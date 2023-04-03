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В Новосибирске сожгли автомобиль с логотипом Drift Team — видео

На камерах видно, как злоумышленник поджег машину, после чего скрылся

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Автомобиль сгорел ночью 3 апреля

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Ночью 3 апреля в Октябрьском районе Новосибирска неизвестный поджог автомобиль Drift Team на улице Шевченко, 11. Поджог попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные выехали на возгорание в 04:09, огонь потушили в 04:34. В результате пожара пострадавших нет.

На видео, которое прислал в редакцию НГС читатель, заметно, что к машине подошел неизвестный, облил автомобиль, а после поджег его. Когда пламя разгорелось, неизвестный скрылся.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

На момент публикации в пресс-службе ГУ МВД не прокомментировали инцидент.

Недавно на улице Твардовского в Новосибирске неизвестный мужчина поджег белый универсал. Спустя время мужчину задержали сотрудники полиции.

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