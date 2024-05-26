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Происшествия Разбили зеркала: сибирячка заявила о нападении троих мужчин на ее автомобиль — видео

Разбили зеркала: сибирячка заявила о нападении троих мужчин на ее автомобиль — видео

Инцидент произошел в Октябрьском районе

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13 комментариев
Инцидент произошел вечером 24 мая

Жительница Новосибирска сообщила о нападении троих мужчин на ее автомобиль в Октябрьском районе. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент, как пишет автор поста, произошел 24 мая примерно в 17 часов. Компания молодых людей на автомобиле Lexus без номеров устроила конфликт из-за стиля вождения автора поста. В салоне автомобиля в момент инцидента находились две девушки.

— Подрезали и остановили. После чего вышли из машины, подошли и пытались разбить боковые стёкла моего автомобиля, что у них не получилось. По итогу отломили и разбили зеркала заднего вида, самоутвердились за счёт девушек, сели в машину и продолжили движение, — написала сибирячка в паблике.

Также жительница Новосибирска опубликовала видео с мужчинами, которые напали на ее машину. В кадре они удаляются с места происшествия. Теперь владелица поврежденного автомобиля ищет свидетелей происшествия и записи видеорегистраторов, чтобы найти и наказать дебоширов.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. На момент публикации новости информация не поступила.

Ранее в Новосибирске неизвестный напал на девушку в центре города. Пострадавшая также заявила о домогательствах.

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