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Здоровье проблема Повышает риск рака желудка на 40%. Чего мы не знаем о самой известной приправе, которая есть на каждой кухне

Повышает риск рака желудка на 40%. Чего мы не знаем о самой известной приправе, которая есть на каждой кухне

Если злоупотреблять даже самыми полезными продуктами, то ни к чему хорошему это не приведет, то же самое касается и приправ

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От соли лучше отказаться совсем?

Ученые из Венского медицинского университета выяснили, как пищевые привычки могут влиять на развитие рака желудка. Для этого эксперты провели исследование, в котором анализировали данные 471 144 человек. Результаты работы опубликованы в журнале Gastric Cancer. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Эксперты уделяли тщательное внимание пищевым привычкам участников. Людей также просили сообщить, как часто они досаливали готовую еду и ели соленые закуски — например, чипсы, рыбу, маринованные овощи. После сбора необходимой информации исследователи приступили к наблюдению за участниками, которое длилось в течение 11 лет.

Оказалось, что именно соль провоцирует развитие опасной патологии. Ученые пришли к выводу, что люди, которые часто солили готовую пищу и употребляли соленые закуски, были в группе риска: у них риск рака желудка повышался до 40%. Исследователи сделали поправки на возраст, пол, наличие вредных привычек, а также болезни в анамнезе.

— Наше исследование показывает связь между частотой употребления добавленной соли и раком желудка в западных странах, — сказала ведущий автор Сельма Кронштейнер-Гицевич, диетолог из Венского университета.

Исследователи заверяют: необязательно совсем отказываться от соли. Она может принести пользу, если контролировать количество съеденного. Главное правило: как можно реже пользуйтесь солонкой. В готовую еду приправу наверняка уже положили, зачем добавлять еще? И конечно, по возможности откажитесь от вредных соленых закусок. Те же чипсы можно заменить попкорном, а маринованные овощи — свежими.

Кстати, если вы просто перестанете солить блюда, то можете похудеть! К такому выводу пришли эксперты из Университета Тиссайд. Ученые проводили эксперимент: они следили за тем, сколько соли кладут в уже готовую еду и как часто люди берут в руки солонку. Оказалось, что во время приготовления популярной приправы в еде более чем достаточно. Однако большинство привыкли щедро досаливать блюдо. Отсюда — лишние калории и всплеск голода (вспомните, что нам хочется съесть как можно больше тех же чипсов или картошки фри).

Как соль провоцирует диабет

Здесь тоже все доказано наукой. Ученые из Университета Тулейн в Новом Орлеане провели исследование, после которого пришли к выводу: избыток соли в рационе может спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа.

Эксперты изучали данные более 13 тысяч человек на протяжении 12 лет. В результате они выяснили, что любители соленого чаще страдали от проблем с лишним весом и имели повышенный индекс массы тела. Кроме того, у таких людей был повышен уровень С-реактивного белка в крови и чаще развивался сахарный диабет.

Что еще важно знать

При покупке продуктов в магазине никогда не будет лишним читать этикетки, на которых указан состав. Иногда там можно обнаружить нечто странное. Например, в составе обычной белой соли (хлорид натрия) можно встретить добавку Е536 — ферроцианид калия.

Как рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, эта пищевая добавка улучшает товарный вид продукта: она препятствует слеживанию и комкованию, а также увеличивает срок годности почти в два раза. Причем ее могут включать в состав не только белой соли, но и колбасы и зернистого творога.

— Добавка Е536 распространена, потому что очень дешева и легка в производстве. Ее получают из железной стружки, карбоната калия и крови животных со скотобоен», — говорит гастроэнтеролог.

По словам врача, эта добавка считается слаботоксичной, поэтому разрешена как в России, так и в некоторых других странах. Однако при добавлении соли с Е536 в горячие блюда она может превращаться в яд — синильную кислоту. А при передозировке могут наступить серьезные проблемы со здоровьем.

Специалист перечислила первые признаки отравления синильной кислотой:

  • диарея,

  • прыщи,

  • дискомфорт в области печени и желчного пузыря.

Чтобы снизить риски, Диляра Лебедева советует вместо белой соли с Е536 отдавать предпочтение серой каменной, морской или гималайской.

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Соль Вред здоровью Соленые продукты Онкология Рак желудка
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