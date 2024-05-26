Живет в бараке, сильно болен: как сложилась жизнь народного депутата Наливкина после закрытия шоу на YouTube

Мужчина ждет операции и надеется вернуться к полноценной жизни Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

«Народный депутат» Виталий Наливкин боролся с городскими проблемами с 2020 по 2022 год. В проект BARAKuda (18+) простого рабочего Андрея Неретина привел режиссер Андрей Клочков, и мужчина полностью погрузился в съемки. Ролики принесли ему всероссийскую популярность, казалось, жизнь повернулась на 180 градусов. Но теперь житель Уссурийска вынужден открывать сбор, чтобы просто снова ходить без боли — у него почти полностью разрушен сустав.



Смелые сюжеты привлекли внимание органов внутренних дел, в 2020 году Наливкин «разоблачает» подполковника МВД, на квартире у которого находят «сотни килограммов» денег наличными. После этого команду оштрафовали, а главного актера отправили на 5 суток в изолятор временного содержания. В 2022 году за видео, где депутат «взрывает» остановку, шоу вовсе закрыли.