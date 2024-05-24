НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

с-з.

 749мм 64%
Подробнее
7 Пробки
USD 90,25
EUR 97,88
Реклама

СРОЧНО

Шура показал на видео детскую забаву с муравьями

Без света и воды из-за дождя
Неделя добра
Мошенничество регоператора
Что с выпускными
Овации стоя для героев НГС
Врачи о главных проблемах
Подросток с оружием
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Весна От -2 до +20 градусов: в Новосибирской области прогнозируют заморозки и жару

От -2 до +20 градусов: в Новосибирской области прогнозируют заморозки и жару

Погода будет меняться на выходных

1 474
2 комментария
Заморозки могут навредить растениям

В Новосибирской области на выходных возможен град и заморозки до -2 градусов. На следующей неделе прогнозируют дожди.

В Новосибирске 25 мая ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Днем +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов, ветер северо-западный ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с.

В воскресенье, 26 мая, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ночью +3…+5 градусов, днем +16…+18 градусов. Ночью ветер северо-западный 4–9 м/с, днем юго-западный 6–11 м/с.

27 мая умеренные дожди. Температура ночью составит +8…+10 градусов, днем +11…+13 градусов. Ночью ветер юго-западный 5–10 м/с, днем северо-западный 7–12 м/с с порывами до 18 м/с.

В Новосибирской области 25 мая по северо-западу области заморозки до 0…-2 градусов, в целом по области 0…+5 градусов, местами до +11 градусов. Днем +10…+15 градусов, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы и град.

26 мая местами дожди, ночью +1…+6 градусов, местами заморозки до 0…-2 градусов, в основном на западе региона. Днем +15…+20 градусов.

27 мая ночью +5…+10 градусов, дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируют на юго-востоке региона. Днем +9…+14 градусов, дожди, облачность. Ветер 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

— Следующие дни рабочей недели будут достаточно прохладными, поскольку после прохождения холодного фронта 27 мая уже зайдет более холодная воздушная масса. Поэтому в ночные часы +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов. Небольшие дожди, — расскзала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Запално-Сибирское УГМС».

В понедельник на территорию Новосибирской области придет циклон с севера Казахстана. В результате ожидается небольшое повышение ночных температур. После этого из-за холодного фронта днем возможны дожди, ветер, грозы и град.

Заморозки могут навредить посадкам на дачах. Как этого избежать — читайте в материале НГС.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Погода Заморозки Град
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Рекомендуем
Знакомства

Иван,  41

Майская,  47

Александр,  28

Dmitry,  46

Еll,  52

Татьяна,  39

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление