НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

южн.

 743мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Волонтёры спасают семерых новорожденных бельчат

Патрульные-автохамы
Неделя добра
Пристройка к памятнику
Что с выпускными
Поймали барнаульского маньяка
Врачи о главных проблемах
Коварный тест на новосибирца
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Страна и мир Живет в бараке, сильно болен: как сложилась жизнь народного депутата Наливкина после закрытия шоу на YouTube

Живет в бараке, сильно болен: как сложилась жизнь народного депутата Наливкина после закрытия шоу на YouTube

Благодаря своему образу Неретин прославился в родном Приморье и за его пределами

920
6 комментариев
Мужчина ждет операции и надеется вернуться к полноценной жизни

«Народный депутат» Виталий Наливкин боролся с городскими проблемами с 2020 по 2022 год. В проект BARAKuda (18+) простого рабочего Андрея Неретина привел режиссер Андрей Клочков, и мужчина полностью погрузился в съемки. Ролики принесли ему всероссийскую популярность, казалось, жизнь повернулась на 180 градусов. Но теперь житель Уссурийска вынужден открывать сбор, чтобы просто снова ходить без боли — у него почти полностью разрушен сустав.

Смелые сюжеты привлекли внимание органов внутренних дел, в 2020 году Наливкин «разоблачает» подполковника МВД, на квартире у которого находят «сотни килограммов» денег наличными. После этого команду оштрафовали, а главного актера отправили на 5 суток в изолятор временного содержания. В 2022 году за видео, где депутат «взрывает» остановку, шоу вовсе закрыли.

Теперь он живет в бараке, работает лежа и не выходит из дома. Что помогает ему переживать сложные моменты, о чем мечтает «народный депутат», запертый в четырех стенах и вернется ли Наливкин на экраны — смотрите в коротком видео чуть выше.

ПО ТЕМЕ
Виталий Наливкин Андрей Неретин Баракуда шоу BARAKuda Народный депутат
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Mary,  25

Игорь,  54

Ирусик,  42

mara,  53

Наталья,  36

Павел,  32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление