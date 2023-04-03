В Новосибирске сожгли автомобиль с логотипом Drift Team — видео

Ночью 3 апреля в Октябрьском районе Новосибирска неизвестный поджог автомобиль Drift Team на улице Шевченко, 11. Поджог попал на камеру видеонаблюдения.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные выехали на возгорание в 04:09, огонь потушили в 04:34. В результате пожара пострадавших нет.
На видео, которое прислал в редакцию НГС читатель, заметно, что к машине подошел неизвестный, облил автомобиль, а после поджег его. Когда пламя разгорелось, неизвестный скрылся.
На момент публикации в пресс-службе ГУ МВД не прокомментировали инцидент.
Недавно на улице Твардовского в Новосибирске неизвестный мужчина поджег белый универсал. Спустя время мужчину задержали сотрудники полиции.