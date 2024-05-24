От -2 до +20 градусов: в Новосибирской области прогнозируют заморозки и жару

Заморозки могут навредить растениям Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области на выходных возможен град и заморозки до -2 градусов. На следующей неделе прогнозируют дожди.



В Новосибирске 25 мая ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Днем +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов, ветер северо-западный ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с.

В воскресенье, 26 мая, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ночью +3…+5 градусов, днем +16…+18 градусов. Ночью ветер северо-западный 4–9 м/с, днем юго-западный 6–11 м/с.



27 мая умеренные дожди. Температура ночью составит +8…+10 градусов, днем +11…+13 градусов. Ночью ветер юго-западный 5–10 м/с, днем северо-западный 7–12 м/с с порывами до 18 м/с.



В Новосибирской области 25 мая по северо-западу области заморозки до 0…-2 градусов, в целом по области 0…+5 градусов, местами до +11 градусов. Днем +10…+15 градусов, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы и град.



26 мая местами дожди, ночью +1…+6 градусов, местами заморозки до 0…-2 градусов, в основном на западе региона. Днем +15…+20 градусов.



27 мая ночью +5…+10 градусов, дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируют на юго-востоке региона. Днем +9…+14 градусов, дожди, облачность. Ветер 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.



— Следующие дни рабочей недели будут достаточно прохладными, поскольку после прохождения холодного фронта 27 мая уже зайдет более холодная воздушная масса. Поэтому в ночные часы +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов. Небольшие дожди, — расскзала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Запално-Сибирское УГМС».



В понедельник на территорию Новосибирской области придет циклон с севера Казахстана. В результате ожидается небольшое повышение ночных температур. После этого из-за холодного фронта днем возможны дожди, ветер, грозы и град.



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