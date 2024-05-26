«Мы это так не оставим»: боец ЧВК «Вагнер» объяснил, из-за чего участники СВО пришли на разборку, окончившуюся стрельбой

Разборки со стрельбой произошли во дворе жилого дома Источник: читатель 74.RU











Массовая разборка со стрельбой в Челябинске произошла после того, как двое парней обстреляли из травматического оружия участника СВО и его девушку. Один из бойцов ЧВК «Вагнер», приехавший на защиту парня, в разговоре с нашими коллегами из 74.RU предупредил, что они «это так не оставят». По данным источника 74.RU в силовых структурах, полиция усилила патрулирование улиц.

— Парень с девушкой возвращались с вручения удостоверений кадетам. Два урода, вооруженные травматическим оружием, в непонятном состоянии без причины и объяснений начали стрелять по спокойно идущей паре, это был наш сотрудник ЧВК «Вагнер», — рассказал наш собеседник о событиях субботы, 25 мая. — Очевидцы записали на телефон лица нападавших и их машины. Вычислить их нам не составило труда.

Это последствия нападения на парня с девушкой Источник: читатель 74.RU











Пострадавший парень, участник СВО с группой поддержки из ЧВК «Вагнер» назначили встречу нападавшим. На видео они в камуфляже.

— Приехали, наказали. Убивать их никто не собирался, подчеркиваю, только наказать. Но бдительные родственники этих негодяев вызвали не полицию, а друзей своих. Те приехали с оружием, и уже боевым, — утверждает наш собеседник. — Наших парней этим не напугать, но всё же мы разбежались, и многие из нас пострадали еще больше, я имею в виду огнестрельные и травматические ранения.



Всё, что происходило на «стрелке», попало на видео. На записи видно, что сначала люди в камуфляже уложили на землю нескольких молодых людей и наносили им удары. В какой-то момент к месту конфликта приехала компания мужчин на трех машинах (группа поддержки лежавших), и они сразу начали стрелять.

Источник: читатель 74.RU

Приехавшие на место сотрудники полиции задержали тех, кто вступился за участника СВО, позже всех отпустили. А тех, кто приехал на разборки с оружием, по словам нашего собеседник, не нашли, хотя номера их машин попали на камеры.

— Мы это просто так не оставим, — возмущен защитник участника СВО. — Наши деды, прадеды, да и мы сами сражались на войне не для того, что бы какие-то отморозки могли вытворять подобное, это недопустимо. А если бы это были простые люди, шумихи вокруг этого вообще бы не было — никто никого бы даже искать не стал. Из этих нелюдей сегодня никого не арестовали и не задержали, а вот нас задержали почти всех и, конечно же, выпустили, ведь предъявить-то нам нечего, мы свое оружие оставили там, на поле боя [на СВО]. А вот как долго отморозки будут носить оружие, одному богу известно!

В ГУ МВД Челябинской области еще раз подчеркнули, что установлены и задержаны все участники конфликта.

В соцсетях о произошедшем написала еще одна девушка. По ее словам, парни, открывшие стрельбу по паре, пытались познакомиться с девушкой, а когда получили отказ, произошел конфликт.

В драке участвовали члены ЧВК «Вагнер», выступившие в защиту бойца СВО. Причем один из них, по данным издания Baza, — отец девушки, которому она позвонила, когда ее с парнем обстреляли. Челябинцы отмечают, что на улицах города в эти выходные дежурит больше сотрудников полиции, чем обычно. По данным 74.RU, частично это связано с произошедшим конфликтом, а также с проходящими в эти дни выпускными и последними звонками.

Материалы проверки полиция передала в Следственный комитет, так как одним из участников конфликта был несовершеннолетний.

