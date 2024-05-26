В Новосибирске неизвестный спалил Lexus на Станиславского — момент поджога попал на видео

В ночь на 26 мая в Ленинском районе Новосибирска неизвестный поджег автомобиль Lexus RX350. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел на улице Станиславского и попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, что поджигатель сначала облил кроссовер горючей жидкостью, затем уходит. Но спустя минуту возвращается к автомобилю и поджигает его. После этого неизвестный убежал с места преступления.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в полицию по данному факту никто не обращался.
— Сотрудниками полиции будут изучены обстоятельства, отображенные в публикации. Данный факт зарегистрирован в Ленинском отделении полиции, — пояснили в ведомстве.
Ранее неизвестный мужчина поджег автомобиль Drift Team на улице Шевченко. Инцидент попал на видео.