НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

4 м/c,

южн.

 742мм 72%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

СРОЧНО

Неизвестный поджог Lexus на Станиславского

Патрульные-автохамы
Неделя добра
Пристройка к памятнику
Что с выпускными
Поймали барнаульского маньяка
Врачи о главных проблемах
Коварный тест на новосибирца
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Криминал В Новосибирске неизвестный спалил Lexus на Станиславского — момент поджога попал на видео

В Новосибирске неизвестный спалил Lexus на Станиславского — момент поджога попал на видео

Инцидент произошел в ночь на 26 мая

4 512
47 комментариев
Поджигатель сбежал с места преступления

В ночь на 26 мая в Ленинском районе Новосибирска неизвестный поджег автомобиль Lexus RX350. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел на улице Станиславского и попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что поджигатель сначала облил кроссовер горючей жидкостью, затем уходит. Но спустя минуту возвращается к автомобилю и поджигает его. После этого неизвестный убежал с места преступления.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в полицию по данному факту никто не обращался.

— Сотрудниками полиции будут изучены обстоятельства, отображенные в публикации. Данный факт зарегистрирован в Ленинском отделении полиции, — пояснили в ведомстве.

Ранее неизвестный мужчина поджег автомобиль Drift Team на улице Шевченко. Инцидент попал на видео.

ПО ТЕМЕ
Поджог автомобиля Полиция Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Анечка,  34

Mary,  25

Игорь,  54

Ирусик,  42

mara,  53

Наталья,  36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление