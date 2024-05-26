Повышает риск рака желудка на 40%. Чего мы не знаем о самой известной приправе, которая есть на каждой кухне

От соли лучше отказаться совсем? Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Ученые из Венского медицинского университета выяснили, как пищевые привычки могут влиять на развитие рака желудка. Для этого эксперты провели исследование, в котором анализировали данные 471 144 человек. Результаты работы опубликованы в журнале Gastric Cancer. Подробности — в материале «Доктора Питера».



Эксперты уделяли тщательное внимание пищевым привычкам участников. Людей также просили сообщить, как часто они досаливали готовую еду и ели соленые закуски — например, чипсы, рыбу, маринованные овощи. После сбора необходимой информации исследователи приступили к наблюдению за участниками, которое длилось в течение 11 лет.

Оказалось, что именно соль провоцирует развитие опасной патологии. Ученые пришли к выводу, что люди, которые часто солили готовую пищу и употребляли соленые закуски, были в группе риска: у них риск рака желудка повышался до 40%. Исследователи сделали поправки на возраст, пол, наличие вредных привычек, а также болезни в анамнезе.

— Наше исследование показывает связь между частотой употребления добавленной соли и раком желудка в западных странах, — сказала ведущий автор Сельма Кронштейнер-Гицевич, диетолог из Венского университета.



Исследователи заверяют: необязательно совсем отказываться от соли. Она может принести пользу, если контролировать количество съеденного. Главное правило: как можно реже пользуйтесь солонкой. В готовую еду приправу наверняка уже положили, зачем добавлять еще? И конечно, по возможности откажитесь от вредных соленых закусок. Те же чипсы можно заменить попкорном, а маринованные овощи — свежими.



Кстати, если вы просто перестанете солить блюда, то можете похудеть! К такому выводу пришли эксперты из Университета Тиссайд. Ученые проводили эксперимент: они следили за тем, сколько соли кладут в уже готовую еду и как часто люди берут в руки солонку. Оказалось, что во время приготовления популярной приправы в еде более чем достаточно. Однако большинство привыкли щедро досаливать блюдо. Отсюда — лишние калории и всплеск голода (вспомните, что нам хочется съесть как можно больше тех же чипсов или картошки фри).



Как соль провоцирует диабет

Здесь тоже все доказано наукой. Ученые из Университета Тулейн в Новом Орлеане провели исследование, после которого пришли к выводу: избыток соли в рационе может спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа.



Эксперты изучали данные более 13 тысяч человек на протяжении 12 лет. В результате они выяснили, что любители соленого чаще страдали от проблем с лишним весом и имели повышенный индекс массы тела. Кроме того, у таких людей был повышен уровень С-реактивного белка в крови и чаще развивался сахарный диабет.



Что еще важно знать

При покупке продуктов в магазине никогда не будет лишним читать этикетки, на которых указан состав. Иногда там можно обнаружить нечто странное. Например, в составе обычной белой соли (хлорид натрия) можно встретить добавку Е536 — ферроцианид калия.



Как рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, эта пищевая добавка улучшает товарный вид продукта: она препятствует слеживанию и комкованию, а также увеличивает срок годности почти в два раза. Причем ее могут включать в состав не только белой соли, но и колбасы и зернистого творога.



— Добавка Е536 распространена, потому что очень дешева и легка в производстве. Ее получают из железной стружки, карбоната калия и крови животных со скотобоен», — говорит гастроэнтеролог.



По словам врача, эта добавка считается слаботоксичной, поэтому разрешена как в России, так и в некоторых других странах. Однако при добавлении соли с Е536 в горячие блюда она может превращаться в яд — синильную кислоту. А при передозировке могут наступить серьезные проблемы со здоровьем.



Специалист перечислила первые признаки отравления синильной кислотой:



диарея,

прыщи,

дискомфорт в области печени и желчного пузыря.