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Здоровье Главный стоматолог России назвал реальную стоимость расходников для лечения кариеса (вы удивитесь)

Главный стоматолог России назвал реальную стоимость расходников для лечения кариеса (вы удивитесь)

Пациенты в счетах от клиник видят совсем другие суммы

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Олег Янушевич на форуме говорил, в том числе, о потребности регулировать рынок частных медицинских услуг

Главный стоматолог России Олег Янушевич на медицинском форуме в Челябинске назвал стоимость расходников для лечения кариеса. Даже при использовании импортных материалов, по его словам, затраты не превышают 560 рублей. Всё остальное, по его словам, — чистый маркетинг.

— Формирование спроса — это не только врач, но и пациент, — объяснил главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ. — Потому что у нас в сознании [сидит]: «Мне поставили импортную пломбу». Маркетинговый ход: поставили импортную пломбу, значит, за нее можно взять гораздо больше.

По его словам, в основу подсчетов Минздрав взял реальный протокол лечения кариеса и учел все возможные затраты.

— В этом протоколе у нас есть даже коффердам*, который в России используется в 0,1% случаев. С импортными материалами, некоторые из которых стоят в два раза дороже рынка, со всеми борами (инструментами для обработки поверхностей — Прим. ред.), амортизациями, масками, перчатками стоимость выходит в 560 рублей! — заявил Олег Янушевич. — В [остальной] стоимости стоматологической услуги — только заработная плата врача и клиники. Поверьте, если бы я в стоматологической аудитории это сказал, полетели бы тухлые помидоры. И не потому, что я неправду говорю, а потому, что от этого зависит конкретная заработная плата.

*Коффердам — стоматологическая пластина из латекса, предназначенная для изоляции одного или нескольких обрабатываемых зубов от остальной полости рта во время лечения.

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Проблемы у всех плюс-минус одинаковые

По словам Олега Янушевича, качество у российских аналогов не было бы хуже, а стоимость еще ниже.

— У нас в стране стоимость всего материального обеспечения этой истории будет не 560, а не больше 200–240 рублей, — сообщил главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ участникам медицинского форума.

Новосибирцы отмечали, что в регионе стало проблематично записаться к стоматологу — в региональном минздраве объяснили долгое ожидание приёма. Оплата стоматологических услуг, между тем, один из самых желанных подарков у многих женщин.

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