактуры, сегодня — Главпочтамта, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев заметил еще в понедельник, 20 мая.



— Увидел огромный массив металлоконструкций 4 метра высотой у здания Главпочтамта, под ними — пандус, у которого спилили перила. Это сооружение уже не похоже на летнюю веранду, — рассказал общественник НГС. — Летник — это мебель, лавочки, столы, зонты, но не огромные сооружения из металла, тем более у памятника архитектуры, тем более взамен пандуса для маломобильных горожан

Михаил Рязанцев обратился в госинспекцию по охране объектов культурного наследия, чтобы узнать, каким образом подобное благоустройство стало возможным, и получил неожиданный ответ.



— Я попросил проверить законность демонтажа пандуса и установки металлоконструкций у памятника архитектуры. Мне ответили, что никаких работ не согласовывалось, и они готовят обращение в прокуратуру, — рассказал Михаил Рязанцев.



Копию ответа он предоставил в распоряжение редакции НГС.

«У нас есть официальное разрешение от мэрии»

Раньше к входу в областной Минспорт и Музей связи Сибири вел пандус для маломобильных новосибирцев, сейчас он полностью скрылся под будущим летником Источник: Анна Скок / NGS.RU











Летник на Советской, 33 возводит ООО «Фабрика», управляющее одноименным «центром паровых коктейлей» (иными словами, кальянной) и кофебургерной «Процесс». Этот факт НГС подтвердил генеральный директор компании Иракли Мурванидзе.



По данным сервиса Rusprofile, Иракли Мурванидзе владеет сразу двумя одноименными фирмами, которые отличаются регистрационными данными и основным видом деятельности. Первой «Фабрикой» — пополам с компаньоном Виталией Бабенковым, основной вид деятельности — подача напитков. По состоянию на конец 2023 года компания заработала 95 миллионов рублей, чистая прибыль составила 6,4 миллиона рублей. Именно этой «Фабрикой» зарегистрирован логотип «центра паровых коктейлей».



По словам Иракли Мурванидзе, возможности построить летник он добивается второй год и уверен, что на этот раз делает все по закону.



— Размещение нестационарных объектов в границах охранной зоны [памятников архитектуры] допускается размерами не более 2,5 на 3,5 метра, соответственно, наша веранда попадает под эти критерии, — заявил бизнесмен. — Но главное, что у нас есть официальное разрешение от мэрии Новосибирска, мы оплатили земельный участок, на котором возводим веранду. Ни в коем случае мы не действуем по беспределу — наоборот. Мы, не встречая поддержки, второй год обиваем углы всех министерств и кабинетов, чтобы спросить, как сделать [по закону], и мы готовы это сделать.

По словам Иракли Мурванидзе, компания сделает новый пандус (где и как он будет выглядеть — не очень понятно), а пока его сотрудники готовы сами помочь маломобильным новосибирцам Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В подтверждение своих слов коммерсант предоставил НГС фотографию разрешения на использование земельного участка для размещения нестационарного объекта для оказания услуг общественного питания — иными словами, летника, а также подтверждение оплаты аренды земли.

По словам Иракли Мурванидзе, компания сделает новый пандус (где и как он будет выглядеть — не очень понятно), а пока его сотрудники готовы сами помочь маломобильным новосибирцам Источник: Анна Скок / NGS.RU











На вопрос об исчезновении пандуса Иракли Мурванидзе ответил, что это временная мера, связанная со строительством, а когда веранда будет готова, пандус всё-таки появится.



— Нашим проектом предусмотрен альтернативный пандус. Пока он не построен, у нас есть специальная табличка с номером телефона, чтобы человек, который не может подняться к нам, позвонил, и мы ему помогли, — сообщил Иракли Мурванидзе.

Конструкция веранды нестационарная, но довольно массивная и строится вплотную к памятнику архитектуры Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам владельца компании, это как раз будет правильный согласованный пандус: старый, перекрытый стройкой, по его словам, в градостроительном плане отсутствует, да и вообще, попасть при помощи него можно было только на первый этаж. Дальше и в министерство, и в музей нужно подниматься по лестнице. Эскизом или чертежом летника с пандусом он не поделился.



— 90%, если не больше, летних веранд вообще ни с кем не согласованы, а мы предусмотрели абсолютно все нормативные позиции, будь то пандус или тротуар, который должен остаться. Мы хотим не просто обшарпанные зонтики привезти, а сделать действительно красивый проект, чтобы в центре города жители могли с комфортом проводить время. А нам непонятно кто палки в колеса вставляет, — заявил он, списком перечислив и других нарушителей.



На вопрос, согласовано ли возведение летней веранды с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, Иракли Мурванидзе попытался еще раз объяснить, что законно арендовал землю, но затем признался, что никакого согласования не было и нет до сих пор.



— С инспекцией по памятникам мы ведем диалог, чтобы сделать согласование в целом по большой входной группе, — уклончиво ответил коммерсант.



Слово архитектора

Даже легкие веранды требуют согласования — то, что когда-то их настроили без разрешений, не должно быть аргументом, считает Игорь Поповский Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Фотографии стройки у Главпочтамта по просьбе НГС изучил и новосибирский архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский. По его словам, если бы кальянщики как раз привезли на Советскую столики и зонтики, вопросов бы к ним не возникло.



— Всякая установка вот таких мобильных решений в виде террас для кафе безусловно должна согласовываться с Госинспекцией [по охране объектов культурного наследия], — объяснил Игорь Поповский. — В свое время было послабление для малого и среднего бизнеса по вопросам установки таких объектов, но такого, чтобы делать это без согласования с Госинспекцией, точно не было никогда.

Тротуар остается свободным, но только частично Источник: Анна Скок / NGS.RU











Арендная плата за участок земли, по словам Игоря Попова, вовсе не является индульгенцией на любые строительные работы.



— По правилам, им надо представить свой проект в Госинспекцию, и если она его не согласует, то сделать новое решение, которое Госинспекцию устроит. А по моему личному мнению, все летние кафе, которые располагаются рядом с объектами культурного наследия, не должны иметь никаких стационарных навесов, закрепленных в виде каркаса, и других подобных элементов, — заявил Игорь Поповский. — Давайте тогда что-то подобное пристроим к оперному театру? Все начнут говорить, что так нельзя. А тут-то почему можно?

Ко входу сегодня ведут только лестницы. На одной из них есть кнопка вызова сотрудника, но насколько она действенна, неясно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











НГС также обратился в прокуратуру Новосибирской области, чтобы узнать, успела ли Госинспекция по охране объектов культурного наследия передать информацию о сомнительной стройке в надзорное ведомство, и если да, начата ли проверка.



Ранее НГС рассказывал о сложной судьбе другого пандуса, сделанного возле Краеведческого музея, прямо напротив мэрии. Подняться по нему без посторонней помощи было невозможно, а прямо по центру проезда стоял столб.